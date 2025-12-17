Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / entertainment

డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ గెట్​రెడీ- హైదరాబాద్​లోనే 'రాజాసాబ్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్​

రాజాసాబ్ నుంచి కీలక అప్డేట్లు షేర్ చేసుకున్న మేకర్స్- ప్రీమియర్స్ కూడా డిక్లేర్డ్!

Raja saab
Raja saab (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 17, 2025 at 8:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajasaab Pre Release Event : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్​ పాన్ఇండియా మూవీ 'రాజాసాబ్​' రిలీజ్​కు టైమ్ దగ్గరపడుతోంది. 2026 జనవరి 09న ఈ సినిమా వరల్డ్​వైడ్​ గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్​లో జోరు పెంచేశారు. అందులో భాగంగానే తాజాగా రెండు అదిరే అప్డేట్లు షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ సినిమా ప్రీమియర్లు, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ గురించి అప్డేట్ ఇచ్చేశారు.

థియేటర్ రిలీజ్​కు ఒక రోజు ముందు అంటే జనవరి 08న రాజాసాబ్ ప్రీమియర్లు ఉండనున్నట్లు మేకర్స్ తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్​లో పోస్ట్ షేర్ చేశారు. అలాగే ఈ సినిమా విడుదలకు ముందుగానే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కూడా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ ఈవెంట్​కు హైదరాబాద్ వేదికగానే ఓపెన్ గ్రౌండ్స్​లో ఉంటుందని తెలిపారు. చాలా రోజుల తర్వాత ప్రభాస్​ను ఈ ఈవెంట్​లో చూస్తారని ఫ్యాన్స్​కు నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ కిక్కిచ్చే న్యూస్ చెప్పారు. దీంతో రెబల్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. అయితే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ డేట్ మాత్రం మేకర్స్ వెల్లడించలేదు.

​అలాగే ఈ మూవీ నుంచి 'సహనా సహనా' అనే మెలోడి పాటను రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాట ఫుల్ వెర్షన్ అన్ని ప్లాట్​ఫామ్స్​లో అందుబాటులోకి వచ్చిందని ఓ పోస్టర్​ను పోస్ట్ చేశారు. ఇందులో ప్రభాస్ బ్లూ కలర్ జాకెట్​ ధరించి ఉండగా, నిధి అగర్వాల్ ఎల్లో కలర్ ఔట్​ఫిట్​లో మెరిసిపోతుంది.

TAGGED:

RAJASAAB PRE RELEASE EVENT
RAJASAAB PREMIER SHOWS
PREMIER MOVIE RELEASE DATE
RAJASAAB

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.