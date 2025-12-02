సమంత మ్యారేజ్ వేళ- రాజ్ నిడిమోరు మాజీ భార్య పోస్ట్ వైరల్!
'ఈ విశ్వంలో మనమెంత అల్పులం'- రాజ్, సమంత వివాహమైన వేళ వైరల్ అయిన ట్వీట్!
Published : December 2, 2025 at 6:34 PM IST
Raj Nidimoru ExWife Viral Post : నాగ చైతన్యతో విడాకులు తీసుకున్న సమంత, తనపై వస్తున్న రూమర్స్కు చెక్ పెడుతూ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరును డిసెంబర్ 1న వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ కొత్త జంటకు నెటిజట్లు, సెలబ్రిటీలు పెళ్లి శుభాకాంక్షలు చెబుతున్న వేళ, రాజ్ మాజీ భార్య శ్యామలి పెట్టిన ఓ పోస్టు వైరల్గా మారింది. ఇంతకీ అందులో ఏముందంటే?
బరితెగించారు!
శ్యామలి ఎప్పుడూ తన ఆలోచనలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ ఉంటారు. సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు వివాహానికి సంబంధించిన చిత్రాలు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అయిన నేపథ్యంలో, శ్యామలి ఇన్స్టాగ్రామ్లో తాజాగా ఓ పోస్టు పెట్టారు. అందులో ఈ 'విశ్వం' (యూనివర్స్) ఫొటో పెట్టి, ఓ యారో మార్క్ పెట్టారు. అది 'ఐకానిక్ పేల్ బ్లూ డాట్'ను సూచిస్తోంది. తాత్వికంగా దీనిని విశ్లేషిస్తే, "ఈ అనంత విశ్వంలో, మానవులు ఎంత అల్పులో ఇది తెలియజేస్తుంది." ఇంతకు ముందు రోజు కూడా ఆమె ఓ పోస్టు పెట్టారు. అందులో "బరితెగించిన మనుషులు" (Desperate people) అని రాశారు. అది కూడా ఫుల్ వైరల్ అయ్యింది.
ఇంతకీ పేల్ బ్లూ డాట్ అంటే ఏమిటి?
1990 ఫిబ్రవరి 14న నాసాకు చెందిన వాయేజర్ 1 ద్వారా 6 బిలియన్ కి.మీ దూరం నుంచి భూమిని ఫొటో తీసింది. అందులో భూమి ఒక చిన్న నీలి రంగు చుక్కలాగా కనిపించింది. దీనినే శీర్షికగా పెట్టి ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త, రచయిత అయిన కార్ల్సాగన్ ఓ పుస్తకం రాశారు. అందులో "భూమిని చూపిస్తూ, ఈ విశ్వంలో మన భూమి ఇక్కడ ఉంది. అదే మన ఇల్లు. అందులో ఉన్నది మనమే" అని రాశారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఈ విశ్వంలో మనం అంత అల్పులమో ఆయన ఈ ఉదాహరణ ద్వారా చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఇదే ఫొటోను శ్యామలి తన ఇన్స్టాలో పోస్టు చేశారు.
చాలా సింపుల్గా
నటుడు నాగచైతన్య, సమంత గతంలో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. కానీ తరువాత వారిద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు. ఇదే క్రమంలో ఆమె రాజ్ నిడిమోరు దర్శకత్వం వహించిన పలు వెబ్సిరీస్ల్లో నటించారు. సమంతకు 'ది ఫ్యామిలీమ్యాన్ సీజన్ 2' వెబ్ సిరీస్ సమయంలో రాజ్తో పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ సిరీస్ను రాజ్ - డీకే రూపొందించారు. ఆ సమయంలో ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమగా మారింది. ఆ తర్వాత వీరిద్దరూ రిలేషన్లో ఉన్నారంటూ ప్రచారం కూడా జరిగింది.అలాగే సమంత నిర్మించిన 'శుభం' సినిమాకు రాజ్ క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. ఆ సినిమా సక్సెస్మీట్లోనూ వీరి ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి. కానీ వాటిపై వారిద్దరూ ఎలాంటి కామెంట్స్ చేయలేదు. కానీ ఈ డిసెంబర్ 1న వారిద్దరూ చాలా సింపుల్గా హిందూ సంప్రదాయంలో పెళ్లిచేసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని సమంత తన సోషల్ మీడియా ద్వారా స్వయంగా వెళ్లడించారు.
అయితే ఈ వివాహానికి కొన్ని రోజుల ముందే శ్యామలి ఓ పోస్టు పెట్టారు. అందులో "మనతో రుణం ఉన్నంత వరకే బంధాలు ఉంటాయి. రుణం తీరిన తర్వాత ఆ బంధాలు శాశ్వతంగా దూరమవుతాయి" అని ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్టు పెట్టడం గమనార్హం.