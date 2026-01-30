OTTలోకి రెబల్ స్టార్ సినిమా- స్ట్రీమింగ్ ఎప్పటినుంచి అంటే?
'ది రాజాసాబ్' Ottలోకి - ఎప్పటి నుంచి చూడవచ్చంటే?
Raja Saab Ott Release Date (Movie Poster)
Published : January 30, 2026 at 12:40 PM IST
Raja Saab Ott Release Date : ప్రభాస్ హీరోగా మారుతి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఫాంటసీ హారర్ కామెడీ చిత్రం 'ది రాజాసాబ్' థియేటర్లలో సంక్రాంతి స్పెషల్గా జనవరి 9న విడుదలైంది. ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి రాబోతోంది. ఫిబ్రవరి 6, 2026 నుంచి స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమవుతుందని జియో హాట్స్టార్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. తెలుగు, తమిళం, కన్నడం, మలయాళం భాషల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే హిందీ వెర్షన్ కాస్త ఆలస్యంగా రావచ్చని సమాచారం.