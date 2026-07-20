'మీ సినిమాలో యాక్ట్ చేసేందుకు రెడీ'- రాజమౌళికి పీవీ సింధు ఫన్నీ రిప్లై!
పీవీ సింధుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన దర్శకధీరుడు రాజమౌళి- దర్శకుడికి ఇంట్రెస్టింగ్ రిప్లై ఇచ్చిన బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి
Published : July 20, 2026 at 2:12 PM IST
PV Sindhu Funny Reply To Rajamouli : జపాన్ ఓపెన్లో చరిత్రాత్మక విజయాన్ని అందుకున్న పీవీ సింధుకు దర్శకధీరుడు రాజమౌళి శుభాకాంక్షలను తెలియజేశారు. పీవీ సింధు అద్భుతమైన కమ్ బ్యాక్ను ఆయన కొనియాడారు. అదే విధంగా జపాన్ ఓపెన్ గెలిచిన తొలి ఇండియన్ ప్లేయర్గా సింధు ఘనతను సాధించారని గుర్తు చేశారు. తన హిస్టారికల్ విన్నింగ్ మూమెంట్ను చూసి దేశం గర్విస్తోందన్నారు. ఈ సందర్భంగా జక్కన్న ప్రశంసలు కురిపించారు.
రాజమౌళి ట్వీట్కు పీవీ సింధు ఫన్నీ రిప్లై
'జపాన్ ఓపెన్ గెలిచిన తొలి భారతీయురాలు పీవీ సింధుకు అభినందనలు. అద్భుతమైన కంబ్యాక్, నిన్ను చూసి దేశం గర్విస్తోంది' అని రాజమౌళి తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో ఆసక్తికరంగా రాసుకొచ్చారు. రాజమౌళి ప్రశంసలకు టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి పీవీ సింధు సైతం స్పందించారు. 'ధన్యవాదాలు రాజమౌళి సర్. మీ వారణాసి గురించి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నా. ఒకవేళ మీరు తెరకెక్కించే ఏ సినిమాలోనైనా బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి పాత్ర ఉంటే అందులో నేను నటించేందుకు సిద్ధంగా ఉంటాను' అని రాజమౌళి పోస్టుకు రిప్లైగా రీ ట్వీట్ చేశారు.
The first Indian to win the Japan Open! Congratulations @Pvsindhu1… what a champion’s comeback. 👏🏻👏🏻👏🏻 India is proud of you! 🇮🇳— rajamouli ss (@ssrajamouli) July 19, 2026
ప్రస్తుతం ఆ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. పీవీ సింధు రిప్లైను గమనిస్తే త్వరలో సినిమాల్లోకి రానుందా అనే చర్చ నెట్టింట మొదలైంది. రాజమౌళికి క్రీడాకారుల నుంచి ఈ తరహా రిక్వెస్ట్లు రావడం ఇదేం తొలిసారి కాదు. గతంలో ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ డేవిడ్ వార్నర్ను రాజమౌళి అభినందించగా, అప్పుడు కూడా జక్కన్నకు వార్నర్ ఇలాంటి రిప్లై ఇవ్వడం విశేషం. తెలుగు సినిమా పాటలకు తనదైన స్టైల్లో డ్యాన్స్ వేస్తూ పోస్ట్లు పెట్టే వార్నర్కు మన దర్శకధీరుడు 'బాహుబలి' కీరిటాన్ని కూడా గతంలో పంపారు.
Thank you so much, Rajamouli Garu. ❤️ Eagerly waiting for Varanasi, sir!— PV Sindhu (@Pvsindhu1) July 19, 2026
And if you ever need to a badminton player in one of your films… I’d be more than happy to become your newest “actress.” 😂🙏@ssk1122 https://t.co/tLoFxf5cLx
మహేశ్ బర్త్డేకు గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేయాలని కోరుతున్న ఫ్యాన్స్
ఇక ఇండియన్ క్రేజీ ప్రాజెక్టుగా రాజమౌళి వారణాసి తెరకెక్కుతుంది. ఇప్పటివరకు ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ విడుదలైన క్షణాల్లోనే వైరల్గా మారింది. ఇందులో నుంచి ఏ లుక్ వదిలినా అయినా ప్రేక్షకులు చూసేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. ఇటీవల నటి ప్రియాంక చోప్రా బర్త్డే సందర్భంగా రాజమౌళి ఆమె లుక్ను రివీల్ చేశారు. ఇందులో రెండు విభిన్నమైన లుక్లను తెలిపే విధంగా ఉండే ఫొటోలను ఎక్స్లో పోస్టు చేయగా తెగ ట్రెండ్ అయ్యాయి. మరోవైపు ఆగస్టు 7న సూపర్స్టార్ మహేశ్ బర్త్డే సందర్భంగా వీడియో గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేయాలంటూ మేకర్స్ను ఫ్యాన్స్ కోరుతున్నారు. ఈ సినిమా విడుదలకు ఇంకా 8 నెలలకు పైగా సమయం ఉంది. అంతవరకూ వేచి ఉండాలంటే కనీసం మహేశ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేయాలని సోషల్ మీడియా వేదికగా పెద్ద ఎత్తున ఫ్యాన్స్ మూవీటీమ్కు రిక్వెస్ట్లు పెడుతున్నారు. కానీ మూవీ టీమ్ దీనిపై స్పందించలేదు. అయితే పుట్టినరోజు నాటికి సైలెంట్గా గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేస్తారని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.
వారణాసి షూటింగ్ విషయానికొస్తే, ఇప్పటికే మూవీలో కీలకమైన సన్నివేశాల పూర్తయినట్లు రాజమౌళి ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని పలు స్టూడియోస్లో నిర్మించిన భారీ సెట్లలో కీలకమైన సన్నివేశాలను వారణాసి టీమ్ తెరకెక్కిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో మహేశ్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా హీరో హీరోయిన్లుగా రుద్ర, మందాకిని పాత్రల్లో నటిస్తుండగా భారీ విజువల్ వండర్గా రాజమౌళి తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఇందులో స్టార్ పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ కుంభ అనే నెగిటివ్ రోల్లో నటిస్తున్నారు. సీనియర్ యాక్టర్ ప్రకాశ్ రాజ్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఎం. ఎం. కీరవాణి స్వరాలు సమకూరుస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై సీనియర్ నిర్మాత కె. ఎల్. నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు. 2027న ఏప్రిల్ 7నుంచి వారణాసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
'వారణాసి' నుంచి స్పెషల్ సర్ప్రైజ్- ప్రియాంక చోప్రా కొత్త లుక్ చూశారా?
'వారణాసి'పై రాజమౌళికే సలహాలు- సొంత విజన్నే ఫాలో అవుతున్న జక్కన్న!