'మాటల్లో చెప్పలేకే గతేడాది గ్లింప్స్ వదిలాం' - 'వారణాసి' స్టోరీపై జక్కన్న ఏమన్నారంటే?
'వారణాసి' స్టోరీపై రాజమౌళి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వారణాసి ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందో చెప్పడం కంటే, చూపిస్తేనే బాగుంటుందని గతేడాది గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేసినట్లు వెల్లడించారు.
Published : October 27, 2026 at 2:33 PM IST
Rajamouli Foreign Interview : దర్శకధీరుడు రాజమౌళి - మహేశ్బాబు కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న 'వారణాసి' సినిమా కోసం యావత్ సినీ ప్రపంచం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంది. ఈ భారీ చిత్రానికి సంబంధించి ఏ చిన్న అప్డేట్ వచ్చినా క్షణాల్లో వైరలవుతుంది. వారణాసి ప్రమోషన్స్లో భాగంగా జక్కన్న ఇంటర్నేషనల్ మీడియాకు ఇటీవల వరుస ఇంటర్వ్యూలను ఇస్తూనే ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన తాజాగా జపాన్లో యూట్యూబ్ ఛానల్కు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఇందులో రాజమౌళి వారణాసి గ్లింప్స్ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలను షేర్ చేసుకున్నారు.
కొన్నిసార్లు స్టోరీ చెప్పడానికి ఇష్టపడను: రాజమౌళి
'సినిమా గురించి చెప్పడానికి కొన్నిసార్లు నేను ఇష్టపడను. ఎందుకంటే మాటలు కూడా ఓ స్టేజ్కు వచ్చే సరికి సినిమా స్థాయిని వివరించలేవు. అందుకే వారణాసి ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందో చూపించడానికి గతేడాది ఒక గ్లింప్స్ను రిలీజ్ చేశాం. అందులో స్టోరీ గురించి ఎక్కువ వివరాలు చెప్పకుండా, ఆడియెన్స్కు ఈ సినిమాతో ఎలాంటి ప్రపంచాలు పరిచయం కానున్నాయి, దీంతో ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ని పొందబోతున్నారనేది ఆ వీడియో ద్వారా చూపించాం' అని రాజమౌళి అన్నారు.
వారణాసిని కేవలం టైమ్ ట్రావెల్ స్టోరీగా మాత్రమే చూడకూడదని రాజమౌళి మాటలతో స్పష్టం అవుతుంది. ఇది వివిధ ప్రపంచాల మధ్య సాగే సాహసయాత్ర అని ఆయన ఇది వరకే చెప్పారు. అందులో అంటార్కిటికా నుంచి ఆఫ్రికా వరకు, వారణాసి నగరం వరకు జర్నీ సాగుతుందని తెలిపారు. కానీ ఈ ఓవరాల్ స్టోరీని నడిపించేది మాత్రం తండ్రీకొడుకుల ఎమోషన్, ఇద్దరి మధ్య ప్రేమని రాజమౌళి వెల్లడించారు.
#SSRajamouli on #Varanasi! 🥵🥵🥶🥶 “From ANTARCTICA to AFRICA, TIME TRAVEL to the RAMAYANA Era, and GIANT GODS on Screen! 🤯🔥 But at its core, #Varanasi is driven by the RAW EMOTIONS of a Father-Son Bond and Lovers! ❤️🔥 Shot for IMAX, Rajamouli calls it his MOST AMBITIOUS PROJECT YET! 💥 #MaheshBabu #PriyankaChopra #PrithvirajSukumaran— Random Cine Mood (@RandomCineMood) October 26, 2026
ఆర్ఆర్ఆర్ కంటే భారీగా
సాధారణంగా రాజమౌళి ఏ సినిమాను మొదలుపెట్టినా అది పూర్తయ్యే వరకు వేరే ప్రాజెక్టు గురించి అసలు ఆలోచించరు. ఎన్టీఆర్ - రామ్చరణ్తో చేసిన 'ఆర్ఆర్ఆర్' తర్వాత దాదాపు 5 సంవత్సరాలుగా రాజమౌళి వారణాసి కోసమే ఎంతో శ్రమిస్తున్నారు. కొబ్బరికాయ కొట్టి సినిమాను ప్రారంభించడం మొదలు, గుమ్మడికాయతో ఎండ్ చేసే వరకు రాజమౌళి తాను తీసే ఏ సినిమానైనా పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేస్తారు. ఇక తాను తీసిన 'ఆర్ఆర్ఆర్' సినిమా కంటే కూడా వారణాసి 6 రెట్లు పెద్దదని ఇటీవల రాజమౌళి స్వయంగా చెప్పారు. ఆ ఒక్క కామెంట్తో ఆడియెన్స్లో వారణాసిపై విపరీతమైన అటెన్షన్ ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
అంతేకాకుండా మూవీ షూటింగ్పై కూడా అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించి మేజర్ పార్ట్ చిత్రీకరణ ఇప్పటికే పూర్తయిందని ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో రాజమౌళి అన్నారు. ఇంకా కేవలం 10 రోజుల షూటింగ్ మాత్రమే బ్యాలెన్స్ ఉందని స్పష్టం చేశారు. అక్టోబర్ నెలాఖరుకి ఈ షూటింగ్ కూడా ముగిసిపోతుందని తెలిపారు. ఆ తర్వాత పూర్తిగా వీఎఫ్ఎక్స్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులపై దృష్టి పెడతామని రాజమౌళి పేర్కొన్నారు.
వారణాసి మూవీ విషయానికొస్తే సూపర్స్టార్ మహేశ్ బాబు, ప్రియాంకచోప్రా ప్రధాన పాత్రల్లో రూపొందుతుంది. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నెగిటివ్ రోల్ కుంభ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఎం. ఎం. కీరవాణి స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు. 'ప్రస్థానం', 'రిపబ్లిక్' చిత్రాల దర్శకుడు దేవ్ కట్టా వారణాసికి డైలాగ్స్ రాస్తున్నారు. రాజమౌళి తండ్రి విజయేంద్రప్రసాద్ స్టోరీని అందిస్తున్నారు. కీరవాణి సతీమణి ఎం. ఎం. శ్రీవల్లి లైన్ ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరిస్తుండగా, రాజమౌళి భార్య రమ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా వర్క్ బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తున్నారు. దీన్ని దుర్గాఆర్ట్స్ బ్యానర్పై సీనియర్ నిర్మాత కె. ఎల్. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. వారణాసి 2027 ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతీయ భాషలతో పాటు, పలు విదేశీ భాషల్లోనూ రిలీజ్ కానుంది.
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