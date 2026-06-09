'స్కూల్కు పంపేముందు మీ పిల్లలకు పెద్ది చూపించండి- ఈ సినిమా బాగా స్ఫూర్తినిస్తుంది'- నిర్మాత
పెద్ది సినిమా సక్సెస్ మీట్లో పలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసిన నిర్మాత రవిశంకర్ - క్రీడల్లో ఎదుగాలనుకున్నా, చదువులో రాణించాలనుకున్నా ఈ సినిమా వాళ్లకి అన్ని విధాలా మోటివేషన్ అంటున్న రవిశంకర్
Published : June 9, 2026 at 10:28 AM IST
Peddi Producer Comments : రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు సానా కాంబినేషన్లో వచ్చిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా పెద్ది మూవీ కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. నాలుగు రోజుల్లోనే రూ.300 కోట్ల వసూళ్లు సాధించింది. ఈ సందర్భంగా మూవీటీమ్ సోమవారం హైదరాబాద్లో సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించింది. ఇందులో పాల్గొన్న నిర్మాత రవిశంకర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను స్కూల్కు పంపేముందు పెద్ది సినిమా చూపించాలని, ఇందులో కావాల్సినంత మోటివేషన్ ఉందని తెలిపారు. ఆయన చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
పెద్ది బడ్జెట్
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంకో వారంలో కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం కానుంది. కాస్త అటు ఇటుగా వచ్చే సోమవారం నుంచి బడులు పునః ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ క్రమంలో తమ పిల్లలను హాస్టళ్లకు పంపేముందు తల్లిదండ్రులు పెద్ది సినిమాను చూపించాలని నిర్మాత రవిశంకర్ కోరారు. ఈ సినిమాతో విద్యా సంవత్సరం మొత్తానికి కావాల్సిన స్ఫూర్తినివ్వొచ్చని ఆయన అన్నారు. అలాగే స్కూల్ ఫీజులు, యూనిఫామ్కు బడ్జెట్ వేసుకున్నట్లు పెద్ది సినిమా చూసేందుకు కూడా ఒక బడ్జెట్ పెట్టుకోవాలని అన్నారు.
"పేరెంట్స్ అందరికి నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్. పిల్లలకు స్కూల్ ఫీజు, బట్టల కోసం కేటాయించే బడ్జెట్తో పాటే పెద్ది సినిమాకు కూడా ఓ చిన్న బడ్జెట్ పెట్టుకోండి. ఈ సినిమా చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ మొత్తానికి సరిపోయే స్ఫూర్తి ఈ సినిమా చూస్తే వస్తుంది. వాళ్లు క్రీడల్లో ఎదుగాలనుకున్నా, చదువులో రాణించాలనుకున్నా వాళ్లకు ఏ టాలెంట్ ఉన్నా సరే, ఈ సినిమా వాళ్లకి అన్ని విధాలా మోటివేషన్ ఇస్తుంది. కాబట్టి స్కూల్కు లేదా హాస్టల్స్కు పంపేముందు పిల్లలకు తప్పకుండా మా సినిమా (పెద్ది) చూపించండి" అని ఆయన కోరారు. అయితే దీనిపై నెటిజన్ల నుంచి భిన్నమైన స్పందన వస్తుంది.