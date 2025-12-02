ETV Bharat / entertainment

సమంత మ్యారేజ్​ వేళ- రాజ్​ నిడిమోరు మాజీ భార్య పోస్ట్ వైరల్​!

'ఈ విశ్వంలో మనమెంత అల్పులం'- రాజ్​, సమంత వివాహమైన వేళ వైరల్ అయిన ట్వీట్​!

Raj Nidimoru ExWife Shhyamali and Samatha
Raj Nidimoru ExWife Shhyamali and Samatha (Samantha Insta Post & Shhyamali Insta Post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 2, 2025 at 6:34 PM IST

Raj Nidimoru ExWife Viral Post : నాగ చైతన్యతో విడాకులు తీసుకున్న సమంత, తనపై వస్తున్న రూమర్స్​కు చెక్​ పెడుతూ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరును డిసెంబర్​ 1న వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ కొత్త జంటకు నెటిజట్లు, సెలబ్రిటీలు పెళ్లి శుభాకాంక్షలు చెబుతున్న వేళ, రాజ్​ మాజీ భార్య శ్యామలి పెట్టిన ఓ పోస్టు వైరల్​గా మారింది. ఇంతకీ అందులో ఏముందంటే?

బరితెగించారు!
శ్యామలి ఎప్పుడూ తన ఆలోచనలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ ఉంటారు. సమంత రూత్​ ప్రభు, రాజ్​ నిడిమోరు వివాహానికి సంబంధించిన చిత్రాలు ఇంటర్నెట్​లో వైరల్ అయిన నేపథ్యంలో, శ్యామలి ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో తాజాగా ఓ పోస్టు పెట్టారు. అందులో ఈ 'విశ్వం' (యూనివర్స్​) ఫొటో పెట్టి, ఓ యారో మార్క్ పెట్టారు. అది 'ఐకానిక్ పేల్ బ్లూ డాట్'​ను సూచిస్తోంది. తాత్వికంగా దీనిని విశ్లేషిస్తే, "ఈ అనంత విశ్వంలో, మానవులు ఎంత అల్పులో ఇది తెలియజేస్తుంది." ఇంతకు ముందు రోజు కూడా ఆమె ఓ పోస్టు పెట్టారు. అందులో "బరితెగించిన మనుషులు" (Desperate people) అని రాశారు. అది కూడా ఫుల్ వైరల్ అయ్యింది.

ఇంతకీ పేల్ బ్లూ డాట్​ అంటే ఏమిటి?
1990 ఫిబ్రవరి 14న నాసాకు చెందిన వాయేజర్​ 1 ద్వారా 6 బిలియన్ కి.మీ దూరం నుంచి భూమిని ఫొటో తీసింది. అందులో భూమి ఒక చిన్న నీలి రంగు చుక్కలాగా కనిపించింది. దీనినే శీర్షికగా పెట్టి ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త, రచయిత అయిన కార్ల్​సాగన్ ఓ పుస్తకం రాశారు. అందులో "భూమిని చూపిస్తూ, ఈ విశ్వంలో మన భూమి ఇక్కడ ఉంది. అదే మన ఇల్లు. అందులో ఉన్నది మనమే" అని రాశారు. సింపుల్​గా చెప్పాలంటే, ఈ విశ్వంలో మనం అంత అల్పులమో ఆయన ఈ ఉదాహరణ ద్వారా చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఇదే ఫొటోను శ్యామలి తన ఇన్​స్టాలో పోస్టు చేశారు.

చాలా సింపుల్​గా
నటుడు నాగచైతన్య, సమంత గతంలో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. కానీ తరువాత వారిద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు. ఇదే క్రమంలో ఆమె రాజ్ నిడిమోరు దర్శకత్వం వహించిన పలు వెబ్​సిరీస్​ల్లో నటించారు. సమంతకు 'ది ఫ్యామిలీమ్యాన్‌ సీజన్‌ 2' వెబ్​ సిరీస్​ సమయంలో రాజ్​తో పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ సిరీస్​ను రాజ్ - డీకే రూపొందించారు. ఆ సమయంలో ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమగా మారింది. ఆ తర్వాత వీరిద్దరూ రిలేషన్​లో ఉన్నారంటూ ప్రచారం కూడా జరిగింది.అలాగే సమంత నిర్మించిన 'శుభం' సినిమాకు రాజ్‌ క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. ఆ సినిమా సక్సెస్​మీట్​లోనూ వీరి ఫొటోలు వైరల్‌ అయ్యాయి. కానీ వాటిపై వారిద్దరూ ఎలాంటి కామెంట్స్​ చేయలేదు. కానీ ఈ డిసెంబర్​ 1న వారిద్దరూ చాలా సింపుల్​గా హిందూ సంప్రదాయంలో పెళ్లిచేసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని సమంత తన సోషల్ మీడియా ద్వారా స్వయంగా వెళ్లడించారు.

అయితే ఈ వివాహానికి కొన్ని రోజుల ముందే శ్యామలి ఓ పోస్టు పెట్టారు. అందులో "మనతో రుణం ఉన్నంత వరకే బంధాలు ఉంటాయి. రుణం తీరిన తర్వాత ఆ బంధాలు శాశ్వతంగా దూరమవుతాయి" అని ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పోస్టు పెట్టడం గమనార్హం.

