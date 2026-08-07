5 రోజుల్లో - 100 కోట్ల వ్యూస్ - 'రామాయణ' మైండ్ బ్లోయింగ్ రికార్డ్
నితీశ్ తివారీ రామాయణం సరికొత్త రికార్డులు- భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన ట్రైలర్గా ఘనత
Published : August 7, 2026 at 1:54 PM IST
Ramayana Trailer Views : రణ్బీర్ కపూర్ - నితీశ్ తివారీ రామాయణం సినిమా ట్రైలర్ సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. అన్ని భాషల్లో, ఆయా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో కలిపి ఈ ట్రైలర్కు 1 బిలియన్ (100 కోట్ల) వ్యూస్ వచ్చాయి. దీంతో వ్యూస్ పరంగా భారతీయ సినీ చరిత్రలో 100 కోట్ల మైలురాయి అందుకున్న తొలి ట్రైలర్గా రామాయణ కొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది. సినిమాపై ప్రేక్షకులు ఎంత ఆసక్తిగా ఉన్నారో అనేందుకు ఇదొక నిదర్శనం అని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ట్రైలర్కు ఇంత గొప్ప రెస్పాన్స్ దక్కడంపై నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్ర స్పందించారు.
"గత వారం విడుదలైన మా రామాయణ ట్రైలర్ కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే వంద కోట్లకు (1 బిలియన్) పైగా వ్యూస్ సాధించింది. ఇది భారతదేశానికి ఎంతో గర్వకారణమైన విషయం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల నుంచి ఇంతటి ఆదరణ లభించడం మాకు చాలా గొప్ప విషయం. రామాయణాన్ని ప్రపంచ స్థాయి ప్రేక్షకులకు చేరవేయడమే మా లక్ష్యం. అందుకు మేం సోనీ పిక్చర్స్తో అసోసియేట్ అయ్యాం. సోనీ పిక్చర్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రామాయణను భారీ చిత్రంగా విడుదల చేస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాం. రామాయణం మనందరిదీ, అందుకే దీనిని అత్యుత్తమంగా రూపొందించడానికి మేం ఎంతో అంకితభావంతో కృషి చేస్తున్నాం. కాబట్టి మాపై నమ్మకం ఉంచండి. మాకు మీ ప్రేమతోపాటు ఇలాగే మద్దతు ఇవ్వండి. మిమ్మల్ని ఏమాత్రం కూడా నిరాశపర్చం" అని నమిత్ రామాయణ సినిమా గురించి నేషనల్ మీడియాతో పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Mumbai | On the upcoming film 'Ramayana', Producer Namit Malhotra says, "The trailer was released last week, and it has received over a billion views in just five days, which is a great moment for India. We truly appreciate all the love we've received from people across… pic.twitter.com/wCCR7DRYe1— ANI (@ANI) August 7, 2026
తెలుగులో ఎంతంటే?
తెలుగు ట్రైలర్ విషయానికొస్తే, ఇక్కడ కూడా దీనికి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. టాప్ క్వాలిటీ విజువల్స్, గ్రాఫిక్స్కు ఆడియెన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. ఒక్కో షాట్, ఒక్కో సీన్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. గడిచిన ఐదు రోజుల్లోనే ఈ ట్రైలర్కు 11 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి. కాగా, తెలుగు, హిందీతోపాటు తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, ఇంగ్లిష్ భాషల్లో ఈ ట్రైలర్ యూట్యూబ్లో అందుబాటులో ఉంది.
హై క్వాలిటీ ఔట్పుట్
హై క్వాలిటీ ఔట్పుట్తో ట్రైలర్ డిజైన్ చేయడం ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకుంది. టాప్ క్లాస్ వీఎఫ్ఎక్స్ డిజైన్స్ అబ్బుపరిచేలా ఉన్నాయి. బ్యాగ్రౌండ్లో భారీ సెట్టింగులు కూడా గ్రాండ్గా కనిపిస్తున్నాయి. ఇక పాత్రల డిజైనింగ్లోనూ మేకర్స్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నారు. అన్ని క్యారెక్టర్లను రాజసం ఉట్టిపడేలా చేశారు. అంతేకాకుండా డైలాగ్స్ డెలివరీ, లిప్ సింగ్ కరెక్ట్గా ఉండేలా ఏఐ టెక్నాలజీని వాడారు. దీనివల్ల రియల్ టైమ్లో డైలాగ్స్ చెప్పినట్లు నేచురల్గా కనిపిస్తుంది. ఇది ఆడియెన్స్కు ఫ్రెష్ అనుభూతిని ఇస్తుంది. వీటికితోడు ఏఆర్ రెహ్మాన్- హన్స్ జిమ్మర్ ద్వయం మ్యూజిక్ ట్రైలర్ను ఇంకో లెవెల్కు తీసుకెళ్లింది. బీజీఎమ్ గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తోంది.
గ్లోబల్ లెవెల్ రిలీజ్
కాగా, వరల్డ్వైడ్గా ఆడియెన్స్కు సినిమాను చేరవేయాలన్న ఉద్దేశంతో సోనీ పిక్చర్స్తో మేకర్స్ అసోసియేట్ అయ్యారు. దీంతో సోనీ గ్లోబర్ రేంజ్లో సినిమాను రిలీజ్ చేయనుంది. వరల్డ్వైడ్గా 50 వేల స్క్రీన్లలో రామాయణ రిలీజ్ చేసేలా సోనీ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అవే కాకుండా భారత్లో మరో 9 వేల స్క్రీన్స్లో ఈ సినిమా విడుదల కానుందని ఇన్సైడ్ టాక్ వినిపిస్తుంది. అయితే దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
ప్రస్తుతం అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న భారతీయ చిత్రాలలో ఈ రామాయణం ఒకటి. నితీశ్ తివారీ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. నమిత్ మల్హోత్ర రెెండు భాగాలకు కలిపి రూ.4 వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నట్లు ఇండస్ట్రీలో టాక్ ఉంది. ఇందులో రణ్బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడి పాత్రలో నటించారు. రెండు భాగాలుగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. తొలి భాగం ఈ ఏడాది దీపావళి సందర్భంగా నవంబర్ 06న రిలీజ్ కానుంది.
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