'అవన్నీ అబద్ధం, బిగ్ ఆఫర్ రావడం వల్లే సుశాంత్ తప్పుకున్నాడు'- ENE నిర్మాత
ఈ నగరానికి ఏమైంది సినిమా అప్డేట్- సుశాంత్ రెడ్డి ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకోవడానికి గల కారణాన్ని వెల్లడించిన ప్రొడ్యూసర్- అసలేం జరిగిందంటే?
Published : January 26, 2026 at 3:59 PM IST
ENE Sequel : ఈ నగరానికి ఏమైంది సీక్వెల్ (ENE రిపీట్) గురించి కొద్ది రోజులుగా సినీవర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. పార్ట్ 1లో కీలక పాత్రలో నటించిన సుశాంత్ రెడ్డి ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకోవడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. సీక్వెల్ ప్రకటించిన తర్వాత కొద్ది రోజులకే సుశాంత్ ఇందులో ఉండడని ప్రచారం మొదలైంది. ఎట్టకేలకు తాను సీక్వెల్లో నటించడం లేదంటూ ఇటీవల సుశాంత్ రెడ్డి సోషల్ మీడియాలో వెల్లడిస్తూ ఈ సస్పెన్స్కు తెరదించాడు. అయితే ఈ సీక్వెల్ నుంచి సుశాంత్ వైదొలగడానికి గల కారణాన్ని నిర్మాత సృజన్ వెల్లడించారు. మరి ఆయన ఏమన్నారంటే?
కారణం ఇదే!
ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకోవడం సుశాంత్ వ్యక్తిగత నిర్ణయం అని సృజన్ చెప్పారు. 'మేం సినిమా అనౌన్స్ చేసినప్పుడు సుశాంత్ ఉన్నాడు. అతడిని కథ చెప్పాము. నచ్చింది కూడా. అయితే గత రెండున్నరేళ్లుగా అతను సినిమాలు చేయట్లేదు. ప్రస్తుతం రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తూ, కంప్లీట్గా ఫ్యామిలీ బిజినెస్లు చూసుకుంటున్నాడు. మేం ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఉండగా, ప్రముఖ కంపెనీ నుంచి తనకు ఒక పెద్ద ఆఫర్ వచ్చింది. వాళ్లు వైజాగ్లో ఓ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే కంప్లీట్గా తమ ప్రాజెక్ట్ కోసమే పని చేయాలని, అనుకున్న సమయానికి పని పూర్తి చేయాలని వాళ్లు సుశాంత్తో అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు'
'దీంతో సుశాంత్ రెంటిండిని బ్యాలెన్స్ చేయడం కష్టం అని భావించి సినిమాను వదులుకున్నాడు. అయినప్పటికీ మేం సుశాంత్ను ఒప్పించేందుకు ప్రయత్నించాం. ఆ కంపెనీ వాళ్లతోనూ మాట్లాడతాం అని చెప్పాం. తన ప్రొఫెషన్ లైఫ్కు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకు, ఎక్కువగా రాత్రిపూట షూటింగ్ ఉండేలా చూసుకుంటాం అని చెప్పి ఒప్పించడానికి ట్రై చేశాం. కానీ కుదరలేదు. ఏదేమైనా అతని నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తాం' అని ప్రొడ్యూసర్ సృజన్ రీసెంట్గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. 'సుశాంత్ సీక్వెల్ నుంచి తప్పుకోవడంతో చాలా పుకార్లు వచ్చాయి. రెమ్యూనరేషన్ విషయంలో తేడాలు వచ్చాయని ప్రచారం చేశారు. కానీ అవన్నీ అబద్ధం. కేవలం పర్సనల్ బిజినెస్ రీజన్స్ వల్లే తప్పుకున్నాడు' అని పేర్కొన్నారు.
కాగా, తొలి పార్ట్ కల్ట్ క్లాసిక్గా నిలవడంతో సీక్వెల్ను భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కించేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా రూ.40 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. పార్ట్-2 కు సంబంధించిన షూటింగ్ అంతా అమెరికాలో జరగనున్నట్లు తెలుస్తుంది. అయితే సుశాంత్ మినహా మిగిలిన ముగ్గురు విశ్వక్సేన్, అభినవ్ గొమఠం, వెంకటేష్ కాకుమాను తమతమ పాత్రల్లోనే నటించనున్నారు.
కొత్త కార్తిక్ ఎవరు?
పార్ట్ 1లో సుశాంత్ పోషించిన కార్తిక్ పాత్ర కీలకమైంది. హీరో (వివేక్) తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్దే మెయిన్ రోల్. అయితే ఇప్పుడు సుశాంత్ తప్పుకోవడంతో ఆ ప్లేస్లో ఎవరు వస్తారో అని ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే 'హిట్', 'యానిమల్' సినిమాల ద్వారా గుర్తింపు పొందిన శ్రీనాథ్ మాగంటి కార్తీక్ పాత్రలో ఎంపికయ్యారని ప్రచారం సాగుతోంది. కానీ దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. అయితే ఎవరు ఆ పాత్ర పోషించినా, ఛాలెంజింగ్ అనే చెప్పాలి. నేచురాలిటీకి ఏ మాత్రం తేడా రాకుండా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
2026లోనే రిలీజ్!
గతేడాదే సీక్వెల్ను అధికారికంగా అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సినిమాకు కూడా తరుణ్ భాస్కరే తెరకెక్కించనున్నారు. ఓ వీడియో గ్లింప్స్ ద్వారా ప్రకటన చేశారు. సంగీత దర్శకుడు వివేక్ సాగర్, సినిమాటోగ్రాఫర్ ఏజే ఆరోన్ కూడా సీక్వెల్లో పనిచేయనున్నారు. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, ఎస్ ఒరిజినల్స్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రీ- ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాదిలోనే సినిమా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
