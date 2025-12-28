ఫిల్మ్ఛాంబర్ అధ్యక్షుడిగా సురేశ్బాబు ఎన్నిక
ఫిల్మ్ఛాంబర్ కార్యదర్శిగా అశోక్కుమార్- ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానల్ మద్దతుతో అధ్యక్షుడిగా సురేశ్బాబు ఏకగ్రీవ ఎన్నిక- కార్యవర్గంలో ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానల్లో 31, మన ప్యానల్లో 17 మంది విజయం
Published : December 28, 2025 at 7:36 PM IST
Telugu Film Chamber Elections 2025 : తెలుగు ఫిల్మ్ఛాంబర్ అధ్యక్షుడిగా ప్రముఖ నిర్మాత, సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థల అధినేత దగ్గుబాటి సురేశ్బాబు ఎన్నికయ్యారు. ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానల్ మద్దతుతో అధ్యక్షుడిగా సురేశ్బాబు ఏకగ్రీవ ఎన్నికయ్యారు. ఫిల్మ్ఛాంబర్ కార్యదర్శిగా అశోక్కుమార్ గెలిచారు. కార్యవర్గంలో ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానల్లో 31, మన ప్యానల్లో 17 మంది విజయం సాధించారు. 48 మంది కార్యవర్గానికి ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్లో 31, మన ప్యానెల్లో 17 మంది గెలుపొందారు.
2025-27 సంవత్సరానికి జరిగిన తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఎన్నికల్లో 43 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. ప్రతి రెండేళ్లకోసారి జరిగే ఎన్నికల్లో మెత్తం 3287 ఓట్లకుగాను 1421 ఓట్లు పోలయ్యాయి. 809 మంది నిర్మాతలు, 375 మంది డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, 172 మంది ఎగ్జిబిటర్లు, 65 మంది స్టూడియో సెక్టార్ నుంచి ఛాంబర్లో ఓటు వేశారు. యువ హీరోలు నాని, సందీప్ కిషన్, శ్రీవిష్ణు, సుదీర్ బాబు నిర్మాతలుగా తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.
ఈ సారి ఎన్నికల్లో చిన్న నిర్మాతల తరపున చదలవాడ శ్రీనివాసరావు, సి.కళ్యాణ్, ప్రసన్నకుమార్ బలపరుస్తున్న మన ప్యానెల్కు అగ్ర నిర్మాతలైన అల్లు అరవింద్, సురేశ్ బాబు, దిల్ రాజు బలపరుస్తున్న ప్రొగ్రెసివ్ ప్యానల్ మధ్య పోటీ నెలకొంది. కాగా చివరకు సురేష్ బాబు ఛాంబర్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. నేస్తం ప్యానెల్ నుంచి మరికొంత మంది పోటీ చేశారు. నాలుగు సెక్టార్లలో ప్రతి టర్మ్లో ఒక్కో సెక్టార్ నుంచి అధ్యక్షుడ్ని ఎన్నుకుంటుండగా ఈసారి ఎగ్జిబిటర్ సెక్టార్ నుంచి అధ్యక్షుడ్ని ఎన్నుకోనున్నారు. మొత్తం 48 మంది కార్యవర్గ సభ్యుల్లో ప్రొడ్యూసర్ సెక్టార్ నుంచి 12 మంది, ఎగ్జిబిటర్ సెక్టార్ నుంచి 16 మంది, డిస్ట్రిబ్యూటర్ సెక్టార్ నుంచి 12 మంది, స్టూడియో సెక్టార్ నుంచి నలుగురితోపాటు ఒక్కో సెక్టార్ ఛైర్మన్ ఉంటారు.