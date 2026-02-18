ETV Bharat / entertainment

'డ్రాగన్'​ వర్కింగ్​ టైటిలే- NTRNeel ప్రాజెక్ట్​కు రామ్​చరణ్ సినిమా పేరు!

ప్రశాంత్ నీల్- జూనియర్ ఎన్టీఆర్​ కాంబో మూవీ టైటిల్​పై కొత్త ప్రచారం- రామ్​చరణ్​ సినిమా టైటిల్​పై మేకర్స్ ఆలోచన- అదే ఫైనలైజ్ చేస్తారా?

NTR AND PRASHANTH NEEL MOVIE
NTR AND PRASHANTH NEEL MOVIE (NTR Arts Post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 18, 2026 at 8:15 PM IST

3 Min Read
Producer About NTR Movie Title : యంగ్​ టైగర్​ జూనియర్​ ఎన్టీఆర్- డైరెక్టర్​ ప్రశాంత్​ నీల్​​ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభమై ఏడాది గడుస్తున్నా టైటిల్​పై మాత్రం ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. అయితే ఈ సినిమాకు డ్రాగన్ అని టైటిల్ ఖరారైనట్లు తొలి నుంచీ ప్రచారం సాగుతోంది. ఆ మధ్య దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి ఓ ఇంటర్య్వూలో ఈ సినిమా టైటిల్ 'డ్రాగన్​' అంటూ రివీల్ చేశారు. దీంతో ఇదే ఫిక్స్ అని అంతా భావించారు. కానీ, తాజాగా ఈ​ టైటిల్​ గురించి మరో చర్చ ప్రారంభమైంది. కొత్త టైటిల్ తెరపైకి వచ్చింది. మెగా హీరో రామ్​చరణ్​ నటించిన ఓ సినిమా టైటిల్​ను ఈ ప్రాజెక్ట్​కు ఫైనల్ చేయాలని సన్నాహాలు జరుగుతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది.

ఆ సినిమా పేరే కన్ఫర్మా?
రామ్​చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'బ్రూస్​ లీ- ది ఫైటర్'​ మూవీ టైటిల్​నే ఈ చిత్రానికీ ఖరారు చేస్తారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ప్రశాంత్ రాసుకున్న కథకు ఈ టైటిల్ సరిగ్గా సెట్ అవుతుందని మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారని టాక్ వినిపిస్తుంది. ఎన్టీఆర్ యాక్షన్ సీన్స్​కు 'బ్రూస్​ లీ' టైటిల్​ సెట్ అవుతుందని భావిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అలాగే గతంలో డైరెక్టర్ రాజమౌళి రివీల్ చేసిన 'డ్రాగన్'​ కేవలం వర్కింగ్ టైటిలే​ అని ప్రొడ్యూసర్ రవిశంకర్​ ఇటీవల స్పష్టం చేశారు. దీంతో ఇప్పుడు చెర్రీ సినిమా టైటిల్ తెరపైకి వచ్చింది. ఈ ప్రచారానికి బలం చేకూరుతోంది. అయితే దీనిపై మేకర్స్ నుంచి స్పందన రాలేదు.

అప్పుడే రివీల్ చేసే ఛాన్స్
ఈ సినిమా ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఎలాంటి అప్డేట్లు రాలేదు. వీడియో గ్లింప్స్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లాంటి ఏ ఒక్క అప్డేట్​ను కూడా మేకర్స్ వదలలేదు. అయితే మే 20న ఎన్టీఆర్ పుట్టిన రోజు. ఆ రోజే సినిమా నుంచి ఏదైనా అప్డేట్ ఉంటుందని, అప్పుడే టైటిల్ కూడా రివీల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే దీనిపై క్లారిటీ రావాలంటే ఇంకో మూడు నెలలు ఆగాల్సిందే.

వాయిదా పడుతుందా?
ఈ ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్ గతేడాది ఫిబ్రవరిలో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో మొదలైంది. 2026 ఏప్రిల్​లో మూవీ రిలీజ్ చేస్తామని మేకర్స్ ప్రకటన చేశారు. అయితే సినిమా పోస్ట్​పోన్ అంటూ, 2026 జూన్​ 25న రిలీజ్ చేస్తామని గతేడాతే మరోసారి స్పష్టం చేశారు. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ జూన్​లో సినిమా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. ఇంకా టైటిల్, ఫస్టు లుక్ పోస్టరే రివీల్ చేయలేదు. అందుకే మరోసారి ఈ సినిమా వాయిదా పడే అవకాశాలు లేకపోలేదు!

జోర్డాన్ ఎడారుల్లో
ప్రస్తుతం సినిమా షూటింగ్​ను హాలీవుడ్​ను తలపించేలా జోర్డాన్ ఎడారుల్లో చేస్తున్నారు. కాగా, మూవీ ఔట్​డోర్​ షూటింగ్​లలో ఇదే పెద్ద సన్నివేశంగా చిత్రీకరిస్తున్నట్లు టాక్. దీని తర్వాత మిగిలిన ఎపిసోడ్లు రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీలో జరగనున్నాయి. దీని కోసం అక్కడ ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన సెట్​లలో షూటింగ్​ను నిర్వహించనున్నారు. ప్రశాంత్ నీల్ తన దైన శైలిలో యాక్షన్ డ్రామాతో, ఎన్టీఆర్​ను తెరపై చూపించనున్నారు.

ట్రెండ్​ మార్చిన ప్రశాంత్​ నీల్​!
ఈ పాన్ఇండియా మూవీలో ఎన్టీఆర్​ సరసన కన్నడ బ్యూటీ రుక్మిణీ వసంత్​ కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ఇటీవల బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు అనిల్ కపూర్ కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. వీరితో పాటు మలయాళ నటుడు టొవినో థామస్​ నటిస్తున్నారని టాక్ నడుస్తోంది. అయితే, ప్రశాంత్ నీల్ సాధారణంగా తన సినిమాలను డార్క్ షేడ్​లోనే ఉండాలని చూస్తుంటారు. కానీ, ఎన్టీఆర్ సినిమా కోసం మాత్రం ఆయన శైలి మార్చుకోనున్నట్లు తెలిసింది. కేజీఎఫ్​, సలార్​ సినిమాల విజువల్స్​కు భిన్నంగా కలర్​ఫుల్​గా పిక్చరైజేషన్​ చేయనున్నారని టాక్​.

