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'నిజమే! పెద్ది కలెక్షన్లు అనుకున్నంత రాలేదు- అదే అర్థం కావట్లేదు'- నిర్మాత

సక్సెస్​ ప్రెస్​మీట్ ఏర్పాటు చేసిన పెద్ది మూవీటీమ్ - పాల్గొన్న నిర్మాత సతీశ్ కిలారు, బుచ్చిబాబు- సినిమాపై మరిన్ని విషయాలపై క్లారిటీ!

Peddi Movie Collections
Peddi Movie Collections (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 14, 2026 at 4:16 PM IST

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Peddi Movie Collections : మెగాపవర్ స్టార్ రామ్​చరణ్ లీడ్​లో తెరకెక్కిన పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. ఈ సినిమా రెండో వీకెండ్​లోనూ సక్సెస్​ఫుల్​గా రన్ అవుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అదిరిపోయే వసూళ్లతో దూసుకెళ్తోంది. 10 రోజుల్లోనే పెద్ది వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.378 కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించినట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే సౌత్​లో ఈ సినిమా ఆకట్టుకుంటున్నా, నార్త్​లో మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో రన్ అవ్వలేకపోతోంది.

పెద్దిని మేకర్స్ పాన్ఇండియా లెవెల్​లో తీసుకొచ్చారు. రిలీజ్​కు ముందు ఈ చిత్రాన్ని సౌత్​తోపాటు నార్త్​లోనూ బాగా ప్రమోట్ చేశారు. మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్​లో ఓపెన్​ గ్రౌండ్​లో భారీ ఈవెంట్ సైతం నిర్వహించారు. అలాగే ముంబయిలోనూ సినిమాను ప్రమోట్ చేశారు. ఈ ఈవెంట్లలో స్వయంగా రామ్​చరణ్, జాన్వీ​ కపూర్ కూడా పాల్గొన్నారు. అయితే ఈ రేంజ్​లో సినిమాను నార్త్​లో ప్రచారం చేసినా అక్కడ ఆశించిన రీతిలో కలెక్షన్లు మాత్రం లేవు. దీనిపై తాజాగా నిర్మాత సతీశ్ కిలారు స్పందించారు. ఆయన ఏమన్నారంటే?

సక్సెస్​ ప్రెస్​మీట్!
మూవీటీమ్ ఆదివారం సినిమా సక్సెస్​ ప్రెస్​మీట్ నిర్వహించింది. ఇందులో నిర్మాత సతీశ్, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో 'తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెద్దికి మంచి రెస్పాన్స్, కలెక్షన్లు వచ్చాయి. కానీ నార్త్, ఓవర్సీస్​ల్లో ఈ సినిమా ఎందుకు డల్ అయ్యిందని అనుకుంటున్నారు?' అని మీడియా ప్రొడ్యూసర్ స తీశ్​ను అడిగింది. దీనికి ఆయన ఓవర్సీస్​ కలెక్షన్లు బాగానే వచ్చాయని కానీ, అనుకున్నంత రీచ్ అవ్వలేదని అన్నారు. ఇది ఒక కేస్​ స్టడీలా మారిందని అన్నారు.

'ఓవర్సీస్ ఓకే. కానీ అనుకున్నంతగా రాలేదు. అన్ని కరెక్ట్​గా ఉండి కూడా ఓవర్సీస్​లో అనుకున్న రేంజ్​లో వసూళ్లు రాలేదంటే ఇది కచ్చితంగా ఒక కేస్ స్టడీనే. ఇప్పటిదాకా ఒక లెక్క. ఇప్పటి నుంచి ఓవర్సీస్​లో ఇంకోలా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం. ఇక నార్త్ విషయానికొస్తే, అక్కడి వాళ్లు కొన్ని సినిమాలను తొందరగా పట్టుకుంటారు. ఇంకొన్నింటిని పట్టుకోరు. కానీ మా పెద్ది మాత్రం ఆడియెన్స్ పట్టుకోవాల్సిన సినిమానే. కానీ అర్థం కావట్లేదు. ఇంకో వారం ఉందిగా. చూడాలి' అని సతీశ్ కిలారు అన్నారు.

అలాగే సినిమా బడ్జెట్​పైనా ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ బడ్జెట్​లో సినిమా మేకింగ్ కంటే రెమ్యూనరేషన్లకే ఎక్కువ ఖర్చు అయ్యిందని జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఆయన ఖండించారు. అది ఫేక్ అన్నారు. అయితే ఇంతటి అద్భుతమైన సినిమా తీయాలంటే ఖర్చు పెట్టాల్సిందేనని ఆయన అన్నారు. కానీ రెమ్యూనరేషన్ల విషయంలో బయట జరుగుతున్న ప్రచారం అబద్ధం అని చెప్పారు. మొత్తం బడ్జెట్​లో 60 శాతం సినిమా మేకింగ్​కు, 40 శాతం రెమ్యూనరేషన్లకు ఖర్చు అయ్యిందని స్పష్టతనిచ్చారు. అంటే రూ.350 కోట్ల బడ్జెట్​తో ఈ సినిమా రూపొందిందని టాక్ వినిపిస్తుంది. ఈ లెక్కన రూ. 140 కోట్లు రెమ్యూనరేషన్లకు కాగా, సినిమా మేకింగ్​కు రూ. 160 కోట్ల ఖర్చు అయ్యిందన్న మాట!

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