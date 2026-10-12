'టీజర్ కాదు- కానీ ఓ సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది'- ప్రభాస్ బర్త్డేకు ఫౌజీ అప్డేట్
ప్రభాస్ బర్త్ డే సందర్భంగా 'ఫౌజీ' నుంచి టీజర్ రిలీజ్ చేయడం లేదని నిర్మాత నవీన్ అన్నారు. కానీ సర్ప్రైజ్ ఉంటుందని చెప్పారు.
Published : October 12, 2026 at 6:57 PM IST
Fauzi Updates : పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ బర్త్డే సందర్భంగా అక్టోబర్ 23న 'ఫౌజీ' నుంచి స్పెషల్ అప్డేట్ ఇవ్వనున్నట్లు నిర్మాత నవీన్ ఎర్నేని చెప్పారు. అయితే ఇది టీజర్ కాదని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. కానీ స్పెషల్గా ఉండే కంటెంట్ను మాత్రం రిలీజ్ చేస్తామని నవీన్ పేర్కొన్నారు. ఇది సినిమాపై మరింత ఇంట్రెస్ట్ను పెంచే విధంగా, చాలా బాగుంటుందని చెప్పారు. ఇక టీజర్ కాకుండా మరి ఏ విధమైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ను రిలీజ్ చేస్తారోనని ఫ్యాన్స్ ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
డైరెక్టర్ హను రాఘవపూడి డైరెక్షన్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రస్తుతం చివరి దశలో ఉంది. తొలుత ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 3న రిలీజ్ చేయాలని భావించినప్పటికీ కొన్ని కారణాలతో వాయిదా పడింది. ఆ తర్వాత రిలీజ్ డేట్పై మేకర్స్ నుంచి అఫీషియల్గా అనౌన్స్మెంట్ రాలేదు. అయితే ఈ స్పెషల్ గ్లింప్స్లో ఏమైనా రిలీజ్ డేట్పై ప్రకటన ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మరి మేకర్స్ ఆలోచన ఎలా ఉందో తెలియాలంటే ప్రభాస్ బర్త్డే వరకు వేచి ఉండాల్సిందే!
ఇక ఫౌజీ విషయానికొస్తే ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీమూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై వై. రవిశంకర్, నవీన్ ఎర్నేని నిర్మిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాన్ఇండియా రేంజ్లో తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, బంగాలీ భాషల్లో రిలీజ్ కానుంది. ప్రభాస్కు జోడీగా ఇమాన్వీ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు మిథున్ చక్రవర్తి, అనుపమ్ ఖేర్, జయప్రద, భానుచందర్, రాహుల్ రవీంద్రన్, చైత్ర జె. ఆచార్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. విశాల్ చంద్రశేఖర్ మ్యూజిక్ అందిస్తుండగా, సుదీప్ ఛటర్జీ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు ఎడిటర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు.