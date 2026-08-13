'మళ్లీ చెప్తున్నా, ఈసారి కూడా మిస్ అవ్వదు- 6ఏళ్ల నాటి పోస్టు రీ ట్వీట్'- రిలీజ్కు ముందు నాగవంశీ బిగ్ స్టేట్మెంట్
రేపే థియేటర్లలోకి 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్'- సినిమా విజయంపై నాగవంశీ ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్ - రిలీజ్కు కొన్ని గంటల ముందు ఎక్స్లో ఆరేళ్లనాటి పోస్టు రీ ట్వీట్!
Published : August 13, 2026 at 4:09 PM IST
Producer Nagavamsi X Post : కోలీవుడ్ స్టార్ సూర్య హీరోగా నటించిన 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' మూవీ మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్లో సందడి చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర నిర్మాత నాగవంశీ సినిమాపై ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇప్పటికే దీని ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఇచ్చిన స్పీచ్తో సినిమాపై హైప్ పెంచేసిన వంశీ, ఈసారి ఎక్స్లో ఆరేళ్ల కిందటి తన పోస్టును తాజాగా రీ ట్వీట్ చేశారు. ఈ పోస్టు ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీంతో సినిమాపై ఆయనెంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారో అర్థమవుతోంది.
2020 పోస్టు- రీ ట్వీట్
2020లో వచ్చిన అల వైకుంఠపురం బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు కూడా అదే మ్యాజిక్ రిపీట్ కానున్నట్లు వంశీ తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. 'ఆరేళ్ల కిందట అల వైకుంఠపురం రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు ఎంత నమ్మకంతో ఉన్నామో, ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ విషయంలోనూ అంతే కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం. ఇంత నమ్మకంగా ఎందుకు ఉన్నామో, రేపు రేపు సినిమా చూసిన తర్వాత మీకే అర్ధమవుతుంది. ఈ సినిమా చూసి మీరు నవ్వుతారు, ఏడుస్తారు, ఎమోషనల్ అవుతారు. థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు సినిమా మీతో పాటే వస్తుంది' అని నాగవంశీ తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.
Been 6 years we’ve been this confident about a film from us. You all will see why, tomorrow… You’ll laugh, you’ll cry, you’ll feel every emotion… and by the time you leave the theatre, Vishwanath & Sons will be coming along with you ❤️— Naga Vamsi (@vamsi84) August 13, 2026
Malli malli chepthunna, eesari kuda miss… https://t.co/znJv8xxf6V
కంటెంట్పై ఉన్న నమ్మకం
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ సినిమా ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా పలు ఇంటర్వ్యూలో ప్రొడ్యూసర్ నాగవంశీ మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. ఈ సినిమా కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుందని, ఇందులోని ఎమోషన్స్కు ప్రతి ఒక్కరూ కనెక్ట్ అవుతారని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. రీసెంట్గా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లోనూ వంశీ చేసిన కామెంట్స్ బాగా వైరల్ అయ్యాయి. అయితే ఈ సినిమాతో అల్లు అర్జున్ అల వైకుంఠపురం చిత్రాన్ని పోల్చడం వెనక ఓ కారణం కూడా ఉంది. అదేంటంటే 6 సంవత్సరాల కిందట విడుదలైన ఈ చిత్రం రీజనల్ ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచి ఘనవిజయం సాధించింది. ఇప్పుడు సూర్య సినిమా కూడా ఆ స్థాయిలో సత్తా చాటుతుందని నాగవంశీ బలంగా నమ్ముతున్నారు. అందుకే ఆయన అప్పటి ట్వీట్ను రీపోస్టు చేశారు.
ప్రీ బుకింగ్స్లో విశ్వనాథ్ జోరు
ఆగస్టు 14న రిలీజ్ కానున్న ఈ సినిమా ప్రీ బుకింగ్ సేల్స్లో జోరు చూపిస్తుంది. ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటి వరకూ సుమారు రూ. 2 ప్రీ సేల్ బిజినెస్ అయినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు తెలిపాయి. ఇక వరల్డ్ వైడ్గా రూ. 10 కోట్ల సేల్స్ దాటినట్లు అంచనా. నార్త్ అమెరికాలో ప్రీమియర్స్కు సైతం జోరుగా బిజినెస్ జరిగింది.
ప్రేక్షకుల్లో సినిమాపై పాజిటివ్ వైబ్
ఈ సినిమా విషయానికొస్తే ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్, ట్రైలర్, సాంగ్స్తో సినిమాపై మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది. ఇందులో పిస్టల్ షూటింగ్లో గోల్డ్ మెడల్ పొందిన సంజయ్ విశ్వనాథ్గా సూర్య అలరించనున్నారని ట్రైలర్ ద్వారా తెలుస్తుంది. అదే విధంగా తన బిడ్డ ఆరోగ్యం కోసం తపనపడే తండ్రి పాత్రలోనూ సూర్య నటన అద్భుతంగా ఉంటుందని ఇప్పటికే మేకర్స్ పలు సందర్భాల్లో వివరించారు. అనారోగ్య సమస్య కారణంగా తన మూడేళ్ల కొడుకుకి బోన్ సర్జరీ చేయించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు సూర్య ఏం చేశారనేది స్టోరీలో కీలకంగా ఉంటుంది. మ్యాడీ క్యారెక్టర్ పోషిస్తున్న మమిత బైజు సూర్య లైఫ్లోకి ఎలా వస్తుంది? ఆ తర్వాత ఎదురయ్యే పరిణామాలేంటి అనేది బిగ్ స్క్రీన్పై చూసి తెలుసుకోవాలి.
ఇందులో సూర్యకు జోడీగా మమిత బైజు నటిస్తున్నారు. సీనియర్ యాక్టర్ రాధిక సూర్యకు తల్లి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అదే విధంగా సీనియర్ హీరోయిన్ రవీనా టాండన్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాను వెంకీ అట్లూరి డైరెక్ట్ చేయగా, జీవీ ప్రకాశ్కుమార్ సంగీతం అందించారు. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్ట్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయిసౌజన్య ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు.
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