Published : December 17, 2025 at 8:48 PM IST
Rajasaab Pre Release Event : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ పాన్ఇండియా మూవీ 'రాజాసాబ్' రిలీజ్కు టైమ్ దగ్గరపడుతోంది. 2026 జనవరి 09న ఈ సినిమా వరల్డ్వైడ్ గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్లో జోరు పెంచేశారు. అందులో భాగంగానే తాజాగా రెండు అదిరే అప్డేట్లు షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ సినిమా ప్రీమియర్లు, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ గురించి అప్డేట్ ఇచ్చేశారు.
థియేటర్ రిలీజ్కు ఒక రోజు ముందు అంటే జనవరి 08న రాజాసాబ్ ప్రీమియర్లు ఉండనున్నట్లు మేకర్స్ తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో పోస్ట్ షేర్ చేశారు. అలాగే ఈ సినిమా విడుదలకు ముందుగానే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కూడా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ ఈవెంట్కు హైదరాబాద్ వేదికగానే ఓపెన్ గ్రౌండ్స్లో ఉంటుందని తెలిపారు. చాలా రోజుల తర్వాత ప్రభాస్ను ఈ ఈవెంట్లో చూస్తారని ఫ్యాన్స్కు నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ కిక్కిచ్చే న్యూస్ చెప్పారు. దీంతో రెబల్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. అయితే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ డేట్ మాత్రం మేకర్స్ వెల్లడించలేదు.
JAN 8th - Premieres— The RajaSaab (@rajasaabmovie) December 17, 2025
Pre Release Event in Hyderabad #TheRajaSaab
అలాగే ఈ మూవీ నుంచి 'సహనా సహనా' అనే మెలోడి పాటను రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాట ఫుల్ వెర్షన్ అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చిందని ఓ పోస్టర్ను పోస్ట్ చేశారు. ఇందులో ప్రభాస్ బ్లూ కలర్ జాకెట్ ధరించి ఉండగా, నిధి అగర్వాల్ ఎల్లో కలర్ ఔట్ఫిట్లో మెరిసిపోతుంది.
#SahanaSahana Video Song 💥💥💥— The RajaSaab (@rajasaabmovie) December 17, 2025
▶️ https://t.co/oKwZxOlmAW
Enjoy the magic… #Prabhas #TheRajaSaab pic.twitter.com/q1o8n5Rq8N