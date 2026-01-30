ETV Bharat / entertainment

OTTలోకి రెబల్​ స్టార్​ సినిమా- స్ట్రీమింగ్​ ఎప్పటినుంచి అంటే?

'ది రాజాసాబ్' Ottలోకి - ఎప్పటి నుంచి చూడవచ్చంటే?

Raja Saab Ott Release Date
Raja Saab Ott Release Date (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 30, 2026 at 12:40 PM IST

1 Min Read
Raja Saab Ott Release Date : ప్రభాస్ హీరోగా మారుతి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఫాంటసీ హారర్ కామెడీ చిత్రం 'ది రాజాసాబ్' థియేటర్లలో సంక్రాంతి స్పెషల్‌గా జనవరి 9న విడుదలైంది. ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి రాబోతోంది. ఫిబ్రవరి 6, 2026 నుంచి స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమవుతుందని జియో హాట్‌స్టార్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. తెలుగు, తమిళం, కన్నడం, మలయాళం భాషల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే హిందీ వెర్షన్ కాస్త ఆలస్యంగా రావచ్చని సమాచారం.

