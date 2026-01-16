చేతిలో కత్తితో విజయ్- పూరి, సేతుపతి మూవీకి పవర్ ఫుల్ టైటిల్ ఫిక్స్
పూరి జగన్నాథ్, విజయ్ సేతుపతి సినిమా టైటిల్ ప్రకటించిన మేకర్స్
Published : January 16, 2026 at 11:29 AM IST
Puri Jagannath Vijay Setupati Movie Title : పూరి జగన్నాథ్, విజయ్ సేతుపతి కాంబినేషన్లో భారీ పాన్ ఇండియా సినిమా తెరకెక్కుతోంది. శుక్రవారం విజయ్ సేతుపతి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా సినిమా టైటిల్ను అనౌన్స్ చేశారు మేకర్స్. గతంలో సినిమా టైటిల్ కోసం 'మాలిక్', 'బెగ్గర్', 'భిక్షాందేహి' వంటి పేర్లను పరిశీలించినట్లు వార్తలు వచ్చినప్పటికీ, చివరికి దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ 'స్లమ్డాగ్' అనే టైటిల్ను ఫైనల్ చేశారు.
విజయ్ సేతుపతి బర్త్ డే సందర్భంగా ఆయన ఫస్ట్ లుక్ను రిలీజ్ చేసి టైటిల్ను ప్రకటించారు మేకర్స్. "మురుగువాడల నుంచి ఎవరూ తట్టుకోలేని తుపాను వస్తుంది. అది చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది" అనే క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. అయితే పవర్ ఫుల్ టైటిల్తోపాటు పాటు విజయ్ లుక్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ చిత్రంలో 'మక్కల్ సెల్వన్' విజయ్ సేతుపతి ఒక భిక్షగాడి (Beggar) పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. ఒక పేదవాడి జీవితం ఊహించని మలుపులు తిరిగి ఎలా ధనవంతుడిగా మారింది అనే కథాంశంతో మూవీ రూపొందుతోంది.
From the slums…— Puri Connects (@PuriConnects) January 16, 2026
rises a storm no one can stop.
RAW. RUTHLESS. REAL. ❤️🔥❤️🔥❤️🔥#PuriSethupathi is #SLUMDOG - 33 Temple Road 💥💥💥
Happy Birthday Makkalselvan @VijaySethuOffl ❤️#HBDVijaySethupathi
A #PuriJagannadh film 🎬@Charmmeofficial Presents 🎥
Produced by Puri… pic.twitter.com/ca2PCs6tBG