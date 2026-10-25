'RRR' కంటే ఆరురెట్లు పెద్దది - 'వారణాసి'పై రాజమౌళి సెన్సేషనల్ కామెంట్స్!
'వారణాసి' సినిమాపై రాజమౌళి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'RRR' కంటే స్కేల్పరంగా ఆ చిత్రం చాలా పెద్దగా ఉంటుందని వెల్లడించారు.
Published : October 25, 2026 at 1:35 PM IST
Rajamouli On Varanasi : దర్శకధీరుడు రాజమౌళి 'ఆర్ఆర్ఆర్' మూవీ ఆయన కెరీర్లో ఫస్ట్ మల్టీస్టారర్. టాప్ హీరోలైన జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రామ్చరణ్ను ఒకే ఫ్రేమ్లోకి తీసుకొచ్చి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. 'బాహుబలి' సిరీస్తో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న జక్కన్న, 'RRR' చిత్రంతో గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేశారు. RRR సినిమాను వారణాసితో పోలుస్తూ రాజమౌళి రీసెంట్గా చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారాయి. బ్రెజిల్లో జరిగిన 50వ సావో పాలో అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవాల్లో పాల్గొన్న ఆయన, 'వారణాసి' మూవీ 'RRR' కంటే ఆరు రెట్లు పెద్దదని షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
275 రోజుల్లోనే వారణాసి కంప్లీట్: రాజమౌళి
'సినిమా స్కేల్ పరంగా 'RRR' కంటే వారణాసి ఆరు రెట్లు పెద్దది. నేను వారణాసి కోసం ఎక్కువగా పేపర్ వర్క్ చేశాను. షూటింగ్ సెట్స్కు వెళ్లే ముందు ఫుల్ ప్రిపేర్ అయి వెళ్లాను. నా గత చిత్రమైన 'RRR' ను 315 రోజుల్లో చిత్రీకరించాం. కానీ అంతకంటే పెద్ద ప్రాజెక్టు అయిన వారణాసి సినిమాను మాత్రం కేవలం 275 రోజుల్లోనే పూర్తి చేస్తున్నాం. దీని వల్ల 40 రోజుల విలువైన సమయాన్ని ఆదా చేశాం' అని ఈ సందర్భంగా రాజమౌళి అన్నారు.
హాలీవుడ్లో ఎంట్రీపై రాజమౌళి ఏమన్నారంటే?
'RRR' చిత్రం గురించి రాజమౌళి మాట్లాడుతూ, దీన్ని చాలామంది ఓటీటీలో చూసి ఉంటారని అభిప్రాయపడ్డారు. అందులో తప్పేమీ లేదని భావించారు. కానీ, ఒక డైరెక్టర్గా తన సినిమాను ప్రేక్షకులు వెండితెరపై చూడాలని కోరుకుంటానని అన్నారు. 'వారణాసి' సినిమాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో థియేటర్లలో విడుదల చేయాలన్నదే తన అతిపెద్ద లక్ష్యమని రాజమౌళి పేర్కొన్నారు. 'ఆర్ఆర్ఆర్' మూవీకి గ్లోబల్ లెవెల్లో ఆదరణ వచ్చిన తర్వాత తనకు హాలీవుడ్ నుంచి చాలా ఆఫర్లు వచ్చాయని ఆయన తెలిపారు. అయితే 'వారణాసి' పూర్తయ్యాక కచ్చితంగా హాలీవుడ్ ఆఫర్ల గురించి ఆలోచిస్తానని జక్కన్న వివరించారు.
#rajamouli Says #Varanasi is Bigger Than #RRR Movie https://t.co/IHlk4LtdHB— NEWS3PEOPLE (@news3people) October 24, 2026
'RRR' ఓటీటీ రెస్పాన్స్ చూసి షాకయ్యా: రాజమౌళి
'RRR' చిత్రం థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత బ్రెజిల్ వంటి దేశాల్లో నేరుగా నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలోకి వచ్చిందని ఆయన తెలియజేశారు. అక్కడ నెట్ఫ్లిక్స్ చార్ట్స్లో ఈ సినిమా టాప్లో నిలవడం చూసి తాను ఆశ్చర్యపోయానన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులు అందించిన ఆదరణకు కృతజ్ఞతలని ఈ సందర్భంగా రాజమౌళి తెలిపారు. ఆ సినిమా ఇచ్చిన ధైర్యంతోనే ఇప్పుడు 'వారణాసి' ని మరింత భారీ స్థాయిలో థియేటర్లలోనే విడుదల చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.
వారణాసి గురించి చెబుతూ ఈ సినిమా కేవలం వారణాసి నగరానికే పరిమితం కాదని రాజమౌళి అన్నారు. ఆఫ్రికా అడవులు, అంటార్కిటికా వంటి విభిన్నమైన అంతర్జాతీయ లోకేషన్లలో సాగే ఒక 'గ్లోబ్ ట్రాటింగ్ టైమ్ ట్రావెల్ అడ్వెంచర్' గా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. భారతీయ పురాణాలు, రామాయణం స్ఫూర్తితో దీన్ని విజువల్ వండర్గా తెరకెక్కించినట్లు రాజమౌళి తెలియజేశారు. వారణాసి షూటింగ్పైనా రాజమౌళి అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించి మేజర్ పార్ట్ చిత్రీకరణ ఇప్పటికే పూర్తయిందని ఆయన అన్నారు. ఇంకా కేవలం 10 రోజుల షూటింగ్ మాత్రమే బ్యాలెన్స్ ఉందని రాజమౌళి స్పష్టం చేశారు. అక్టోబర్ నెలాఖరుకి ఈ షూటింగ్ కూడా ముగిసిపోతుందని తెలిపారు. ఆ తర్వాత పూర్తిగా వీఎఫ్ఎక్స్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులపై దృష్టి పెడతామని రాజమౌళి తెలిపారు. మరోవైపు సావో పాలో అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవాల్లో 'RRR' సినిమాను ప్రదర్శించడం విశేషం. వారణాసి మూవీ విషయానికొస్తే సూపర్స్టార్ మహేశ్ బాబు, ప్రియాంకచోప్రా ప్రధాన పాత్రల్లో రూపొందుతుంది. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నెగిటివ్ రోల్ కుంభ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. దీన్ని దుర్గాఆర్ట్స్ బ్యానర్పై సీనియర్ నిర్మాత కె. ఎల్. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. వారణాసి 2027 ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది.
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