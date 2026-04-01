వరుణ్ కెరీర్లోనే హైయ్యెస్ట్ బడ్జెట్తో 'బరి'- అప్డేట్స్ షేర్ చేసుకున్న నిర్మాత నిహారిక
నిహారిక, వరుణ్ తేజ్ కొత్త సినిమా- సొంత బ్యానర్ పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్పై నిర్మాణం- ఆసక్తికరమైన విషయాలు షేర్ చేసుకున్న ప్రొడ్యూసర్
Published : April 1, 2026 at 5:06 PM IST
Bhari Movie Budget And Updates : నిహారిక కొణిదెల ప్రొడ్యూసర్గా తన సోదరుడు మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ హీరోగా నిర్మిస్తున్న 'బరి' చిత్రంపై సినీవర్గాల్లో భారీగా అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇటీవల పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుంది. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించి తాజాగా నిహారిక పలు విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. తాను నిర్మించిన తాాజా చిత్రం 'రాకాసా' ప్రమోషన్స్లో భాగంగా నిహారిక ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో 'బరి' సినిమా గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు.
భారీ బడ్జెట్ సినిమా!
నిహారిక కొణిదెల తన సొంత బ్యానర్ పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్పై ఈ ప్రాజెక్ట్ను నిర్మిస్తున్నారు. ఆమె నిర్మాణ సంస్థలో ఇప్పటి వరకు నిర్మించిన అన్ని చిత్రాలలో అత్యంత భారీ బడ్జెట్ చిత్రంగా ఇది నిలువనుంది. దీనిపై నిహారిక మాట్లాడుతూ "ఈ సినిమాను రూ. 60 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నాం. నా నిర్మాణంలో ఇదే అతి పెద్ద ప్రాజెక్ట్" అని వెల్లడించారు. ఇందులో ఒక తెలుగు హీరోయిన్ నటించనుండటం మరో ఆసక్తికరమైన విషయం.
షూటింగ్ ఎప్పుడంటే?
ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇదే ఏడాది జూన్లో పట్టాలెక్కనుంది. ఒకసారి చిత్రీకరణ ప్రారంభం అయ్యాక చకచకా పనులు పూర్తి చేయాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సినిమాను ఎనిమిది నెలల్లోనే పూర్తి చేసి, 2027 సంక్రాంతి బరిలో ఉంచేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ కథపై తనకు పూర్తిగా నమ్మకం ఉందని, అందుకే సంక్రాంతికి సినిమాను థియేటర్లో దింపాలని భావిస్తున్నట్లు నిహారిక తెలిపారు. ఇక వరుణ్ తేజ్ తన పాత్రకు అనుగుణంగా సిద్ధమవుతున్నట్లు సినీ వర్గాలలో ప్రచారం జరుగుతోంది. వాలీబాల్ క్రీడ చుట్టూ తిరిగే కథలో ఉద్వేగం, భావోద్వేగాలు, స్నేహం, కుటుంబం, సవాళ్లు అన్ని కలిసి ఉండొచ్చని అభిమానులు అనుకుంటున్నారు.
A new journey begins!— Varun Tej Konidela (@IAmVarunTej) March 28, 2026
Need all your love & wishes ♥️
Thank you Kalyan Babai for gracing the occasion with your blessings 🤗♥️ #Bhari @PawanKalyan ♥️@PinkElephant_P @yadhuvamsee41 pic.twitter.com/Kd6YENKDTI
పాన్ఇండియా లెవల్లో
ఈ సినిమా పాన్-ఇండియా లెవల్లో రూపొందుతోంది. వరుణ్కు ఇదే తొలి పాన్ఇండియా సినిమా! దర్శకుడు యదు వంశీ ఈ చిత్రాన్ని స్పోర్ట్స్ డ్రామా, ఎమోషనల్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కించనున్నారు. ఆయన తన ముందు చిత్రాల్లో చూపినటువంటి మాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టైల్కు స్పోర్ట్స్ టచ్ ఇవ్వనుండడం ఆసక్తికరం. సంగీత దర్శకుడిగా అనుదీప్ దేవ్ ఎంపికైయ్యారు.
ఈ ఆలోచన ఎప్పుడూ లేదన్న వరుణ్
బరి సినీమా ఇటీవలే హైదరాబాద్లో ఘనంగా పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. మెగా స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ స్వయంగా ముఖ్య అతిథిగా హాజరై తొలి క్లాప్ ఇచ్చి షూటింగ్ను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. అన్నా-చెల్లెళ్ల మధ్య ఉన్న ఆప్యాయత, మెగా ఫ్యామిలీ బాండింగ్ ఈ ఈవెంట్లో స్పష్టంగా కనిపించాయి. ఆ కార్యక్రమంలో వరుణ్ తేజ్ మాట్లాడుతూ "నా 'ముకుంద' తర్వాత మళ్లీ మా బాబాయ్ పవన్ "బరి" చిత్ర ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చారు. ఆయన చేతుల మీదుగా ఈ సినిమా ప్రారంభం కావడం ఆనందంగా ఉంది. నిహారిక నిర్మాతగా నేను హీరోగా చేస్తుండటం ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంది. మేమిద్దరం కలిసి ఓ సినిమా చేయాలన్న ఆలోచన ఎప్పుడూ లేదు. కానీ, వంశీ తెచ్చిన స్క్రిప్ట్ మా ఇద్దర్నీ కలిపింది. ఇప్పటికే పూర్వ నిర్మాణ పనులు మొదలయ్యాయి. నేను గత ఏడు నెలలుగా వాలీబాల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా. వచ్చే సంక్రాంతికి దీన్ని బాక్సాఫీస్ బరిలో దించనున్నాం" అని అన్నారు.
అన్నా-చెల్లెళ్ల కాంబోపై భారీ అంచనాలు
పింక్ ఎలిఫెంట్స్ పిక్చర్స్ పతాకంపై నిహారిక కొణిదెల, ఉమేశ్ కుమార్ బన్సాల్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన "రాకాసా" సినిమా ఈ నెల 3న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. "బరి" ప్రాజెక్ట్ ఆమె నిర్మాణంలో కొత్త మైలురాయి అవుతుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. మెగా ఫ్యాన్స్ ఇప్పటికే ఈ అన్నా-చెల్లెళ్ల కాంబోపై భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు.
