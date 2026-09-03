'ఫౌజీ' ప్రమోషన్స్ మొదలయ్యేది అప్పుడే- ప్రభాస్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ పక్కా!: నిర్మాత నవీన్
'ఫౌజీ' సినిమాపై ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ ఇచ్చిన నిర్మాత- సెప్టెంబర్ నుంచే ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయని వెల్లడించిన నవీన్ ఎర్నేని
Published : September 3, 2026 at 2:56 PM IST
Producer Naveen Yerneni On Fauzi Promotions : పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న భారీ పీరియాడికల్ మూవీ 'ఫౌజీ' కోసం ఫ్యాన్స్ ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. షూటింగ్ చివరి దశకు చేరుకున్న ఆ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 3న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే అనౌన్స్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఫౌజీ ప్రమోషన్స్పై ప్రొడ్యూసర్ నవీన్ ఎర్నేని ఓ కార్యక్రమంలో పలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
'ఈ నెల (సెప్టెంబర్)లో మొదలుపెట్టి ఫౌజీ ప్రమోషనల్ కంటెంట్ను ఒక్కొక్కటిగా రిలీజ్ చేస్తాం. సినిమా నుంచి రిలీజ్ అయ్యే ప్రతి ఒక్క కంటెంట్కు ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ప్రతి ఒక్క సాంగ్ కూడా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఫౌజీ స్టోరీ ఓ అద్భుతమైన కథ. ప్రభాస్ కెరీర్లోనే ఫౌజీ బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్బస్టర్ కాబోతుంది' అని నిర్మాత నవీన్ అన్నారు.
ముగింపు దశకు చేరుకున్న షూటింగ్
ఫౌజీ షూటింగ్ ప్రస్తుతం ఫుల్ స్వింగ్లో జరుగుతోంది. హీరో ప్రభాస్ తన షూటింగ్ పార్ట్ను వేగంగా పూర్తి చేసే పనిలో ఉన్నారు. ఇటీవల రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఓ భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ను చిత్రీకరించినట్లు సమాచారం. ఇక నిర్మాత రవిశంకర్ ఇటీవల ఓ ఈవెెంట్లో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ప్రభాస్ తనకు షూటింగ్ లేకపోయినా సరే సెట్స్కు వచ్చి మానిటర్ దగ్గర కూర్చుని అవుట్పుట్ చూసుకుంటూ సినిమాపై ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకున్నారని తెలుస్తోంది. ఆ లెక్కన చూసుకుంటే, ఫౌజీ ప్రభాస్ కెరీర్లోనే బాహుబలి మరో మైలురాయిగా నిలిచిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఫ్యాన్స్ అంచనా వేస్తున్నారు.
పోస్టర్తో భారీ అంచనాలు
ఇటీవల స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా సినిమా నుంచి రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసేసింది. ఆ పోస్టర్లో ఛార్మినార్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఒంటినిండా రక్తంతో రెండు చేతుల్లో పిస్టల్స్ పట్టుకుని ప్రభాస్ ఊరమాస్ లుక్లో కనిపించారు. అదే విధంగా బ్యాకగ్రౌండ్లో మహాత్మాగాంధీ నడుస్తున్నట్లుగా చూపించి హింస - అహింస అనే ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్తో పోస్టర్ను డిజైన్ చేశారు. సినిమాపై మరింత అంచనాలను ఆ పోస్ట్ పెంచిందని చెప్పాలి.
ఫౌజీలో అద్భుతమైన లవ్స్టోరీ
ఫౌజీ 1940ల కాలం నాటి పీరియాడికల్ మూవీగా రూపొందుతున్నట్లు ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్స్ చూస్తుంటే అర్ధమవుతోంది. ఇందులో ప్రభాస్ ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సైనికుడిగా కనిపించనున్నారు. అంతేకాకుండా ఇందులో అద్భుతమైన లవ్స్టోరీ కూడా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. స్వతహాగానే లవ్స్టోరీల స్పెషలిస్ట్గా పేరున్న హను రాఘవపూడి ఇందులోనూ మంచి లవ్స్టోరీని రాసుకుని ఉంటారని ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. సినిమా రెండు పార్టులుగా తెరకెక్కించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రచారం నడుస్తోంది. దీనికి ప్రీక్వెల్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై అధికారిక సమాచారం లేదు.
ఇక ఫౌజీ సినిమా విషయానికొస్తే, దర్శకుడు హనురాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్న ఆ చిత్రాన్ని మైత్రీమూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై వై. రవిశంకర్, నవీన్ ఎర్నేని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాన్ ఇండియా రేంజ్లో తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, బంగాలీ భాషల్లో రిలీజ్ కానుంది. ప్రభాస్కు జోడీగా ఇమాన్వీ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు మిథున్ చక్రవర్తి, అనుపమ్ ఖేర్, జయప్రద, భానుచందర్, రాహుల్ రవీంద్రన్, చైత్ర జె. ఆచార్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. విశాల్ చంద్రశేఖర్ మ్యూజిక్ అందిస్తుండగా, సుదీప్ ఛటర్జీ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు ఎడిటర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు.
#Fauzi Producer: "We will start releasing video content from this month. Whatever we release is going to create a sensation. You have seen the response to the poster that we released last month. This film has got a terrific story. 🔥🔥🔥🔥🔥" #Prabhas pic.twitter.com/Ezf2TEhYq1— Hail Prabhas (@HailPrabhas007) September 3, 2026
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