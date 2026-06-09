స్లమ్డాగ్ టీజర్ టాక్ - విజయ్ యూనిక్ లుక్ వేరే లెవెల్- 'ఈసారి పూరి కమ్బ్యాక్ పక్కా!'
విజయ్ సేతుపతి, పూరి జగన్నాథ్ కొత్త సినిమా స్లమ్డాగ్ టీజర్ ఔట్- ఎలా ఉందంటే?
Published : June 9, 2026 at 7:05 AM IST
SlumDog Teaser : స్టార్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ తమిళంలో తెరకెక్కిస్తున్న తొలి సినిమా స్లమ్డాగ్ - 33 టెంపుల్ రోడ్ టీజర్ తాజాగా రిలీజైంది. ఈ సినిమాలో హీరోగా విజయ్ సేతుపతి లీడ్ రోల్లో నటించారు. సంయుక్త, టబు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా చివరి దశలో ఉంది. మేకర్స్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా చెన్నైలో ఈవెంట్ నిర్వహించి టీజర్ గ్లింప్స్ను విడుదల చేశారు. ఈ వీడియోకు ఆడియెన్స్ నుంచి సాలిడ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది.
టీజర్ టాక్ ఎలా ఉంది?
భిక్షగాళ్ల జీవితాన్ని సైతం దోచుకునే వారిని విజయ్ సేతుపతి హెచ్చరించే సీన్తో టీజర్ ప్రారంభమవుతుంది. 'ఒక్క వాన పడితే కాకుల్లా, మావి చెట్ల కింద దాక్కునే జీవితాలు' అంటూ ఆయన డైలాగ్ అద్భుతంగా ఉంది. సన్నివేశాలు ఆవిష్కృతమవుతున్న కొద్దీ, టీజర్ యాక్షన్ సీన్స్, భావోద్వేగ సన్నివేశాలు, పాత్రల పరిచయాలతో సాగుతూ ప్రేక్షకులను స్లమ్డాగ్ ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుంది. అయితే, సేతుపతి పాత్ర చుట్టూ అల్లుకున్న రహస్యమే అతిపెద్ద చర్చనీయాంశం. కఠినమైన వాస్తవాలను ఎదుర్కొంటున్న అంధ భిక్షగాడిగా అతన్ని చూపించినప్పటికీ, ఆ పాత్ర చుట్టూ ఏదో రహస్యం దాగి ఉందని టీజర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది.
అతను నిజంగానే అంధుడా? లేక ఏదైనా కారణం వల్ల నిజాన్ని దాస్తున్నాడా? అనేది ఆసక్తికర పాయింట్. హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ను డిజైన్ చేయడంలో పూరి జగన్నాథ్ స్టైల్ వేరు. ఈ టీజర్ చూస్తుంటే మరో ఎవర్గ్రీన్ పాత్రను తీర్చిదిద్దినట్లు అనిపిస్తోంది. అయితే ఆ పాత్రలో మాత్రం విజయ్ ఒదిగిపోయారని చెప్పవచ్చు. ఆయన రఫ్ మేకోవర్, టైమింగ్తో కూడిన నటన, స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. ఓవరాల్గా టీజర్ చూసిన ఫ్యాన్స్ 'ఈసారి పూరి కమ్బ్యాక్ పక్కా!' అని అంటున్నారు.
సినిమాటోగ్రఫీ సామ్ కె నాయుడు వాస్తవిక వాతావరణాన్ని స్టైల్గా చిత్రీకరించడంలో సక్సెస్ అయ్యారు. ముఖ్యంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్. హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ అందించిన బీజీఎమ్ వేరే లెవెల్లో ఉందనడంలో సందేహం లేదు. సినిమాకు అది కచ్చితంగా ప్లస్ అవుతుంది. ఓవరాల్గా టీజర్తో సినిమాపై అంచనాలు పెంచేశారు పూరి. ఈ సినిమాతో ఆయన కమ్బ్యాక్ ఇస్తారని అటు ఫ్యాన్స్ కూడా బలంగా నమ్ముతున్నారు. జేబీ మోషన్ పోస్టర్ బ్యానర్పై, నారాయణ్ రావు, చార్మి కౌర్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా చివరి దశ చిత్రీకరణలో ఉంది. రిలీజ్ తేదీ ప్రకటించాల్సి ఉంది.