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'బేబి హిట్టైనా ఇప్పటికీ లాభాలు రాలేవు!'- నిర్మాత SKN షాకింగ్ కామెంట్స్

జులై 24న రానున్న చెన్నై లవ్ స్టోరీ సినిమా- హైదరాబాద్​లో ప్రెస్​మీట్ నిర్వహించిన మూవీటీమ్- ఈవెంట్​లో నిర్మాత ఎస్కేఎన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్!

SKN Viral Comments
SKN Viral Comments (Source: ETV Bharat, Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 6:20 PM IST

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Producer SKN Viral Comments : సినీ ఇండస్ట్రీలో పరిమిత బడ్జెట్​తో సినిమాలను రూపొందించి, భారీ లాభాలు సాధించిన చిత్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. దీంతో ఆ సినిమా తీసిన నిర్మాత పంట పండినట్లేనని, భారీ లాభాలను చూశారని సినీ విశ్లేషకులు, సాధారణ ప్రేక్షకులు లెక్కలేసుకుంటారు. కానీ వాస్తవంగా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టైనా, ఆ ప్రొడ్యూసర్​ చేతికి లాభాలు వెళ్లవంటూ, ఏరియాల వారీగా రావాల్సిన బాకీలన్నీ వసూలు కావడానికి చాలానే టైం పడుతుందని టాలీవుడ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎస్కేఎన్ అన్నారు. తన సక్సెస్​ఫుల్ 'బేబీ' మూవీకి సంబంధించి రావాల్సిన డబ్బులు ఇంకా బ్యానెల్స్​ ఉన్నాయంటూ ఆయన షాకింగ్​ కామెంట్స్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్​గా మారాయి.

'ఒక ప్రొడ్యూసర్​గా చెప్పాలంటే, సినిమా హిట్టైతే ఆ ప్రొడ్యూసర్​రు రిటర్న్స్​ రావడం వెనక చాలా ప్రక్రియ ఉంటుంది. ప్రాఫిట్స్ చేతికి రావాలంటే చాలా టైమ్​ పడుతుంది. బేబీ సినిమాకు సంబంధించి ఇప్పటికీ నాకు రావాల్సిన బ్యాలెన్స్​లు ఇంకా ఉన్నాయి. కొన్ని ఏరియాల్లో రావాల్సిన డబ్బులు ఇంకా ఉంటాయి. సక్సెస్ వేరు, సక్సెస్ ద్వారా మనం డబ్బులను పొందడానికి వెనక జరిగే ప్రక్రియ వేరు' నిర్మాత ఏస్కేఎన్ తాజాగా పాల్లొన్న 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' మూవీ ప్రెస్​మీట్​లో చెప్పారు. అదే విధంగా ప్రస్తుతం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ'పై ఎస్​కేఎన్ మాట్లాడుతూ, ఇది అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే సినిమా అని కాన్ఫిడెంట్​గా చెప్పారు. కిరణ్ అబ్బవరం కెరీర్​లో ఇది మంచి సినిమాగా నిలుస్తుందని ఆయన అన్నారు.

టాలీవుడ్ యంగ్​ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరీప్రియ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం చెన్నై లవ్ స్టోరీ. ఈ సినిమాకు సాయి రాజేశ్ కథ, స్క్రీన్​ప్లే అందించగా, నంబూరి రవి తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా జులై 24న విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ ఇవాళ హైదరాబాద్​లో ప్రెస్​మీట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరీప్రియ, డైరెక్టర్ రవి నంబూరి, నిర్మాతలు సాయి రాజేశ్, ఎస్​కేఎన్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కిరణ్ సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ కథను గట్టిగా నమ్మానని, పెళ్లైన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సినిమాకు కనెక్ట్ అవుతారని అన్నారు.

'సినిమా కథ విన్నప్పుడు 'ఇన్ని రోజులు డేట్స్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి' అని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. నేను వేరే సినిమాలు చేస్తున్నప్పటికీ, నా మొదటి ప్రాధాన్యం ఎప్పుడూ 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ'కే ఉంది. సినిమాలో నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే? హీరో ఎప్పుడూ అమ్మాయిని 'మీరు, అండి' అని ఎంతో మర్యాదగా పిలుస్తాడు. ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు కూడా పొరపాటున 'నువ్వు' అని అనడు. సెకండాఫ్‌లో వచ్చే సన్నివేశాలు చూసి పెళ్లైన ప్రతి ఒక్కరూ రిలేట్ అవుతారు. ఈ చిత్రంలో సంభాషణలు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. మాస్ సినిమాలు తీసిన నేను ఈ క్లాస్ లవ్ స్టోరీ చేయడం ఛాలెంజింగ్‌గా అనిపించింది. నేను ఈ స్థానంలో ఉన్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. థియేటర్లలో ఈ సినిమా చూశాక కచ్చితంగా ఒక 5 సన్నివేశాలను మీరు మళ్లీ మళ్లీ గుర్తుచేసుకుంటారు. పదేళ్ల తర్వాత చూసుకున్నా నా బెస్ట్ సినిమాల్లో ఇది టాప్‌లో ఉంటుంది' అని కిరణ్‌ అన్నారు.

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