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'టీజర్ కాదు- కానీ ఓ సర్​ప్రైజ్ ఉంటుంది'- ప్రభాస్ బర్త్​డేకు ఫౌజీ అప్డేట్

ప్రభాస్ బర్త్​ డే సందర్భంగా 'ఫౌజీ' నుంచి టీజర్ రిలీజ్ చేయడం లేదని నిర్మాత నవీన్ అన్నారు. కానీ సర్​ప్రైజ్ ఉంటుందని చెప్పారు.

Producer on Fauzi Teaser
ప్రభాస్ ఫౌజీ (source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 12, 2026 at 6:57 PM IST

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Fauzi Updates : పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ బర్త్​డే సందర్భంగా అక్టోబర్ 23న 'ఫౌజీ' నుంచి స్పెషల్ అప్డేట్​ ఇవ్వనున్నట్లు నిర్మాత నవీన్ ఎర్నేని చెప్పారు. అయితే ఇది టీజర్ కాదని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. కానీ స్పెషల్​గా ఉండే కంటెంట్​ను మాత్రం రిలీజ్ చేస్తామని నవీన్ పేర్కొన్నారు. ఇది సినిమాపై మరింత ఇంట్రెస్ట్​ను పెంచే విధంగా, చాలా బాగుంటుందని చెప్పారు. ఇక టీజర్​ కాకుండా మరి ఏ విధమైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్​ను రిలీజ్ చేస్తారోనని ఫ్యాన్స్ ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

డైరెక్టర్ హను రాఘవపూడి డైరెక్షన్​లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రస్తుతం చివరి దశలో ఉంది. తొలుత ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 3న రిలీజ్ చేయాలని భావించినప్పటికీ కొన్ని కారణాలతో వాయిదా పడింది. ఆ తర్వాత రిలీజ్ డేట్​పై మేకర్స్ నుంచి అఫీషియల్​గా అనౌన్స్​మెంట్ రాలేదు. అయితే ఈ స్పెషల్ గ్లింప్స్​లో ఏమైనా రిలీజ్​ డేట్​పై ప్రకటన ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మరి మేకర్స్ ఆలోచన ఎలా ఉందో తెలియాలంటే ప్రభాస్ బర్త్​డే వరకు వేచి ఉండాల్సిందే!

ఇక ఫౌజీ విషయానికొస్తే ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీమూవీ మేకర్స్ బ్యానర్​పై వై. రవిశంకర్, నవీన్ ఎర్నేని నిర్మిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాన్ఇండియా రేంజ్​లో తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, బంగాలీ భాషల్లో రిలీజ్ కానుంది. ప్రభాస్​కు జోడీగా ఇమాన్వీ హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు మిథున్‌ చక్రవర్తి, అనుపమ్‌ ఖేర్, జయప్రద, భానుచందర్‌, రాహుల్ రవీంద్రన్, చైత్ర జె. ఆచార్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. విశాల్ చంద్రశేఖర్ మ్యూజిక్ అందిస్తుండగా, సుదీప్ ఛటర్జీ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు ఎడిటర్​గా వర్క్ చేస్తున్నారు.

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