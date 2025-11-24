ఐదు నెలల్లోనే 'పూరి సేతుపతి' సినిమా కంప్లీట్- ఈసారి ఏం ప్లాన్ చేశారో?
Published : November 24, 2025 at 3:54 PM IST
Puri Setupati Movie Updates : దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్- విజయ్ సేతుపతి కాంబోలో రానున్న సినిమాపై అప్డేట్స్ మొదలయ్యాయి. దీని వర్కింగ్ టైటిల్గా 'పూరి సేతుపతి'గా ప్రచారంలో ఉంది. తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తైనట్లు మేకర్స్ ఓ పోస్ట్ రిలీజ్ చేశారు. దీంతో పూరి, సేతుపతి ఫ్యాన్స్లో కొత్త ఆసక్తి మొదలైంది. ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించిన క్యాప్షన్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
'పూరి- సేతుపతి' (వర్కింగ్ టైటిల్) సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్ పనులు పూర్తైనట్లు ఒక పోస్ట్ విడుదల చేశారు. దాని కింద చిన్న క్యాప్షన్ను జత చేశారు. ఈ సినిమా కోసం ఎన్నో నెలలు కలిసి ప్రయాణించాం. ఎన్నో ఎమోషనల్ క్షణాలు, ఇంకెన్నో సంతోషకరమైన అనుభావలతో ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తైంది. ఈ చిత్రం నుంచి త్వరలోనే మరెన్నో వరుస అప్డేట్లు రానున్నాయి. దీని కోసం అందరూ వేయిట్ చేయాలంటూ రాసుకొచ్చారు.
ఒక ఫన్నీ వీడియోను చిత్ర బృందం రిలీజ్ చేసింది. అందులో చార్మి, పూరి,సేతుపతి వీడియో కాల్లో మాట్లాడుతూ సినిమాపై తమకున్న అనుబంధాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. 'సేతు సార్ ఈరోజు ఈ సినిమా షూటింగ్ ఆఖరి రోజు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు' అంటూ చార్మి అడిగారు. ఆ ప్రశ్నకు సమాధానంగా 'నేను చాలా బాధగా ఫీల్ అవుతున్నాను, దానికి తోడు పూరి సార్ను కూడా బాగా మిస్ అవుతాను. డైరెక్టర్తో పని చేయడం చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. అలానే పూరి వేసుకున్న జాకెట్ నాకు ఎంతో నచ్చింది' అంటూ ఫన్నీగా ముగించారు.
పూరి ఈసారైనా!
కొంతకాలంగా పూరి తెరకెక్కించిన సినిమాలు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ను అందుకోలేక పోతున్నారు. లైగర్, డబుల్ ఇస్మార్ట్ శంకర్ సినిమాలు ఆశించినంత స్థాయిలో కలెక్షన్స్ సంపాదించలేక పోయాయి. దీంతో కొంత గ్యాప్ తీసుకున్న పూరి, విజయ్ సేతుపతితో టైఅప్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాతోనే గట్టి కమ్బ్యాక్ ఇవ్వడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మూవీ టైటిల్నే ఇంకా ఖరారు చేయలేదు. బెగ్గర్ అనే టైటిల్ పరిశీలనలో ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఐదు నెలల్లో పూర్తి
ఈ సినిమాను కేవలం ఐదు నెలల్లో పూర్తి చేశారు. దీనిని పాన్ఇండియా స్థాయిలో విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇందులో హీరోయిన్గా సంయుక్త నటిస్తున్నారు. టబు, విజయ్ కుమార్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. డిఫరెంట్ స్టోరీతో ఈసారి ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇందులో విజయ్ సేతుపతి కొత్త క్యారెక్టర్లో కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇక ఈ సినిమా సినీ అభిమానుల నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ను అందుకుంటుందో చూడాల్సి ఉంది.