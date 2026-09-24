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'నా ఇంటిమేట్ సీన్స్ లీక్ వల్ల నరకం అనుభవించా' - రాధికా ఆప్టే షాకింగ్ కామెంట్స్

ఇంటిమేట్ సీన్ లీక్ కావడంతో నాలుగు రోజులు ఇంటి నుంచి బయటకు రాలేదన్న రాధికా ఆప్టే-డ్రైవర్, వాచ్‌మన్ కూడా ఆ వీడియో చూడటంతో మరింత భయపడ్డానని వెల్లడి

Radhika Apte On Her Leaked Video
నటి రాధికా ఆప్టే (Source: Eenadu)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 7:21 PM IST

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Radhika Apte On Intimate Scenes : విభిన్నమైన పాత్రలు చేస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి రాధికా ఆప్టే. కథ నచ్చితే పాత్ర ఎంత కష్టంగా ఉన్నా చేయడానికి వెనకాడని నటిగా ఆమెకు పేరుంది. ముఖ్యంగా తనకు ఎదురైన విషయాలను ఎలాంటి భయం లేకుండా బయటకు చెప్పే స్వభావంతో కూడా రాధికా ఆప్టే తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. తాజాగా ఆమె తన సినీ జర్నీలో ఎదుర్కొన్న ఓ చేదు అనుభవాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.

తాను నటించిన ఇంటిమేట్ సీన్ లీక్ కావడంతో నాలుగు రోజుల పాటు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లలేకపోయానని చెప్పారు. ఆ సమయంలో తన భద్రత గురించి కూడా భయపడాల్సి వచ్చిందని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం లస్ట్ స్టోరీస్ 3తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన రాధికా ఆప్టే, ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆ విషయాలను పంచుకున్నారు. గతంలో తాను నటించిన ఓ ఇంటిమేట్ సీన్‌కు సంబంధించిన వీడియో బయటకు లీక్ అయిందని చెప్పారు. ఆ వీడియో తన చుట్టూ ఉన్నవాళ్లకు కూడా చేరడంతో పరిస్థితి మరింత ఇబ్బందికరంగా మారిందని తెలిపారు.

'నాలుగు రోజులు ఇంటి నుంచి బయటకు రాలేదు'
ఇంటిమేట్ సీన్ లీక్ అయిన తర్వాత తాను చాలా భయపడినట్లు రాధికా ఆప్టే చెప్పారు. నాలుగు రోజుల పాటు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లలేకపోయానని తెలిపారు. వీడియో చూసిన వాళ్లు తన ఇంటి వరకు వస్తారేమోననే ఆందోళన కలిగిందన్నారు. ఒక వ్యక్తిగత విషయం బయటకు రావడం కేవలం సామాజిక మాధ్యమాల్లో జరిగే చర్చతోనే ఆగిపోదని, అది మన వ్యక్తిగత జీవితంలోకి కూడా వస్తుందని వివరించారు. తన చుట్టూ ఉన్నవాళ్లు కూడా ఆ వీడియో గురించి మాట్లాడటం మొదలుపెట్టడంతో పరిస్థితి మరింత కష్టంగా మారిందని రాధికా ఆప్టే గుర్తు చేసుకున్నారు. తన స్టైలిస్ట్ చెప్పిన విషయాన్ని కూడా ఆమె ప్రస్తావించారు. ఆమె డ్రైవర్ ఆ వీడియోను పదే పదే చూస్తూ, తాను రాధికా ఇంటికి వెళ్తున్నానా అని అడిగేవాడని చెప్పారు. తన ఇంటి వాచ్‌మన్ కూడా ఆ వీడియో చూశాడని తెలిపారు.

సిబ్బందికి చెప్పిన రాధిక
ఆ సమయంలో తాను ఓ అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఒంటరిగా ఉండేదాన్ని అని రాధికా ఆప్టే చెప్పారు. దీంతో తన భద్రత గురించి మరింత ఆందోళన చెందానన్నారు. చివరకు తన డ్రైవర్, స్పాట్ దాదాతో ఆ విషయం గురించి నేరుగా మాట్లాడాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు. వీడియో లీక్ అయిందని వారికి చెప్పి, దాన్ని చూశారా అని అడిగినట్లు రాధిక వెల్లడించారు. ఒకవేళ వీడియో చూసి కూడా తనతో కలిసి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటే తనకు రక్షణగా ఉండాలని చెప్పానన్నారు. అలా పనిచేయడం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే జీతం తీసుకుని వెళ్లిపోవచ్చని స్పష్టంగా చెప్పినట్లు వివరించారు. అయితే తన పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న డ్రైవర్, స్పాట్ దాదా తనకు అండగా ఉంటామని చెప్పారని తెలిపారు. ఆ మాటలు తనకు కొంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చాయని చెప్పారు. తాను ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో జరిగిన ఈ ఘటన తన భద్రత విషయంలో చాలా భయాన్ని కలిగించిందని వివరించారు.

'మహిళలను అలా ఒత్తిడి చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్?'
సినిమాల్లో మహిళలు ఎదుర్కొనే మరో సమస్య గురించి కూడా రాధికా ఆప్టే మాట్లాడారు. ఓ సినిమాలో యాక్షన్ సీన్ చేస్తున్న సమయంలో తన షర్టు బటన్ తీసి నటిస్తారా అని అడిగారని చెప్పారు. అందుకు తాను అంగీకరించలేదని తెలిపారు. అయినా తన నిర్ణయాన్ని పట్టించుకోకుండా పదే పదే ఒప్పించేందుకు ప్రయత్నించారని చెప్పారు. ఒక సినిమాలో సన్నివేశం బాగా రావడం కోసం నటీనటులపై ఒత్తిడి చేయడం ఎంతవరకు సరైనదని రాధిక ప్రశ్నించారు. ముఖ్యంగా మహిళలను వాళ్లకు ఇష్టం లేని పనులు చేయడానికి ఒత్తిడి చేయడం సరికాదని ఆమె అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. సినిమా రంగంలో మహిళలు ఎదుర్కొనే పరిస్థితులను అందరూ అర్థం చేసుకోవాలని కోరారు.

వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీ
ప్రస్తుతం రాధికా ఆప్టే వరుస సినిమాలు, సిరీస్‌లతో బిజీగా ఉన్నారు. ఆమె నటించిన లస్ట్ స్టోరీస్ 3 ప్రస్తుతం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. విక్రమాదిత్య మోత్వానే తెరకెక్కించిన హస్బెండ్ స్వాప్ భాగంలో ఆమె నటించారు. ఇందులో విజయ్ వర్మ, అభిషేక్ బెనర్జీ, కొంకణా సేన్ శర్మ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. అదే సమయంలో యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ నిర్మిస్తున్న అక్క సిరీస్‌లో కూడా రాధికా ఆప్టే నటిస్తున్నారు. ఇందులో కీర్తి సురేశ్‌తో కలిసి ఆమె స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోనున్నారు. మరోవైపు నటి తిస్కా చోప్రా దర్శకత్వం వహిస్తున్న సాలీ మొహబ్బత్ అనే క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌లోనూ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఇటీవల రాధికా ఆప్టే దర్శకత్వం వైపు కూడా అడుగుపెట్టారు. సిస్టర్ మిడ్నైట్ అనే చిత్రానికి ఆమె దర్శకత్వం వహించారు.

రక్తచరిత్రతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం
రాధికా ఆప్టేకు తెలుగు సినిమాలతోనూ మంచి అనుబంధం ఉంది. రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో 2010లో వచ్చిన రక్తచరిత్ర సినిమాతో ఆమె తెలుగు తెరకు పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత లయన్, కబాలి, మేరీ క్రిస్మస్ వంటి సినిమాల్లో నటించారు. దక్షిణాది సినిమాలతో పాటు హిందీలో కూడా విభిన్న పాత్రలు చేస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఇలా కెరీర్‌లో ఎదురైన చేదు అనుభవాలను కూడా దాచుకోకుండా బయటకు చెప్పే రాధికా ఆప్టే, తాజాగా ఇంటిమేట్ సీన్ లీక్​పై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఫుల్ వైరల్ అవుతున్నాయి.

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