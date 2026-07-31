'వారణాసి' బిగ్ అప్డేట్- 250 రోజుల కౌంట్డౌన్ షురూ- పోస్ట్పోన్ రూమర్లకు చెక్
రాజమౌళి వారణాసిపై అప్డేట్ ఇచ్చిన మేకర్స్- రిలీజ్ విషయంలో వస్తున్న పుకార్లకు చెక్- కౌంట్డౌన్ షురూ
Published : July 31, 2026 at 3:04 PM IST
Varanasi Count Down : సూపర్స్టార్ మహేశ్ బాబు - రాజమౌళి వారణాసి సినిమా విడుదలపై కొత్త కొత్త ప్రచారాలు తెరపైకి వస్తున్నాయి. వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 07న సినిమా థియేటర్లో విడుదలవుతుందని మేకర్స్ ఇప్పటికే అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే అనుకున్న సమయానికి సినిమా రాదని, పోస్ట్పోన్ అవుతుందని సోషల్ మీడియాలో పుకార్లు వచ్చాయి. వీటన్నింటికీ వారణాసి మూవీటీమ్ చెక్ పెడుతూ శుక్రవారం ఓ పోస్టు షేర్ చేసింది. దీంతో మహేశ్ ఫ్యాన్స్లో కొత్త ఉత్సాహం వచ్చింది.
కౌంట్డౌన్ షురూ!
ముందుగా చెప్పిన ప్రకారమే సినిమా ఏప్రిల్ 07న విడుదల ఉంటుందని స్పష్టం చేస్తూ వారణాసి టీమ్ ఇవాళ కౌంట్డౌన్ షురూ చేసింది. ఈ చిత్రం విడుదలకు నేటికి సరిగ్గా 250 రోజులు ఉందని సోషల్ మీడియా ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది. 'వారణాసి రిలీజ్కు ఇంకా 250 రోజులు. 2027 ఏప్రిల్ 07' అని పోస్టు చేయడంతో పోస్ట్పోన్ పుకార్లకు ఫుల్స్టాప్ పడింది.
ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్
రిలీజ్కు ఇంకా 9 నెలలే ఉంది. అయినప్పటికీ ఇంత భారీ ప్రాజెక్ట్పై మేకర్స్ ధీమాగా ఉన్నారు. అందుకే 250 రోజుల ముందే కౌంట్డౌన్ మొదలుపెట్టారు. ఈ లెక్కన మూవీటీమ్ సినిమాను త్వరగా కంప్లీట్ చేసేందుకు తీవ్రంగా కష్టపడుతుందని అర్థమవుతోంది.
250 days to APRIL 7th. #Varanasi— Varanasi (@VaranasiMovie) July 31, 2026
చివరి దశలో షూటింగ్!
షూటింగ్ ప్రస్తుతం చివరి దశలో ఉంది. ఇప్పటికే ఇందులో కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణ పూర్తి చేసినట్లు ఇటీవల రాజమౌళి ఓ సందర్భంలో తెలిపారు. చిన్న చిన్న సీన్స్ మాత్రమే తెరకెక్కించాల్సి ఉందని అన్నారు. ఈ ఏడాది నవంబర్- డిసెంబర్లోపు పూర్తిగా షూటింగ్ కంప్లీట్ చేయాలని టార్గెట్గా పెట్టుకున్నట్లు రాజమౌళి పేర్కొన్నారు. ఈ లెక్కన పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, ప్రమోషన్స్ కోసం నాలుగు నెలలు కేటాయించినట్లు తెలుస్తోంది. అసలే పాన్ వరల్డ్ రేంజ్లో తెరకెక్కిస్తుండడంతో ప్రమోషన్స్ కూడా అదే లెవెల్లో చేయాలని జక్కన్న ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
వచ్చే నెలలో గ్లింప్స్
ఈ సినిమా నుంచి గతేడాది నవంబర్లో టైటిల్ గ్లింప్స్ వచ్చింది. అప్పట్నుంచి ఎలాంటి అప్డేట్లు లేవు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ కూడా ఎండింగ్లో ఉండడంతో ఫ్యాన్స్ ఇంకో అప్డేట్ ఆశిస్తున్నారు. వచ్చే నెల 09న మహేశ్ బాబు పుట్టినరోజు ఉంది. ఈ సందర్భంగా హీరోకు సంబంధించిన లేదా సినిమాకు సంబంధించిన వీడియో గ్లింప్స్ను అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ఇప్పటికైతే మేకర్స్ నుంతి దీనిపై ఎలాంటి అప్డేట్ లేదు. మరి ఇంకో వారం సమయం ఉండడంతో స్పందిస్తారేమో చూడాలి.
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