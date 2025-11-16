'మహేశ్ ఫొటోను నా ఫోన్ వాల్పేపర్గా పెట్టుకున్నా'- రాజమౌళి
సినిమాకు ఐమ్యాక్స్ టెక్నాలజీ అంటా - రివీల్ చేసిన రాజమౌళి!
Published : November 16, 2025 at 9:33 AM IST
Rajamouli About Varanasi : మహేశ్బాబు 'వారణాసి' సినిమాలో రాముడి పాత్రలో అద్భుతంగా నటించారని దర్శకుడు రాజమౌళి ప్రశంసలు కురిపించారు. మూడు నిమిషాల నిడివి గల స్పెషల్ వీడియోతో పాటు టైటిల్ను కూడా చిత్రబృందం రివీల్ చేసింది. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగిన ఈ వేడుకలో మూవీ టీమ్ పాల్గొంది.
రాజమౌళి మాట్లాడుతూ
"ప్రతి సినిమా మొదలుపెట్టే ముందు ప్రెస్మీట్ పెట్టి వివరాలు చెప్పడం అలవాటు. కానీ వారణాసి విషయంలో అది సాధ్యం కాలేదు. కథను మాటల్లో చెప్పడం కష్టమైంది. అందుకే మాట్లాడకుండా, ఒక శక్తిమంతమైన వీడియోతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాలని నిర్ణయించుకున్నాం. అసలు మార్చిలో ఈ వీడియో విడుదల కావాల్సింది. కానీ వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. చివరకు నవంబర్ 15న మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాం" అన్నారు.
అందులో కొనసాగిస్తూ
"చిన్నప్పుడు కృష్ణగారి విలువ నాకు అంతగా అర్థం కాలేదు. ఎన్టీఆర్ సినిమాలే ఎక్కువగా చూసేవాడిని. ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాతే కృష్ణగారు తెచ్చిన టెక్నాలజీ గురించిన అవగాహన వచ్చింది. ఇప్పటివరకు IMAX స్కోప్లో తీసి బ్లో అప్ చేసి చూపించేవాళ్లం. కానీ వారణాసిను అసలైన IMAX ఫార్మాట్లోనే విడుదల చేస్తున్నాం. ఈ వీడియో కోసం మా టీమ్ ఎంతో కష్టపడింది. కానీ టెస్ట్ ప్లే సమయంలో కొందరు డ్రోన్ విజువల్స్తో లీక్ చేయడం నిరాశ కలిగించింది. ఎందుకంటే ఇది కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్, ఎంతో మంది శ్రమతో రూపొందింది" అన్నారు.
SSR announcing that #Varanasi will be in a 1.43:1 aspect ratio 🙏— vishnu (@maheshscofieldd) November 15, 2025
As someone who loves 1.43, seeing this happen, that too in my hero’s movie is a dream come true pic.twitter.com/B9NyDRtGa2
మహేశ్బాబు గురించి
"సినిమా గురించి ఇంకా మాట్లాడను. కానీ మహేశ్ వ్యక్తిత్వం గురించి మాత్రం చెప్పాలి. మనలో చాలా మందికి ఫోన్ లేకుండా ఉండటం కష్టమే. కానీ మహేశ్బాబు సెట్లోకి అడుగు పెట్టిన తర్వాత ఫోన్ చూడరు. కారులో పెట్టేసి వచ్చిన తర్వాత ఎనిమిది గంటలైనా ఆ ఫోన్ వైపు చూడరు. ఆ లక్షణం నేను కూడా నేర్చుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఈ సినిమా మొదలయ్యే ముందు మహేశ్బాబును రాముడి లుక్లో ఫోటోషూట్ చేశాం. ఆ ఫొటో నాకు ఎంతగా నచ్చిందో, నా ఫోన్ వాల్పేపర్గానే పెట్టుకున్నాను. కానీ ఎక్కడైనా లీక్ అవుతుందేమోనని తీసేశాను. రాముడి పాత్రలో ఆయన అద్భుతంగా నటించారు" అన్నారు.
ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావడానికి సహాయం చేసిన రాచకొండ పోలీసులు, కమిషనర్కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.ఇలా వారణాసిపై రాజమౌళి చెప్పిన ప్రతి మాట, అభిమానుల్లో మరింత ఆసక్తిని రేకెత్తించింది.
