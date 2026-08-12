'ఇన్నిరోజులు తగ్గి, భయపడి ఉన్నా- ఈసారి తగ్గేదేలే!'-నిర్మాత నాగవంశీ!
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్పై నాగవంశీ కీలక వ్యాఖ్యలు - ఈ సినిమా పక్కా బ్లాక్బస్టర్ సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేసిన నిర్మాత- ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో జోష్ఫుల్ స్పీచ్
Published : August 12, 2026 at 10:35 AM IST
Nagavamsi Comments : నిర్మాత నాగవంశీ తన సినిమాలపై ఏ కామెంట్స్ చేసినా సరే సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంటాయి. అయితే ఈ కామెంట్స్ కారణంగా ఆయన గతంలో కొన్ని ట్రోల్స్ను సైతం ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. అయితే వాటన్నింటికీ కౌంటర్ ఇచ్చే విధంగా నాగవంశీ లేటెస్ట్ కామెంట్స్ ఉండటం గమనార్హం. ఇన్ని రోజులు ఎందుకులే అని తగ్గి ఉన్నా, కానీ ఈ సారి మాత్రం విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్తో బ్లాక్బస్టర్ కొడుతున్నామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈమేరకు విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మాట్లాడారు.
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ పక్కా బ్లాక్బస్టర్ - నాగవంశీ
'చాలా రోజుల తర్వాత స్టేజ్ మీద నుంచి ఓ సినిమా బాగుందని కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నా. ఇన్ని రోజులు వెంకీ చెప్పినట్లు వినయం వల్ల తగ్గి ఉన్నాను. కానీ ఇప్పుడు చెప్తున్నా, ఈ సినిమా అద్భుతంగా బాగుంది. దీన్ని థియేటర్లో చూసి బయటకొచ్చే ప్రేక్షకులకు చాలా మంచి చిత్రం చూశామనే అనుభూతి కలుగుతుంది. సూర్య సర్ చేసిన 'సూర్య సన్ ఆఫ్ కృష్ణన్', 'గజినీ' సినిమాల్లో చేసిన క్యారెక్టర్స్ను ప్రేక్షకులు బాగా ఆదరించారు. ఆ అనుభూతిని సూర్య సర్ అభిమానులందరికీ ఈ సినిమాతో ఇస్తున్నామని చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెబుతున్నాను' అని నాగవంశీ పేర్కొన్నారు.
సినిమాను త్రివిక్రమ్కు చూపించాం - నిర్మాత
అదే విధంగా విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ సినిమాను దర్శకుడు త్రివిక్రమ్కు చూపించామని నాగవంశీ అన్నారు. 'అందరూ సినిమాలో హీరోయిన్ మమిత బైజు బాగా చేసిందని అందరూ అంటున్నారు. కానీ నాకు సూర్య తప్ప ఎవరూ కనిపించట్లేదు' అని త్రివిక్రమ్ నాతో అన్నారు. త్రివిక్రమ్ బాగుందని చెప్పిన సినిమాలేవీ కూడా నా బ్యానర్ (సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్) లో ఇప్పటి వరకూ ఫెయిల్ అవ్వలేదు. మీరు కూడా సినిమా చూసిన తర్వాత అదే చెబుతారు' అని నాగవంశీ అన్నారు.
ఈ సినిమాతో ఆ కిక్ వస్తుంది - నాగవంశీ షాకింగ్ కామెంట్స్
అంతేకాకుండా ఒక హీరో డబ్బులున్న క్యారెక్టర్ చేస్తే ఓ కిక్ వస్తుందో అదే కిక్ ఈ సినిమాతో వస్తుందని నాగవంశీ చెప్పారు. అప్పట్లో 'అత్తారింటికి దారేది' సినిమా చూసినప్పుడు వచ్చిన ఫీలింగ్ మళ్లీ ఈ సినిమాతో వస్తుందంటూ ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అంత అద్భుతంగా వెంకీ అట్లూరి సూర్య క్యారెక్టర్ను డిజైన్ చేశారని వంశీ వివరించారు. 'గజినీ' సినిమా సంజయ్ రామస్వామి స్థాయి క్యారెక్టర్ను మళ్లీ ఈ సినిమాలో చూపించనున్నామని పేర్కొన్నారు.
లవ్స్టోరీనే కానీ - ఆ ఎమోషన్ కీలకం
ఇక సినిమా స్టోరీ విషయనికొస్తే ఇది ఓ లవ్స్టోరీ అయినప్పటికీ, తల్లీ కొడుకుల మధ్య ఎమోషన్స్ సినిమాలో కీ రోల్ పోషిస్తాయని నాగవంశీ అన్నారు. ఇందులో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ను వెంకీ అట్లూరి డీల్ చేసిన విధానం చాలా బాగుందని వంశీ అభినందించారు. తల్లిని ప్రేమించే ప్రతి ఒక కుమారుడికి ఈ మూవీ నచ్చుతుందని ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీ తల్లిని రెట్టింపు ప్రేమతో చూసుకుంటారని వంశీ అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ సినిమాలో తల్లి పాత్రలో నటించిన రాధిక క్యారెక్టర్కు అందరూ కనెక్ట్ అవుతారని వంశీ వివరించారు. అంతలా మదర్ క్యారెక్టర్లో రాధిక ఒదిగిపోయారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇక జెన్జీకి కావాల్సిన అంశాలు మమితబైజు క్యారెక్టర్ ద్వారా అందుతుందన్నారు. సూర్య క్యారెక్టర్ మొత్తం సినిమాను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తుందని నాగవంశీ చెప్పారు.
ఈ మూవీని 'లక్కీ భాస్కర్' తో బెస్ట్ డైలాగ్ రైటర్గా నేషనల్ అవార్డు కొట్టిన యంగ్ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరి డైరెక్ట్ చేశారు. జీవీ ప్రకాశ్ సంగీతం అందించగా, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్ట్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య సంయుక్తంగా నిర్మించారు.
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