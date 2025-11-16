ETV Bharat / entertainment

'వారణాసి' కోసం కొత్త​ టెక్నాలజీ- ఇక థియేటర్లలో గూస్​బంప్సే!

మహేశ్ సినిమాకు అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వాడనున్న జక్కన్న- తెలుగులో ఇదే తొలిసారి!

Mahesh babu Poster Reveal
Mahesh babu Poster Reveal (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 16, 2025 at 12:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajamouli Title Launch Event : మహేశ్‌బాబు – రాజమౌళి కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రానికి "వారణాసి" అనే టైటిల్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించారు. 'గ్లోబ్ ట్రాటర్' ఈవెంట్‌లో టైటిల్‌తో పాటు 'వారణాసి యూనివర్స్'‌ ను ఆవిష్కరించడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. దాదాపు నాలుగు నిమిషాల నిడివితో విడుదల చేసిన కాన్సెప్ట్ వీడియో ప్రేక్షకులను ఇంకో ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లింది.

యుగాలు, ఖండాలు, సంస్కృతులు, భూమి నుంచి ఆకాశం, అంతరిక్షం వరకు చరిత్ర, ఇతిహాసం, పురాణాలను అద్భుతమైన విజువల్స్‌తో మన ముందుంచిన తీరు రాజమౌళి మార్క్‌ క్రియేటివిటీకి నిదర్శనం. మాటలతో వర్ణించలేని విజువల్ ఫీస్ట్‌ను ఈ వీడియో అందించింది.

ఐమాక్స్ ఫిల్మ్
అయితే ఈ సినిమాను అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీతో తెరకెక్కిస్తున్నట్లు రాజమౌళి చెప్పారు. ఇప్పటిదాకా ఎవరూ తీయలేని విధంగా ఐమాక్స్ కెమెరాలతో సినిమా షూట్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ టెక్నాలజీ ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. హై క్వాలిటీతో ఉన్న వీఎఫ్ఎక్స్, గ్రాఫిక్స్ సినిమాను ఐమాక్స్ ఫిల్మ్​తో చేయడంతో అంచనాలు మరింత పెరిగిపోతున్నాయి. 'ఇప్పటివరకు సినిమాను IMAX స్కోప్‌లో తీసి బ్లో అప్ చేసి చూపించేవాళ్లం. కానీ వారణాసి సినిమాను అసలైన IMAX ఫార్మాట్‌లోనే విడుదల చేస్తున్నాం' అని రాజమౌళి చెప్పారు.

గూస్​బంప్స్
'ఈ సినిమా మొద‌లుపెట్టేప్పుడు రామాయ‌ణంలో ముఖ్య‌మైన ఘ‌ట్టం తీస్తున్నాన‌ని అసలు అనుకోలేదు. కానీ, ఒక్కో డైలాగ్ రాస్తుంటే, ఒక్కో సీన్ రాస్తుంటే నేను నేల మీద న‌డ‌వ‌డం లేదు. గాల్లో ఉన్నాన‌ు అని అనిపించింది. తొలిసారి మ‌హేశ్​కు రాముడి గెటప్​ వేసి, ఫొటో షూట్ చేశాం. అప్పుడు మహేశ్​ను చూస్తే నాకే గూస్​బంప్స్​ వచ్చాయి. మ‌హేశ్ కృష్ణుడిగా బాగుంటాడు, కొంటెత‌నం ఉంటుంది. కానీ రాముడి లాంటి ప్ర‌శాంత‌మైన పాత్ర‌కు మ‌హేశ్ సెట్ అవుతాడా లేదా అనుకొంటూనే ఫొటో షూట్ చేశాం. ఆ ఫొటోని నా ఫోన్​ వాల్​పేప‌ర్ పెట్టుకున్నా. కానీ, పొరపాటన ఎవరైనా చూస్తే రివీల్ అవుతుందేమో అని భ‌య‌ప‌డి వెంట‌నే తీసేశా. ఇప్ప‌టికి 60 రోజులు షూట్ చేశాం. ప్ర‌తీ రోజు ఒక కొత్త ఛాలెంజే' అని జక్కన్న అన్నారు.

TAGGED:

RAJAMOULI TITLE LAUNCH EVENT
RUDRA AS MAHESH BABU
MAHESH BABU POSTER REVEAL
MAHESHBABU NEW LOOK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.