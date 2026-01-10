ETV Bharat / entertainment

డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్​కు గుడ్​న్యూస్- 'రాజాసాబ్' ఓల్డ్​ మ్యాన్ సీన్స్ వచ్చేస్తున్నాయోచ్!

సంక్రాంతి కానుకగా భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ప్రభాస్ 'రాజా సాబ్'- సోషల్ మీడియాలో 'ఓల్డ్ మ్యాన్ లుక్' పై పెద్ద చర్చ- గుడ్​న్యూస్ చెప్పిన నిర్మాత

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 10, 2026 at 3:43 PM IST

Rajasaab Prabhas Old Look : పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా, దర్శకుడు మారుతి కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'ది రాజా సాబ్' సంక్రాంతి సందడిని మొదలుపెట్టింది. శుక్రవారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ సినిమా థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. అయితే ప్రమోషన్లలో చూపించిన స్పెషల్ లుక్ సినిమాలో మిస్ అవ్వడంతో ఫ్యాన్స్ నిరాశ చెందుతున్నారు. రిలీజ్​కు ముందు ఫుల్ హైప్ తీసుకొచ్చిన ప్రభాస్​ ఓల్డ్​ మ్యాన్ లుక్ సినిమాలో లేకపోవడం వల్ల డిసప్పాయింట్ అయ్యారు. దీనిపై నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.

సినిమాలో ఆ లుక్ మిస్ అవ్వడంపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ వస్తున్న నేపథ్యంలో నిర్మాత టీజీ విశ్వప్రసాద్ ఎట్టకేలకు స్పందించారు. రీసెంట్​గా జరిగిన ప్రెస్​మీట్​లో ఆయన షాకింగ్ విషయాన్ని బయటపెట్టారు. ప్రభాస్​కు సంబంధించిన దాదాపు నాలుగు నిమిషాల నిడివి గల 'ఓల్డ్ అవతార్' సీన్లు సర్వర్ సమస్యల కారణంగా మొదట అప్ లోడ్ చేయలేకపోయామని ఆయన వివరించారు. టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్లే ఆ కీలకమైన భాగాన్ని థియేట్రికల్ వెర్షన్​లో చేర్చలేకపోయామని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు.

ఫ్యాన్స్​కు గుడ్​న్యూస్!
అయితే మిస్ అయిన ఓల్డ్ మ్యాన్​ లుక్​కు సంబంధించిన సీన్స్​ ఇకపై యాడ్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన ఫుటేజ్ థియేటర్లకు పంపినట్లు వివరించారు. అయితే సినిమా ఓవరాల్​ రన్​టైమ్ మారకుండా పలు సీన్లను ట్రిమ్ చేసి ఎక్స్​ట్రా పుటేజ్​ను టాడ్ చేయనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ కొత్త సీన్లు ఇవావ ఫస్ట్​ షో లేదా సెకండ్ షో నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయని అన్నారు. దీంతో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్​ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.

