ఐదు నెలల్లోనే 'పూరి సేతుపతి' సినిమా కంప్లీట్- ఈసారి ఏం ప్లాన్ చేశారో?

పూరి- సేతుపతి కాంబినేషన్​లో ఓ సినిమా- షూటింగ్ పై మూవీ అప్​డేట్స్​!

Puri Setupati Movie Updates
Puri Setupati Movie Updates (Eenadu Post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 24, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Puri Setupati Movie Updates : దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్​- విజయ్​ సేతుపతి కాంబోలో రానున్న సినిమాపై అప్​డేట్స్​ మొదలయ్యాయి. దీని వర్కింగ్​ టైటిల్​గా 'పూరి సేతుపతి'గా ప్రచారంలో ఉంది. తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్​ పూర్తైనట్లు మేకర్స్ ఓ పోస్ట్ రిలీజ్ చేశారు.​ దీంతో పూరి, సేతుపతి ఫ్యాన్స్​లో కొత్త ఆసక్తి మొదలైంది. ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించిన క్యాప్షన్​ సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

'పూరి- సేతుపతి' (వర్కింగ్ టైటిల్) సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్ పనులు పూర్తైనట్లు ఒక పోస్ట్​ విడుదల చేశారు. దాని కింద చిన్న క్యాప్​షన్​ను జత చేశారు. ఈ సినిమా కోసం ఎన్నో నెలలు కలిసి ప్రయాణించాం. ఎన్నో ఎమోషనల్​ క్షణాలు, ఇంకెన్నో సంతోషకరమైన అనుభావలతో ఈ సినిమా షూటింగ్​ పూర్తైంది. ఈ చిత్రం నుంచి త్వరలోనే మరెన్నో వరుస అప్​డేట్లు రానున్నాయి. దీని కోసం అందరూ వేయిట్ చేయాలంటూ రాసుకొచ్చారు.

ఒక ఫన్నీ వీడియోను చిత్ర బృందం రిలీజ్​ చేసింది. అందులో చార్మి, పూరి,సేతుపతి వీడియో కాల్​లో మాట్లాడుతూ సినిమాపై తమకున్న అనుబంధాన్ని షేర్​ చేసుకున్నారు. 'సేతు సార్​ ఈరోజు ఈ సినిమా షూటింగ్​ ఆఖరి రోజు మీరు ఎలా ఫీల్​ అవుతున్నారు' అంటూ చార్మి అడిగారు. ఆ ప్రశ్నకు సమాధానంగా 'నేను చాలా బాధగా ఫీల్​ అవుతున్నాను, దానికి తోడు పూరి సార్​ను కూడా బాగా మిస్​ అవుతాను. డైరెక్టర్​తో పని చేయడం చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. అలానే పూరి వేసుకున్న జాకెట్​ నాకు ఎంతో నచ్చింది' అంటూ ఫన్నీగా ముగించారు.

పూరి ఈసారైనా!
కొంతకాలంగా పూరి తెరకెక్కించిన సినిమాలు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్​ను అందుకోలేక పోతున్నారు. లైగర్​, డబుల్​ ఇస్మార్ట్​ శంకర్​ సినిమాలు ఆశించినంత స్థాయిలో కలెక్షన్స్​ సంపాదించలేక పోయాయి. దీంతో కొంత గ్యాప్​ తీసుకున్న పూరి, విజయ్​ సేతుపతితో టైఅప్​ అయ్యారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాతోనే గట్టి కమ్​బ్యాక్​ ఇవ్వడానికి ప్లాన్​ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మూవీ టైటిల్​నే ఇంకా ఖరారు చేయలేదు. బెగ్గర్​ అనే టైటిల్​ పరిశీలనలో ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.

ఐదు నెలల్లో పూర్తి
ఈ సినిమాను కేవలం ఐదు నెలల్లో పూర్తి చేశారు. దీనిని పాన్​ఇండియా స్థాయిలో విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్​ చేస్తున్నారు. ఇందులో హీరోయిన్​గా సంయుక్త నటిస్తున్నారు. టబు, విజయ్​ కుమార్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. డిఫరెంట్​ స్టోరీతో ఈసారి ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇందులో విజయ్​ సేతుపతి కొత్త క్యారెక్టర్​లో కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇక ఈ సినిమా సినీ అభిమానుల నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్​ను అందుకుంటుందో చూడాల్సి ఉంది.

