'నన్ను క్షమించండి- కావాలని అలా అనలేదు'- రాజేంద్ర ప్రసాద్​

Published : March 13, 2026 at 3:40 PM IST
Rajendra Prasad Sorry About MGR : దివంగత తమిళ నటుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.జి. రామచంద్రన్ రావు (ఎంజీఆర్) గురించి టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదంగా మారడంతో ఆయన క్షమాపణలు చెప్పారు. తాను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేయలేదని అన్నారు. అలాగే తన వ్యాఖ్యల పట్ల వివరణ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు తమిళ్లో మాట్లాడుతూ ఓ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు.
తన వ్యాఖ్యలపై వస్తున్న విమర్శలపై స్పందిస్తూ, "తమిళ ఇండస్ట్రీలో వాళ్లు ఎంజీఆర్ను గౌరవిస్తున్నట్లుగానే నేను కూడా ఆయనను దైవంగానే భావిస్తున్నాను. తెలుగు నటుడు కాంతారావును ప్రశంసించే ప్రయత్నంలో నోరు జారాను. అంతేకానీ నేను ఉద్దేశ పూర్వకంగా అన్న మాటలు కావు. అయన సీఎంగా ఉన్న సమయంలో మా నటన చూసేందుకు వచ్చేవారు. అలాంటి వ్యక్తిని నేను అనగలనా? నా వ్యాఖ్యలు ఎవరినైనా బాధపెడితే నన్ను క్షమించండి. భవిష్యత్తులో ఇంకెప్పుడు ఇలా మాట్లాడను" అని రాజేంద్ర ప్రసాద్ కోరారు.
ఇదీ జరిగింది
హైదరాబాద్లో ఇటీవల జరిగిన ఓ అవార్డు ప్రదానోత్సవంలో కాంతారావు నటన గురించి మాట్లాడుతూ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలుగు నటుడు కాంతారావును ప్రశంసిస్తూ ఎంజీఆర్పై చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదస్పదం అయ్యాయి. ఎంజీఆర్ గురించి ఆయన ప్రస్తావించడం చాలా మందికి నచ్చలేదు. తన ప్రసంగంలో, రాజేంద్ర ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, "తమిళంలో గొప్ప హీరో ఎంజీఆర్ కూడా కాంతారావు నటనకు భయపడేవారు. కాంతారావు కత్తి యుద్ధం చూసి అమ్మో అనుకునేవారు. ఈయన భారతీయ సినిమాను ఎక్కడికో తీసుకువెళ్తారు అని ఎంజీఆర్ అనేవారు" అని అన్నారు.
దీనిపై తమిళ హీరో విశాల్, నాజర్తోపాటు తదితరులు స్పందించారు. "మన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలోని సీనియర్ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇటీవల జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను చూసి, విని దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాను. డియర్ సర్, అత్యంత గౌరవంతో, అదే సమయంలో భారమైన హృదయంతో, తమిళనాడులో ఒక దిగ్గజ నటుడిగా మాత్రమే కాకుండా గొప్ప నాయకుడిగా కూడా పేరుగాంచిన మన దివంగత దిగ్గజ నటుడు ఎంజీఆర్ గురించి మీరు చేసిన ప్రసంగాన్ని ఖండిస్తూ ఈ ట్వీట్ రాస్తున్నాను"
"మరొక దిగ్గజ నటుడు కాంతారావుని మీరు ప్రశంసించడం ఒక మంచి విషయం. కానీ అందుకు మరొక దిగ్గజ నటుడు ఎంజీఆర్ను కించపరచడం మన ప్రజల మనోభావాలకు మంచిది కాదు. ఈ విషయాన్ని ఇక్కడితో ముగిస్తే మంచిది. అది ఎలా చేయాలో మీకు తెలుసు. ఈ విషయంపై మీరు క్షమాపణలు చెప్పాలని నేను కోరుతున్నాను. అలా కోరాల్సివచ్చినందుకు నన్ను క్షమించండి. దేవుడు ఆశీసులు మీతో ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను" అని విశాల్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
ఒక నటుడిని ప్రశంసించేందుకు ఎంతో గొప్ప వారైన ఎంజీఆర్తో పోల్చి మాట్లాడడం తనకు ఎంతో బాధను కలిగించిందని నాజర్ అన్నారు. తమిళులు మాత్రమే కాకుండా తెలుగు వారు కూడా ఆ మాటలకు బాధపడ్డారని వారు తెలిపినట్లు చెప్పారు. తెలుగు, తమిళ ఇండస్ట్రీల్లోని నటులు అందరు తమ కుటుంబంలో ఒకరిగా తాము భావిస్తున్నారని అన్నారు. ఎంజీఆర్ నటుడు మాత్రమే కాదు తమిళనాడుని పాలించిన వ్యక్తి అని నాజర్ చెప్పారు.
