'భారతీరాజా సర్ నా సర్వసం- ఆయన నేర్పిన జీవిత పాఠాలు ఎప్పుడూ నాతోనే'- రాధిక ఎమోషనల్ పోస్ట్
నటి రాధికకు భారతీ రాజాతో విడదీయరాని అనుబంధం - 1977లో వచ్చిన తమిళ మూవీ 16 వయథినిలేతో దర్శకుడిగా మారిన భారతీరాజా- రెండో సినిమాతో రాధికను పరిచయం చేసిన దిగ్గజం
Published : June 11, 2026 at 10:19 AM IST
Radhika Tribute To Bharathiraja : దిగ్గజ దర్శకుడు భారతీరాజా బుధవారం రోజున తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయనతో నటి రాధికకు విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. భారతీరాజాను తన గురువుగా భావించే రాధిక సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా ఆయనపై ఉన్న అభిమానాన్ని వెల్లడిస్తూనే ఉంటారు. ఆయన మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నానంటూ తాజాగా వరుస పోస్ట్లు పెట్టారు. ఆయనతో దిగిన ఫొటోలను పంచుకున్నారు. ఆయనే తన సర్వస్వం అని రాసుకొచ్చారు. ఆయన లేరని తెలిసి తన హృదయం ముక్కలైందన్నారు.
భారతీరాజా సర్ మీరే నా సర్వసం
తాను ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నానంటే కారణం వాళ్లే అని తన తల్లిని, భారతీరాజాను రాధిక గుర్తు చేసుకున్నారు. "నన్ను తీర్చిదిద్దిన వ్యక్తులు ఇద్దరు. నేను ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నానంటే కారణం వాళ్లే. ఒకరు నా తల్లి, మరొకరు నా గురువు భారతీరాజా. ఒక్క ఏడాదిలోనే వీళ్లిద్దరినీ నేను కోల్పోయాను. ఈ వేదనను మాటల్లో వివరించలేకపోతున్నాను. ఏం చెప్పాలో కూడా అర్థం కావడం లేదు. హృదయం బరువెక్కింది. నా బాధను అర్థం చేసుకుని, నాతో పాటు నిలబడి, అండగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ నేను తలవంచి నమస్కరిస్తున్నాను. వారి జ్ఞాపకాలు, వారు నాకు నేర్పిన జీవిత పాఠాలు నాతో ప్రయాణిస్తూనే ఉంటాయి" అంటూ రాసుకొచ్చారు. ఇక సినీ వేడుకల్లో భారతీరాజా అంటే తనకు ఎంత ఇష్టమో చెప్పిన వీడియోను ఆమె పంచుకున్నారు. "భారతీరాజా సర్ మీరే నా సర్వసం. మీ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి " అనే క్యాప్షన్ పెట్టారు.
రాధికను పరిచయం చేసింది రాజానే
రాధికను ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేసింది భారతీరాజానే. 1977లో వచ్చిన తమిళ మూవీ 16 వయథినిలేతో దర్శకుడిగా మారిన ఆయన తన రెండో సినిమా కిళక్కే పొగమ్ రైల్తో రాధికను నటిగా కోలీవుడ్కు పరిచయం చేశారు. ఆ సినిమా హిట్ కావడంతో ఆమెకు వరుస అవకాశాలు వచ్చాయి. ఆమెను స్టార్ హీరోయిన్గా తీర్చిదిద్దిన గురువుగా భారతీరాజాపై రాధికకు అపారమైన గౌరవం ఉంది. ఆయన కూడా తన విజయాల్లో రాధిక భాగమని ఎప్పుడూ చెప్పేవారు. ఇటీవల కూడా రాధిక ఆయన్ని కలవగా ఆమె నటించిన తాయ్కిళవికి నేషనల్ అవార్డు వస్తుందని ప్రోత్సహించారు. "వస్తే మీ పాదాల దగ్గర పెడతాను " అని ఆమె తన గురువుపై ఉన్న గౌరవాన్ని చాటుకున్నారు. ప్రస్తుతం రాధిక షేర్ చేసిన పోస్ట్లు వైరల్ అవుతున్నాయి.
'పదహారేళ్ల వయసు'తో తెలుగులోకి
భారతీరాజా తెలుగులో దర్శకత్వం వహించిన సినిమాల సంఖ్య ఎక్కువ కాకపోయినా, వాటి ప్రభావం మాత్రం చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది. ఆయన తెరకెక్కించిన తొలి తెలుగు చిత్రం 'పదహారేళ్ల వయసు'. శ్రీదేవి, చంద్రమోహన్ ప్రధాన పాత్రల్లో వచ్చిన ఈ చిత్రం గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగిన ప్రేమకథతో అప్పటి ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. కథ చెప్పే తీరు, పాత్రల సహజత్వం ఈ సినిమాను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి. తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఇది ట్రెండ్ సెట్టర్గా గుర్తింపు పొందింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన 'కొత్త జీవితాలు' కూడా గ్రామీణ భావోద్వేగాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన చిత్రమే. అయితే భారతీరాజాకు తెలుగులో అత్యంత గొప్ప గుర్తింపును తీసుకొచ్చిన చిత్రం మాత్రం 'సీతాకోకచిలుక'. కార్తీక్, అర్చన ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రేమకథగా మాత్రమే కాకుండా కళాత్మక విలువలతో కూడిన క్లాసిక్గా నిలిచింది. ఈ చిత్రానికి జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్ర అవార్డు లభించగా, భారతీరాజాకు ఉత్తమ దర్శకుడిగా నంది అవార్డు దక్కింది. నేటికీ తెలుగు సినీ అభిమానులు ఈ సినిమాను ప్రత్యేకంగా గుర్తుచేసుకుంటారు.
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