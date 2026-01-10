డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్కు గుడ్న్యూస్- 'రాజాసాబ్' ఓల్డ్ మ్యాన్ సీన్స్ వచ్చేస్తున్నాయోచ్!
సంక్రాంతి కానుకగా భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ప్రభాస్ 'రాజా సాబ్'- సోషల్ మీడియాలో 'ఓల్డ్ మ్యాన్ లుక్' పై పెద్ద చర్చ- గుడ్న్యూస్ చెప్పిన నిర్మాత
Published : January 10, 2026 at 3:43 PM IST
Rajasaab Prabhas Old Look : పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా, దర్శకుడు మారుతి కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'ది రాజా సాబ్' సంక్రాంతి సందడిని మొదలుపెట్టింది. శుక్రవారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ సినిమా థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. అయితే ప్రమోషన్లలో చూపించిన స్పెషల్ లుక్ సినిమాలో మిస్ అవ్వడంతో ఫ్యాన్స్ నిరాశ చెందుతున్నారు. రిలీజ్కు ముందు ఫుల్ హైప్ తీసుకొచ్చిన ప్రభాస్ ఓల్డ్ మ్యాన్ లుక్ సినిమాలో లేకపోవడం వల్ల డిసప్పాయింట్ అయ్యారు. దీనిపై నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.
సినిమాలో ఆ లుక్ మిస్ అవ్వడంపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ వస్తున్న నేపథ్యంలో నిర్మాత టీజీ విశ్వప్రసాద్ ఎట్టకేలకు స్పందించారు. రీసెంట్గా జరిగిన ప్రెస్మీట్లో ఆయన షాకింగ్ విషయాన్ని బయటపెట్టారు. ప్రభాస్కు సంబంధించిన దాదాపు నాలుగు నిమిషాల నిడివి గల 'ఓల్డ్ అవతార్' సీన్లు సర్వర్ సమస్యల కారణంగా మొదట అప్ లోడ్ చేయలేకపోయామని ఆయన వివరించారు. టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్లే ఆ కీలకమైన భాగాన్ని థియేట్రికల్ వెర్షన్లో చేర్చలేకపోయామని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు.
ఫ్యాన్స్కు గుడ్న్యూస్!
అయితే మిస్ అయిన ఓల్డ్ మ్యాన్ లుక్కు సంబంధించిన సీన్స్ ఇకపై యాడ్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన ఫుటేజ్ థియేటర్లకు పంపినట్లు వివరించారు. అయితే సినిమా ఓవరాల్ రన్టైమ్ మారకుండా పలు సీన్లను ట్రిమ్ చేసి ఎక్స్ట్రా పుటేజ్ను టాడ్ చేయనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ కొత్త సీన్లు ఇవావ ఫస్ట్ షో లేదా సెకండ్ షో నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయని అన్నారు. దీంతో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.