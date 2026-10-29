'తెల్లగా ఉండే హీరోయిన్లకే సౌత్లో ఛాన్స్లు- అది నాకు నచ్చదు'- దక్షిణాదిపై రాధికా ఆప్టే విమర్శలు
సౌత్ సినిమాల్లో పలు ప్రాజెక్టులు చేసిన రాధికా ఆప్టే కొన్నేళ్లుగా వెండితెరపై కనిపించడం లేదు. అందుకు కారణాలు ఏంటి? సౌత్లో కెరీర్పై ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి? అనే విషయాలను తాజాగా షేర్ చేసుకున్నారు.
Published : October 29, 2026 at 3:34 PM IST
Radhika Apte South Cinema : 'రక్త చరిత్ర', 'కబాలి' వంటి పలు సినిమాలు చేసిన నటి రాధికా ఆప్టే తర్వాత సౌత్ఇండస్ట్రీలో సినిమాలు చాలా వరకు తగ్గించారు. అవకాశాలు రాలేదనే విషయం కంటే, తాను చూసిన కొన్ని పద్ధతులు తనకు సరిపోలేదని ఆమె ఇప్పుడు చెప్పడం వైరల్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా హీరోయిన్ ఎంపిక, భాష విషయంలో తన అభిప్రాయం ఎందుకు మారిందో వివరించారు. ఆమె లీడ్లో నటించిన అక్క సిరీస్ ఈనెల 30న స్ట్రీమింగ్కు రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్లో పాల్గొన్న ఆమె ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
సౌత్లో గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది?
రాధిక ఆప్టే ఆర్జీవీ తెరకెక్కించిన 'రక్త చరిత్ర'తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమయ్యారు. తర్వాత 'వెట్రి సెల్వన్', 'లయన్', 'కబాలి' వంటి సినిమాల్లో నటించారు. ఆమె చివరి సౌత్ సినిమా 'చిత్రం పేసుతడి 2' 2019లో విడుదలైంది. అయితే ఆ సినిమా షూటింగ్ మాత్రం దానికి 6 సంవత్సరాల ముందే పూర్తయిందని చెప్పారు. ఆ తర్వాత సౌత్ సినిమాలకు దూరంగా ఉండటానికి ఒక్క కారణం లేదని, అక్కడి పని విధానంలో కొన్ని విషయాలు తనకు నచ్చలేదని తెలిపారు.
హీరోయిన్ ఎంపికపైనే అభ్యంతరం
తన అభిప్రాయం తప్పు కావచ్చని ముందే చెప్పిన రాధిక, సౌత్ సినిమాల్లో ఉత్తర భారత నటీమణులను తీసుకోవడానికి వాళ్లు తెల్లగా కనిపించడమే ఒక కారణంగా ఉండొచ్చని అనిపించేదని చెప్పారు. తాను తెల్లగా లేనని కూడా అదే సందర్భంలో అన్నారు. సౌత్లోనే అందంగా, ప్రతిభ ఉన్న నటీమణులు ఉన్నప్పుడు ముంబయి నుంచి ఎందుకు తీసుకురావాలి? అన్నది తన ప్రశ్న అని చెప్పారు. అక్కడి నటీమణులకు భాష బాగా తెలుసని, పాత్రను సహజంగా చేయగలరని రాధిక అన్నారు. బయట నుంచి వచ్చిన వారికి భాష రాకపోయినా పాత్రలు ఇచ్చి, తర్వాత మరో వ్యక్తితో డబ్బింగ్ చెప్పించడం తనకు నచ్చదని చెప్పారు. అలాంటి విధానాన్ని తాను ప్రోత్సహించాలనుకోలేదన్నారు. అయితే ఒక ప్రత్యేక పాత్రకు ఒక నిర్దిష్ట నటీమణినే తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటే అది వేరే విషయం అని కూడా చెప్పారు.
హిందీలోనూ ఇదే అలవాటు ఉందన్న రాధిక
ఈ విమర్శను ఆమె సౌత్కే పరిమితం చేయలేదు. హిందీ సినిమాల్లో కూడా విదేశీ నటీమణులను తీసుకోవాలనే ఆసక్తి కనిపిస్తుందని చెప్పారు. మన దగ్గర సరైన వాళ్లు ఉన్నా బయటివారిని తీసుకురావాలనే అలవాటు ఇండస్ట్రీల్లో ఉందని తనకు అనిపించిందన్నారు. అందుకే ఈ విషయంలో తాను భాగం కావాలనుకోలేదని చెప్పారు.
ఏడు భాషల్లో చేసిన తర్వాత వచ్చిన క్లారిటీ
రాధిక తన కెరీర్లో ఏడు భాషల్లో సినిమాలు చేశారు. మొదట భాష తెలియకపోయినా డైలాగ్స్ నేర్చుకుని నటించవచ్చని అనుకున్నారట. కానీ కొంతకాలం తర్వాత అది సరిపోదని అర్థమైందని చెప్పారు. సీన్లో డైలాగ్ మరిచిపోయినా, ఎదుటి నటుడు ఏదైనా కొత్తగా చేసినా వెంటనే స్పందించాలంటే ఆ భాష తెలిసి ఉండాలని అన్నారు. తనకు ఆ భాషలు పూర్తిగా రాకపోవడంతో కొన్ని పాత్రలకు న్యాయం చేయలేకపోతున్నాననే భావన వచ్చిందని రాధిక చెప్పారు. కేవలం డైలాగ్స్ గుర్తుపెట్టుకుని చెప్పడం కంటే, సన్నివేశంలో ఏం జరుగుతుందో అర్థం చేసుకుని స్పందించడం ముఖ్యం అని భావించారు. సౌత్ సినిమాలకు దూరం కావడంలో భాష కూడా పెద్ద కారణమైందని చెప్పారు.
గతంలో చేసిన విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి
ఇంతకుముందు తెలుగు సినిమా సెట్లపై రాధిక కఠినమైన కామెంట్స్ చేశారు. అక్కడి వాతావరణం పురుషాధిక్యంగా అనిపించిందని, కొన్ని సందర్భాల్లో తాను మూడో వ్యక్తిలా ఫీల్ అయ్యానని చెప్పారు. మహిళా పాత్రలను చూపించే తీరు కూడా తనకు నచ్చలేదని అప్పట్లో అన్నారు. సెట్లో తనకు మహిళా సహచరులు, మేనేజర్ లేకపోవడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో అసౌకర్యంగా అనిపించిందని కూడా చెప్పారు. అప్పట్లో సెట్లో మహిళల గురించి అసభ్యమైన జోకులు వినిపించేవని కూడా రాధిక గుర్తు చేశారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ అనుభవాలన్నింటినీ ఒకే రంగులో చూడడం లేదని, తనతో మంచిగా వ్యవహరించిన వాళ్లు కూడా చాలామంది ఉన్నారని చెప్పారు.
Set in the matriarchal society of a fictional city of Pernuru, women reign supreme and power has a new name - Akka. ♟️🔥 Akka is coming soon, only on Netflix. #Akka #AkkaOnNetflix #NextOnNetflixIndia https://t.co/lnHWAOr3va— Netflix India (@NetflixIndia) February 4, 2025
మంచి అనుభవాలూ గుర్తున్నాయట
ఇప్పుడు వెనక్కి చూసుకుంటే సౌత్ సెట్లలో మంచి విషయాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పారు. చాలా మంది తనను కుటుంబ సభ్యురాలిలా చూసేవారని, 'నువ్వు మా ఫ్యామిలీ' అంటూ దగ్గరగా మాట్లాడేవారని గుర్తు చేసుకున్నారు. పని విషయాలు కూడా చాలా సార్లు ఫార్మల్గా కాకుండా స్నేహంతో మాట్లాడుకుని చేసేవారని ఆమె తెలిపారు. ఆ అనుబంధం వల్ల వాళ్లతో సులభంగా మాట్లాడగలిగేదాన్ని అన్నారు. అయితే అదే బంధం పేరుతో కొన్నిసార్లు ఫేవర్గా పనులు చేయాలని ఆశించడం ఇబ్బందిగా అనిపించేదని చెప్పారు.
తిరిగి సౌత్లో చేస్తారా?
సౌత్ సినిమాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉంటానని రాధికా చెప్పలేదు. ఒక పాత్రకు తననే ఎందుకు తీసుకోవాలి అన్న స్పష్టమైన కారణం ఉంటే ఆలోచించవచ్చని చెప్పారు. కానీ భాష తెలియకపోతే పాత్రలో స్వేచ్ఛగా నటించడం కష్టమనే అభిప్రాయం మాత్రం ఇప్పటికీ ఉందన్నారు. ఇక రాధికా, కీర్తి సురేశ్ కలిసి నటించిన 'అక్క' అక్టోబర్ 30న నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదల కానుంది.
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