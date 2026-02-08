ETV Bharat / entertainment

'మైక్ ఇస్తే అందర్నీ తిట్టేసే విశ్వక్ ఇప్పుడు మారిపోయాడు!'- హీరోపై నిర్మాత కామెంట్స్​

విశ్వక్​సేన్ 'ఫంకీ' సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ - ఈవెంట్​లో నిర్మాత నాగవంశీ కామెంట్స్- సినిమా తప్పకుండా నవ్విస్తుందని గ్యారెంటీ ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్

Vishwak Sen Funky
Vishwak Sen Funky (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 8, 2026 at 11:17 AM IST

2 Min Read
Vishwak Sen Funky : 'సంవత్సరం కిందటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు విశ్వక్​సేన్ మారిపోయినట్లు కనిపించడం లేదా' అని అన్నారు టాలీవుడ్ నిర్మాత సూర్యదేవర నాగవంశీ. విశ్వక్​సేన్ లీడ్​ రోల్​లో అనుదీప్ కేవీ తెరకెక్కించిన 'ఫంకీ' సినిమా ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్​ హైదరాబాద్​లో శనివారం సాయంత్రం గ్రాండ్​గా జరిగింది. ఈ ఈవెంట్​కు నిర్మాత నాగవంశీ హాజరయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో విశ్వక్​ గురించి ఆయన కీలక కామెంట్స్ చేశారు.

విశ్వక్ మారిపోయాడు!
యంగ్ హీరో విశ్వక్​సేన్ గతంలో సినిమా ఫంక్షన్లలో కాస్త అగ్రెసివ్​గా మాట్లాడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆయన సినిమా ఈవెంట్లలో లేదా ప్రెస్​మీట్​లలో విశ్వక్ స్పీచ్​లో ఫైర్ ఉండేది. అయితే ఈ సినిమా ప్రమోషన్లలో మాత్రం అలాంటిది ఎక్కడా కనిపించలేదు. చాలా కూల్​గా తన సినిమాను ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారు. తాజాగా ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్​లోనూ కూల్​గా కనిపించారు. ఈ విషయాన్నే నిర్మాత నాగవంశీ చెప్పారు. ఈ సినిమాలో విశ్వక్​ ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేస్తారని, అస్సలు నిరాశపర్చరని అన్నారు.

'సంవత్సరం క్రితం విశ్వక్​కు ఇప్పటి విశ్వక్​ను చూస్తే మారిపోయినట్టు అనిపించడం లేదా. మైక్ ఇస్తే ఇష్టమొచ్చినట్టు తిట్టేసి, ఇష్టమొచ్చినట్టు అగ్రెసివ్​గా బిహేవ్ చేసే విశ్వక్​ను కాకుండా తనలో అనుదీప్​ (ఈ సినిమా డైరెక్టర్​)ను చూసినట్టు లేదు. సినిమాలో కూడా ఎవరినీ తిట్టడు. చక్కగా రెండు గంటలు మిమ్మల్ని నవ్విస్తాడు. కచ్చితంగా థియేటర్​కు వచ్చి ఎంజాయ్ చేయండి' అని విశ్వక్​ గురించి మాట్లాడారు.

అలాగే ఈసినిమా గురించి మాట్లాడుతూ, 'మంచి స్టోరీ, ఎమోషనల్ సీన్స్ ఊహించుకొని రాకండి. కేవలం పంచ్​లు, కామెడీ కోసమే థియేటర్​కు రండి. మూవీ తప్పకుండా మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది. ఈ విషయంలో అనుదీప్ నిరాశపర్చడు. పోయినసారి మిస్​ఫైర్ అయ్యిందని అనుదీప్ ఫీల్ అవుతుంటాడు. కానీ, గతంలో జాతిరత్నాలులో నవీన్ పొలిశెట్టిలో అనుదీప్​ను ఎలా చూశారో, ఇప్పుడు విశ్వక్​ కూడా అనుదీప్​లాగానే ప్రవర్తిస్తాడు. అనుదీప్ ఇంటర్వ్యూలో ఎంత కామెడీ ఉంటుందో సినిమాలో విశ్వక్​ కూడా అదే స్టైల్​లో కామెడీ చేస్తాడు. థియేటర్లలో నవ్వించి ఇంటికి పంపిస్తాం ఇది' అని అన్నారు.

'జాతి రత్నాలు' ఫేమ్ దర్శకుడు అనుదీప్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఫల్ లెంగ్త్ కామెడీ జాన్రాగా ఈ సినిమా రూపొందింది. ఇందులో కయాదు లోహల్ హీరోయిన్​గా నటించింది. భీమ్స్ సిసిరొలియో సంగీతం అందించారు. సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్స్​ బ్యానర్​పై నాగవంశీ నిర్మించారు. ఈనెల 13న థియేటర్లలో సినిమా విడుదల కానుంది.

