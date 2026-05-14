మహేశ్పై సీనియర్ నటుడి సంచలన వ్యాఖ్యలు- వైరలవుతున్న ఆ వీడియో వెనుక అసలు నిజం ఏంటి?
మహేశ్ బాబుకు హిందీ రాదంటూ కామెంట్ చేసిన నటుడు - సౌత్ వర్సెస్ నార్త్ సినిమా ఇండస్ట్రీల మధ్య మళ్లీ మొదలైన వార్
Published : May 14, 2026 at 12:29 PM IST
Rahul Dev Comments On Mahesh Babu : టాలీవుడ్ సూపర్స్టార్ మహేశ్ బాబు క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయనకు భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. అయితే ఇటీవల మహేశ్ బాబుకు సంబంధించిన ఒక విషయం సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. విలన్ పాత్రలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు రాహుల్ దేవ్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో మహేశ్బాబు గురించి చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు పెద్ద దుమారం రేపుతున్నాయి. గతంలో బాలీవుడ్ నన్ను భరించలేదు, అని మహేశ్ చేసిన కామెంట్స్ మీద రాహుల్ దేవ్ స్పందిస్తూ ఒక సంచలన విషయాన్ని బయట పెట్టారు. అసలు రాహుల్ ఏమన్నారు? మహేశ్బాబుకు హిందీ రాదు అని ఆయన ఎందుకు అన్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
త్రివిక్రమ్ది ప్రత్యేక స్టైల్
రాహుల్ దేవ్ ఇటీవల ఒక పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్నప్పుడు మహేశ్ బాబుతో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. అతడు, పౌర్ణమి, మాస్ వంటి తెలుగు సినిమాలో నటించిన రాహుల్, సూపర్స్టార్ కెరీర్లోని కొన్ని కీలక అంశాలను ప్రస్తావించారు. ముఖ్యంగా దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్తో మహేశ్ చేసిన సినిమాలు ఎంతో సెన్సిబుల్గా ఉంటాయని ఆయన కొనియాడారు. కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ను, లాజిక్ను కలిపి సినిమాలు తీయడంలో త్రివిక్రమ్ది ప్రత్యేక స్టైల్ అని రాహుల్ దేవ్ అభిప్రాయపడ్డారు. హిందీ సినిమాల్లో ఇటువంటి మేకింగ్ చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుందన్నారు.
హిందీ రాదనేది నిజం
ఈ ఇంటర్వ్యూలో మహేశ్ బాబు గతంలో చేసిన ఒక కామెంట్పై చర్చ జరిగింది. "బాలీవుడ్ నన్ను భరించలేదు" అని మహేశ్ ఎందుకు అన్నారని రాహుల్ను ప్రశ్నించగా, దానికి ఆయన ఒక షాకింగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. "నిజం చెప్పాలి అంటే మహేశ్కు హిందీ మాట్లాడటం రాదు. అదే అసలు నిజం" అని రాహుల్ దేవ్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మాట అన్న తర్వాత ఆయన కన్ను గీటడంతో అవి కేవలం సరదాగా అన్న మాటలా లేక నిజంగానే సెటైర్ వేశారా అన్నది ఇప్పుడు నెటిజన్లకు పెద్ద పజిల్గా మారింది. ఈ వీడియో క్లిప్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
మండిపడుతున్న మహేశ్ ఫ్యాన్స్
రాహుల్ దేవ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మహేశ్ బాబు ఫ్యాన్స్ సీరియస్ అవుతున్నారు. మహేశ్కు హిందీ చాలా అనర్గళంగా వస్తుందని, గతంలో ఆయన హిందీలో మాట్లాడిన వీడియోలను ఫ్యాన్స్ షేర్ చేస్తున్నారు. రాహుల్ దేవ్ కేవలం పబ్లిసిటీ కోసం ఇలాంటి చిల్లర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని కొందరు మండిపడుతుండగా, మరికొందరు మాత్రం రాహుల్ దేవ్ చివరిలో కన్ను గీటాడు కాబట్టి అది కేవలం జోక్ మాత్రమే అని సర్దిచెబుతున్నారు. ఏదేమైనా ఒక స్టార్ హీరోకి భాష రాదు అని వ్యాఖ్యానించడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశం అయ్యింది.
ఆనాడు మహేశ్బాబు అన్న మాటలు ఏంటి?
మహేశ్బాబు 2022లో ఒక సినిమా ఈవెంట్లో పాల్గొన్నప్పుడు బాలీవుడ్ ఎంట్రీపై ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు. హిందీలో తనకు చాలా ఆఫర్లు వచ్చాయని, కానీ బాలీవుడ్ తనను భరించలేదు అని తాను భావిస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. "నేను అహంకారంగా మాట్లాడుతున్నట్లు అనిపించవచ్చు కానీ, అక్కడ నటించి నా సమయాన్ని వృథా చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు" అని మహేశ్ అప్పట్లో కుండబద్దలు కొట్టారు. ఈ స్టేట్మెంట్ అప్పట్లో సౌత్, నార్త్ సినిమా ఇండస్ట్రీల మధ్య పెద్ద వాదోపవాదాలకు దారి తీసింది. అప్పటి నుంచి ఈ విషయంపై ఏదో ఒక చర్చ జరుగుతూనే ఉంది.
వారణాసిపై భారీ అంచనాలు
మహేశ్ బాబు బాలీవుడ్లో నేరుగా సినిమా చేయకపోయినా, ఆయన తదుపరి చిత్రం ప్రపంచ స్థాయిలో ఉండబోతోంది. దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళితో మహేశ్ చేస్తున్న 'వారణాసి' చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ భారీ యాక్షన్ అడ్వెంచర్లో ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ వంటి స్టార్స్ నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా 2027లో విడుదల కానుంది. ఈ పాన్ వరల్డ్ సినిమాతో మహేశ్ బాబు తన సత్తా ఏంటో బాలీవుడ్కు మాత్రమే కాదు, హాలీవుడ్కు కూడా చూపిస్తారని ఫ్యాన్స్ గట్టిగా నమ్ముతున్నారు. ఇక నటుడు రాహుల్ దేవ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కేవలం తమాషాగా అన్నవే అయినప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో అవి ఒక పెద్ద భాషా వివాదానికి దారి తీశాయి. మహేశ్ బాబు వంటి గ్లోబల్ స్టార్కు ఒక భాష రాదని అనడం అభిమానులను నొప్పించింది. ఇక ఈ వివాదంపై కాంట్రవర్సీ మరింత పెద్దది కాకముందే రాహుల్ మరో క్లారిటీ ఇస్తే బెటర్ అని మరికొందరు నెటిజన్లు చెబుతున్నారు. మరి రాహుల్ ఏమైనా క్లారిటీ ఇస్తారో లేదో చూడాలి.