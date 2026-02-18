'డ్రాగన్' వర్కింగ్ టైటిలే- NTRNeel ప్రాజెక్ట్కు రామ్చరణ్ సినిమా పేరు!
ప్రశాంత్ నీల్- జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కాంబో మూవీ టైటిల్పై కొత్త ప్రచారం- రామ్చరణ్ సినిమా టైటిల్పై మేకర్స్ ఆలోచన- అదే ఫైనలైజ్ చేస్తారా?
Published : February 18, 2026 at 8:15 PM IST
Producer About NTR Movie Title : యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్- డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభమై ఏడాది గడుస్తున్నా టైటిల్పై మాత్రం ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. అయితే ఈ సినిమాకు డ్రాగన్ అని టైటిల్ ఖరారైనట్లు తొలి నుంచీ ప్రచారం సాగుతోంది. ఆ మధ్య దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి ఓ ఇంటర్య్వూలో ఈ సినిమా టైటిల్ 'డ్రాగన్' అంటూ రివీల్ చేశారు. దీంతో ఇదే ఫిక్స్ అని అంతా భావించారు. కానీ, తాజాగా ఈ టైటిల్ గురించి మరో చర్చ ప్రారంభమైంది. కొత్త టైటిల్ తెరపైకి వచ్చింది. మెగా హీరో రామ్చరణ్ నటించిన ఓ సినిమా టైటిల్ను ఈ ప్రాజెక్ట్కు ఫైనల్ చేయాలని సన్నాహాలు జరుగుతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది.
ఆ సినిమా పేరే కన్ఫర్మా?
రామ్చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'బ్రూస్ లీ- ది ఫైటర్' మూవీ టైటిల్నే ఈ చిత్రానికీ ఖరారు చేస్తారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ప్రశాంత్ రాసుకున్న కథకు ఈ టైటిల్ సరిగ్గా సెట్ అవుతుందని మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారని టాక్ వినిపిస్తుంది. ఎన్టీఆర్ యాక్షన్ సీన్స్కు 'బ్రూస్ లీ' టైటిల్ సెట్ అవుతుందని భావిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అలాగే గతంలో డైరెక్టర్ రాజమౌళి రివీల్ చేసిన 'డ్రాగన్' కేవలం వర్కింగ్ టైటిలే అని ప్రొడ్యూసర్ రవిశంకర్ ఇటీవల స్పష్టం చేశారు. దీంతో ఇప్పుడు చెర్రీ సినిమా టైటిల్ తెరపైకి వచ్చింది. ఈ ప్రచారానికి బలం చేకూరుతోంది. అయితే దీనిపై మేకర్స్ నుంచి స్పందన రాలేదు.
అప్పుడే రివీల్ చేసే ఛాన్స్
ఈ సినిమా ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఎలాంటి అప్డేట్లు రాలేదు. వీడియో గ్లింప్స్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లాంటి ఏ ఒక్క అప్డేట్ను కూడా మేకర్స్ వదలలేదు. అయితే మే 20న ఎన్టీఆర్ పుట్టిన రోజు. ఆ రోజే సినిమా నుంచి ఏదైనా అప్డేట్ ఉంటుందని, అప్పుడే టైటిల్ కూడా రివీల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే దీనిపై క్లారిటీ రావాలంటే ఇంకో మూడు నెలలు ఆగాల్సిందే.
A Massacre by the dynamic duo delivers a notice for a havoc-filled experience 🔥— NTR Arts (@NTRArtsOfficial) April 29, 2025
𝟮𝟱 𝗝𝗨𝗡𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟲.
You’ll hear the loudest chants! #NTRNeel 💥
A Special glimpse for the Man of Masses @Tarak9999’s birthday.#PrashanthNeel @MythriOfficial @NTRNeelFilm @TSeries… pic.twitter.com/3P2uFCo7kc
వాయిదా పడుతుందా?
ఈ ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్ గతేడాది ఫిబ్రవరిలో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో మొదలైంది. 2026 ఏప్రిల్లో మూవీ రిలీజ్ చేస్తామని మేకర్స్ ప్రకటన చేశారు. అయితే సినిమా పోస్ట్పోన్ అంటూ, 2026 జూన్ 25న రిలీజ్ చేస్తామని గతేడాతే మరోసారి స్పష్టం చేశారు. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ జూన్లో సినిమా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. ఇంకా టైటిల్, ఫస్టు లుక్ పోస్టరే రివీల్ చేయలేదు. అందుకే మరోసారి ఈ సినిమా వాయిదా పడే అవకాశాలు లేకపోలేదు!
The beast mode is about to ignite again 🔥#NTRNEEL next schedule begins soon.— NTR Arts (@NTRArtsOfficial) November 6, 2025
Man of Masses @tarak9999 #PrashanthNeel @MythriOfficial @NTRNeelFilm @TSeries pic.twitter.com/WU2N1L6Zwk
జోర్డాన్ ఎడారుల్లో
ప్రస్తుతం సినిమా షూటింగ్ను హాలీవుడ్ను తలపించేలా జోర్డాన్ ఎడారుల్లో చేస్తున్నారు. కాగా, మూవీ ఔట్డోర్ షూటింగ్లలో ఇదే పెద్ద సన్నివేశంగా చిత్రీకరిస్తున్నట్లు టాక్. దీని తర్వాత మిగిలిన ఎపిసోడ్లు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరగనున్నాయి. దీని కోసం అక్కడ ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన సెట్లలో షూటింగ్ను నిర్వహించనున్నారు. ప్రశాంత్ నీల్ తన దైన శైలిలో యాక్షన్ డ్రామాతో, ఎన్టీఆర్ను తెరపై చూపించనున్నారు.
Man of Masses @tarak9999 papped at Hyderabad Airport For #NTRNEEL Shooting 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/0Evy4F9BYK— Nellore NTR Fans (@NelloreNTRfc) February 8, 2026
ట్రెండ్ మార్చిన ప్రశాంత్ నీల్!
ఈ పాన్ఇండియా మూవీలో ఎన్టీఆర్ సరసన కన్నడ బ్యూటీ రుక్మిణీ వసంత్ కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ఇటీవల బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు అనిల్ కపూర్ కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. వీరితో పాటు మలయాళ నటుడు టొవినో థామస్ నటిస్తున్నారని టాక్ నడుస్తోంది. అయితే, ప్రశాంత్ నీల్ సాధారణంగా తన సినిమాలను డార్క్ షేడ్లోనే ఉండాలని చూస్తుంటారు. కానీ, ఎన్టీఆర్ సినిమా కోసం మాత్రం ఆయన శైలి మార్చుకోనున్నట్లు తెలిసింది. కేజీఎఫ్, సలార్ సినిమాల విజువల్స్కు భిన్నంగా కలర్ఫుల్గా పిక్చరైజేషన్ చేయనున్నారని టాక్.
