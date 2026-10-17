'కశ్మీర్ ఫైల్స్కు గ్రీన్సిగ్నల్- కానీ కామ్రేడ్ కళ్యాణ్తో ఇబ్బందేంటి?!'- సెన్సార్పై ఆర్ నారాయణమూర్తి ఫైర్
సెన్సార్ బోర్డుపై ఆర్. నారాయణ మూర్తి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాము ఈ సమాజంలో ఏం జరుగుతుందో చెప్పే సినిమా బిడ్డలమే కానీ, నక్సలైట్లం కాదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
Published : October 17, 2026 at 12:19 PM IST
R Narayana Murthy On Cesor : సెన్సార్ అభ్యంతరాలతో ఇటీవల కొన్ని సినిమాలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాయి. ఫలానా పేరు, డైలాగ్ను మ్యూట్ చేయాలని, సీన్ను తొలగించాలని సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తుంది. రీసెంట్గా శ్రీవిష్ణు హీరోగా నటించిన కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'కామ్రేడ్ కల్యాణ్' సినిమా సైతం అదే విధమైన ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంది. ఇందులో నక్సల్స్ ప్రస్తావన ఉండటంతో కొన్ని సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. అయితే మెగాస్టార్ చిరంజీవి జోక్యంతో ఎట్టకేలకు ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చి ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది.
ఈ నేపథ్యంలో మూవీటీమ్ హైదరాబాద్లో శుక్రవారం సక్సెస్ మీట్ను నిర్వహించింది. ఆ కార్యక్రమానికి పీపుల్ స్టార్ ఆర్. నారాయణమూర్తి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. ఆ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సెన్సార్ బోర్డుపై విరుచుకుపడ్డారు. రాజ్యాంగం కల్పించిన భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛ హక్కుకు భంగం కలిగించకూడదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ లాంటి కామెడీ సినిమాకు సెన్సార్ పరంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. ఈ చిత్ర సమర్పకుడైన కోన వెంకట్ దిల్లీకి వెళ్లి ఆ ఇబ్బందులను సమర్ధంగా ఎదుర్కోగలిగారు. నక్సల్స్ బ్యాక్డ్రాప్లో మూవీ తీస్తే అభ్యంతరాలను చెబుతారా? నక్సలైట్లు ఏం పాపం చేశారు? వాళ్లు కూడా ఈ భూమిపుత్రులు, భారతీయ పౌరులే. ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఉన్నాయనే కారణంతో 'బస్తర్', 'కశ్మీర్ ఫైల్స్ చిత్రాలకు సెన్సార్ విషయంలో ఏ ఇబ్బందులు రాలేదు. భారతదేశాన్ని ఐక్యంగా ఉంచడంలో రాజ్యాంగ పితామహుడు డా. బి. ఆర్. అంబేడ్కర్ తర్వాత ఆ విధమైనపాత్రను పోషిస్తున్నది సినిమానే. జాతీయ సమైక్యతా గీతాలు, సందేశాలతో ఎన్నో సినిమాలు తెరకెక్కాయి. ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా సినిమా చేసినా సెన్సార్ చేయాలి. అది భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛ హక్కు' అని నారాయణమూర్తి అన్నారు.
#Censor పై ఆర్ నారాయణమూర్తి #Comradekalyan కామెడీ సినిమా కానీ సెన్సార్ వాళ్లు ఇబ్బంది పెట్టారు. భావప్రకటనా స్వేచ్చకు కళాకారులకు విలువ ఇవ్వండి. కశ్మీర్ ఫైల్స్ , బస్తర్ సినిమాలకు సెన్సార్ చేశారు. మరీ ఈ సినిమాను ఎందుకు ఇబ్భంది పెట్టారు.. #Ranarayanamurthy #Tollywood https://t.co/oCai1r5KN6— SZN (@Suzenbabu) October 16, 2026
కోన వెంకట్కు సెల్యూట్: ఆర్. నారాయణ మూర్తి
అదే విధంగా హీరో శ్రీవిష్ణుపై ఆర్. నారాయణ మూర్తి ప్రశంసలు కురిపించారు. శ్రీవిష్ణుని అప్కమింగ్ రవితేజగా అభివర్ణించారు. నిర్మాతలకు కావాల్సిన గొప్ప యాక్టర్ శ్రీవిష్ణు అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. సూపర్స్టార్ కృష్ణ, రవితేజలాగ శ్రీవిష్ణు కూడా ఎక్కువ సినిమాలు చేస్తూ ఉండాలని ఆర్. నారాయణ మూర్తి ఆకాంక్షించారు. అంతేకాకుండా కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ చిత్ర విజయంపై ఆయన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. గతంలో గోల్డెన్ జూబ్లీ, సిల్వర్ జూబ్లీ ఫంక్షన్లు చూశామని అన్నారు. అయితే కోన వెంకట్ 3 రోజుల్లోనే ఆ చిత్రం బ్రేక్ ఈవెన్ అయిపోయిందని తనతో చెప్పారని వివరించారు. సంతోషంగా ఫంక్షన్ చేసి, చిత్రబృందానికి షీల్డ్స్ ఇస్తున్న కోన వెంకట్కు నారాయణమూర్తి సెల్యూట్ చేశారు.
కామ్రేడ్ కల్యాణ్ సినిమాలో ఓ సీన్లో తన కటౌట్ పెట్టడంపై ఆర్. నారాయణ మూర్తి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. గతంలో డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్ 'దేశముదురు' సినిమాలో టైటిల్ వచ్చేటప్పుడు తన బొమ్మ వేశారని గుర్తు చేసుకున్నారు. దీంతో పాటు ఆయన దర్శకత్వం వహించిన మరో చిత్రమైన 'కెమెరామెన్ గంగతో రాంబాబు' చిత్రాన్ని ఏకంగా తనకు అంకితం చేయడంపైనా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. తాను నిజంగా చాలా అదృష్టవంతుడినని ఆర్. నారాయణ మూర్తి భావించారు.
కామ్రేడ్ కల్యాణ్ సినిమా విషయానికొస్తే, ఈ చిత్రంలో శ్రీ విష్ణుకు జోడీగా మహిమా నంబియార్ కథానాయికగా నటించారు. రాధికా శరత్కుమార్, షైన్ టామ్ చాకో తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. జానకీరామ్ మారెళ్ల తెరకెక్కించారు. విజయ్ బుల్గనిన్ స్వరాలందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ రచయిత కోన వెంకట్ సమర్పించగా, వెంకటకృష్ణ కర్నాటి, సీత కర్నాటి కలిసి నిర్మిస్తున్నారు.
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