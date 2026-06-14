'నిజమే! పెద్ది కలెక్షన్లు అనుకున్నంత రాలేదు- అదే అర్థం కావట్లేదు'- నిర్మాత
సక్సెస్ ప్రెస్మీట్ ఏర్పాటు చేసిన పెద్ది మూవీటీమ్ - పాల్గొన్న నిర్మాత సతీశ్ కిలారు, బుచ్చిబాబు- సినిమాపై మరిన్ని విషయాలపై క్లారిటీ!
Published : June 14, 2026 at 4:16 PM IST
Peddi Movie Collections : మెగాపవర్ స్టార్ రామ్చరణ్ లీడ్లో తెరకెక్కిన పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. ఈ సినిమా రెండో వీకెండ్లోనూ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అదిరిపోయే వసూళ్లతో దూసుకెళ్తోంది. 10 రోజుల్లోనే పెద్ది వరల్డ్వైడ్గా రూ.378 కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించినట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే సౌత్లో ఈ సినిమా ఆకట్టుకుంటున్నా, నార్త్లో మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో రన్ అవ్వలేకపోతోంది.
పెద్దిని మేకర్స్ పాన్ఇండియా లెవెల్లో తీసుకొచ్చారు. రిలీజ్కు ముందు ఈ చిత్రాన్ని సౌత్తోపాటు నార్త్లోనూ బాగా ప్రమోట్ చేశారు. మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్లో ఓపెన్ గ్రౌండ్లో భారీ ఈవెంట్ సైతం నిర్వహించారు. అలాగే ముంబయిలోనూ సినిమాను ప్రమోట్ చేశారు. ఈ ఈవెంట్లలో స్వయంగా రామ్చరణ్, జాన్వీ కపూర్ కూడా పాల్గొన్నారు. అయితే ఈ రేంజ్లో సినిమాను నార్త్లో ప్రచారం చేసినా అక్కడ ఆశించిన రీతిలో కలెక్షన్లు మాత్రం లేవు. దీనిపై తాజాగా నిర్మాత సతీశ్ కిలారు స్పందించారు. ఆయన ఏమన్నారంటే?
Team #Peddi from the Success Press Meet ❤️— PEDDI (@PeddiMovieOffl) June 14, 2026
🎟️ https://t.co/EMhY3eMGKq pic.twitter.com/zMOP97erNl
సక్సెస్ ప్రెస్మీట్!
మూవీటీమ్ ఆదివారం సినిమా సక్సెస్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించింది. ఇందులో నిర్మాత సతీశ్, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో 'తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెద్దికి మంచి రెస్పాన్స్, కలెక్షన్లు వచ్చాయి. కానీ నార్త్, ఓవర్సీస్ల్లో ఈ సినిమా ఎందుకు డల్ అయ్యిందని అనుకుంటున్నారు?' అని మీడియా ప్రొడ్యూసర్ స తీశ్ను అడిగింది. దీనికి ఆయన ఓవర్సీస్ కలెక్షన్లు బాగానే వచ్చాయని కానీ, అనుకున్నంత రీచ్ అవ్వలేదని అన్నారు. ఇది ఒక కేస్ స్టడీలా మారిందని అన్నారు.
'ఓవర్సీస్ ఓకే. కానీ అనుకున్నంతగా రాలేదు. అన్ని కరెక్ట్గా ఉండి కూడా ఓవర్సీస్లో అనుకున్న రేంజ్లో వసూళ్లు రాలేదంటే ఇది కచ్చితంగా ఒక కేస్ స్టడీనే. ఇప్పటిదాకా ఒక లెక్క. ఇప్పటి నుంచి ఓవర్సీస్లో ఇంకోలా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం. ఇక నార్త్ విషయానికొస్తే, అక్కడి వాళ్లు కొన్ని సినిమాలను తొందరగా పట్టుకుంటారు. ఇంకొన్నింటిని పట్టుకోరు. కానీ మా పెద్ది మాత్రం ఆడియెన్స్ పట్టుకోవాల్సిన సినిమానే. కానీ అర్థం కావట్లేదు. ఇంకో వారం ఉందిగా. చూడాలి' అని సతీశ్ కిలారు అన్నారు.
#PEDDI GROSSES 378 CRORES+ WORLDWIDE in 10 days ❤🔥— PEDDI (@PeddiMovieOffl) June 14, 2026
Racing ahead at the box office in style 💥💥
🎟️ https://t.co/EMhY3eMGKq pic.twitter.com/R7q18Z3TIR
అలాగే సినిమా బడ్జెట్పైనా ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ బడ్జెట్లో సినిమా మేకింగ్ కంటే రెమ్యూనరేషన్లకే ఎక్కువ ఖర్చు అయ్యిందని జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఆయన ఖండించారు. అది ఫేక్ అన్నారు. అయితే ఇంతటి అద్భుతమైన సినిమా తీయాలంటే ఖర్చు పెట్టాల్సిందేనని ఆయన అన్నారు. కానీ రెమ్యూనరేషన్ల విషయంలో బయట జరుగుతున్న ప్రచారం అబద్ధం అని చెప్పారు. మొత్తం బడ్జెట్లో 60 శాతం సినిమా మేకింగ్కు, 40 శాతం రెమ్యూనరేషన్లకు ఖర్చు అయ్యిందని స్పష్టతనిచ్చారు. అంటే రూ.350 కోట్ల బడ్జెట్తో ఈ సినిమా రూపొందిందని టాక్ వినిపిస్తుంది. ఈ లెక్కన రూ. 140 కోట్లు రెమ్యూనరేషన్లకు కాగా, సినిమా మేకింగ్కు రూ. 160 కోట్ల ఖర్చు అయ్యిందన్న మాట!