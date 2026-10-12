భారతీయ ఇతిహాసాలకు వెండితెరపై పూర్తి న్యాయం జరగలేదు : రాజమౌళి
రామాయణం ఆధారంగా తెరకెక్కిన సినిమాలపై రాజమౌళి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వెండితెరపై వాటిని చూపిన తీరుపై సంతృప్తి చెందలేదని వెల్లడించారు.
Published : October 12, 2026 at 3:19 PM IST
Rajamouli On Indian Epics : చిత్రసీమలో భారతీయ ఇతిహాసం రామాయణం ఆధారంగా ఇప్పటి వరకు చాలా సినిమాలు వచ్చాయి. ఇందులో కొన్ని విజయం సాధించాయి. మరికొన్ని ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ సాధించలేకపోయాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం ఈ కథ ఆడియెన్స్కు పరిచయం ఉండడమే కావచ్చు! ఈ నేపథ్యంలో భారతీయ ఇతిహాసాలను తెరకెక్కించే విధానంపై ప్రముఖ దర్శకుడు రాజమౌళి తాజాగా ఓ పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడారు. సిల్వర్ స్క్రీన్పై పురాణగాథలను చూపించిన తీరుపై తాను ఎప్పుడూ సంతృప్తి చెందలేదని వివరించారు. మరి ఆయన ఏమన్నారంటే?
పౌరాణిక సినిమాలు తనకు చాలా ఇష్టమన్న రాజమౌళి, అలాంటి గొప్ప గ్రంథాల్లో ఉండే సారాంశాన్ని తెరపై చూపించడంలో పూర్తి న్యాయం జరగలేదని అన్నారు. ఇతిహాసాలు రాసిన విధానానికి, వాటిని సినిమా రూపంలో సిల్వర్ స్క్రీన్పై చూపించిన దానికి చాలా తేడా ఉందన్నారు. ఆ లోటే తనను చాలా ఏళ్లుగా ఆలోచింపజేసినట్లు పేర్కొన్నారు. చివరికి దాన్ని తానే ఒక సవాల్గా స్వీకరించినట్లు రాజమౌళి తెలియజేశారు.
'వారణాసి' లో రామాయణానికి సంబంధించిన కొన్ని కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరించినట్లు రాజమౌళి గతంలో తెలిపారు. దీంతో ఆ సీన్స్పై ఫ్యాన్స్లో అంచనాలు మరింత ఎక్కువగా పెరిగాయి. రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తోన్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ ఇప్పటికే దాదాపు పూర్తయినట్లు తెలుస్తోంది. 2027 ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో భారీ ఎత్తున రిలీజ్ కానుంది.
నాలో కాన్ఫిడెన్స్ పెంచిన సినిమా అదే: రాజమౌళి
గతంలో డైరెక్ట్ చేసిన 'ఈగ' తనలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచిందని రాజమౌళి తెలిపారు. 'ఈగ నాకు బాగా ఇష్టమైన మూవీ. ఎందుకంటే నేను చేసిన అతి పెద్ద ప్రయోగాత్మకమైన సినిమా అదే. ఈరోజు కూడా ఒక ఈగను లీడ్ రోల్లో పెట్టి సినిమా తీయాలనే ఆలోచనే కొత్తగా అనిపిస్తోంది. ఆ స్టోరీలోని ఉండే ఎమోషన్స్ నాలో ఎంతో ఉత్సాహాన్ని నింపాయి. అందరూ నేను బాహుబలికి ఎక్కువ కష్టపడ్డాను అనుకుంటారు. కానీ దానికంటే ఎక్కువగా ఈగకు హార్డ్వర్క్ చేశాను' అని ఆయన వివరించారు. మరోవైపు దీపావళి సందర్భంగా నితేశ్ తివారీ డైరెక్షన్లో 'రామాయణం' చిత్రం నవంబర్ 5న ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. అయితే ఏ మేర ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందో చూడాల్సి ఉంది.
#SSRajamouli Says ‘#Varanasi’ Is His Most Ambitious Film Ever: ‘I Was Never Fully Satisfied With How These Epics Were Presented on Screen’ https://t.co/LS6CcXgZQ2— Variety India (@VarietyIndia) October 12, 2026
రామాయణ సినిమాలో రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి సీతారాములుగా నటించారు. యశ్ రావణుడి పాత్రలో అలరించనున్నారు. ఫ్రైమ్ స్టూడియోస్, మోన్స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. మరోవైపు వారణాసిలో మహేశ్బాబుకు జోడీగా ప్రియాంకచోప్రా, పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ నెగిటివ్ రోల్లో నటిస్తున్నారు. దీన్ని దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె. ఎల్. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.
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