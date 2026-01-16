ETV Bharat / entertainment

చేతిలో కత్తితో విజయ్​- పూరి, సేతుపతి మూవీకి పవర్ ఫుల్​ టైటిల్​ ఫిక్స్

పూరి జగన్నాథ్, విజయ్ సేతుపతి సినిమా టైటిల్​ ప్రకటించిన మేకర్స్

Puri jaganath And Vijay Setupati Movie Title
Puri jaganath And Vijay Setupati Movie Title (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 16, 2026 at 11:29 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Puri Jagannath Vijay Setupati Movie Title : పూరి జగన్నాథ్, విజయ్ సేతుపతి కాంబినేషన్‌లో భారీ పాన్ ఇండియా సినిమా తెరకెక్కుతోంది. శుక్రవారం విజయ్​ సేతుపతి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా సినిమా టైటిల్​ను అనౌన్స్​ చేశారు మేకర్స్. గతంలో సినిమా టైటిల్​ కోసం 'మాలిక్', 'బెగ్గర్', 'భిక్షాందేహి' వంటి పేర్లను పరిశీలించినట్లు వార్తలు వచ్చినప్పటికీ, చివరికి దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ 'స్లమ్‌డాగ్' అనే టైటిల్​ను ఫైనల్ చేశారు.

విజయ్​ సేతుపతి బర్త్​ డే సందర్భంగా ఆయన ఫస్ట్ లుక్​ను రిలీజ్ చేసి టైటిల్​ను ప్రకటించారు మేకర్స్. "మురుగువాడల నుంచి ఎవరూ తట్టుకోలేని తుపాను వస్తుంది. అది చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది" అనే క్యాప్షన్‌ ఇచ్చారు. అయితే పవర్​ ఫుల్​ టైటిల్​తోపాటు పాటు విజయ్​ లుక్​ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ చిత్రంలో 'మక్కల్ సెల్వన్' విజయ్ సేతుపతి ఒక భిక్షగాడి (Beggar) పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. ఒక పేదవాడి జీవితం ఊహించని మలుపులు తిరిగి ఎలా ధనవంతుడిగా మారింది అనే కథాంశంతో మూవీ రూపొందుతోంది.

TAGGED:

SLUMDOG MOVIE RELEASE DATE
PURI VIJAY SETUPATI MOVIE TITLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.