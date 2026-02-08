'మైక్ ఇస్తే అందర్నీ తిట్టేసే విశ్వక్ ఇప్పుడు మారిపోయాడు!'- హీరోపై నిర్మాత కామెంట్స్
విశ్వక్సేన్ 'ఫంకీ' సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ - ఈవెంట్లో నిర్మాత నాగవంశీ కామెంట్స్- సినిమా తప్పకుండా నవ్విస్తుందని గ్యారెంటీ ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్
Published : February 8, 2026 at 11:17 AM IST
Vishwak Sen Funky : 'సంవత్సరం కిందటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు విశ్వక్సేన్ మారిపోయినట్లు కనిపించడం లేదా' అని అన్నారు టాలీవుడ్ నిర్మాత సూర్యదేవర నాగవంశీ. విశ్వక్సేన్ లీడ్ రోల్లో అనుదీప్ కేవీ తెరకెక్కించిన 'ఫంకీ' సినిమా ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్లో శనివారం సాయంత్రం గ్రాండ్గా జరిగింది. ఈ ఈవెంట్కు నిర్మాత నాగవంశీ హాజరయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో విశ్వక్ గురించి ఆయన కీలక కామెంట్స్ చేశారు.
విశ్వక్ మారిపోయాడు!
యంగ్ హీరో విశ్వక్సేన్ గతంలో సినిమా ఫంక్షన్లలో కాస్త అగ్రెసివ్గా మాట్లాడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆయన సినిమా ఈవెంట్లలో లేదా ప్రెస్మీట్లలో విశ్వక్ స్పీచ్లో ఫైర్ ఉండేది. అయితే ఈ సినిమా ప్రమోషన్లలో మాత్రం అలాంటిది ఎక్కడా కనిపించలేదు. చాలా కూల్గా తన సినిమాను ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారు. తాజాగా ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్లోనూ కూల్గా కనిపించారు. ఈ విషయాన్నే నిర్మాత నాగవంశీ చెప్పారు. ఈ సినిమాలో విశ్వక్ ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేస్తారని, అస్సలు నిరాశపర్చరని అన్నారు.
'సంవత్సరం క్రితం విశ్వక్కు ఇప్పటి విశ్వక్ను చూస్తే మారిపోయినట్టు అనిపించడం లేదా. మైక్ ఇస్తే ఇష్టమొచ్చినట్టు తిట్టేసి, ఇష్టమొచ్చినట్టు అగ్రెసివ్గా బిహేవ్ చేసే విశ్వక్ను కాకుండా తనలో అనుదీప్ (ఈ సినిమా డైరెక్టర్)ను చూసినట్టు లేదు. సినిమాలో కూడా ఎవరినీ తిట్టడు. చక్కగా రెండు గంటలు మిమ్మల్ని నవ్విస్తాడు. కచ్చితంగా థియేటర్కు వచ్చి ఎంజాయ్ చేయండి' అని విశ్వక్ గురించి మాట్లాడారు.
అలాగే ఈసినిమా గురించి మాట్లాడుతూ, 'మంచి స్టోరీ, ఎమోషనల్ సీన్స్ ఊహించుకొని రాకండి. కేవలం పంచ్లు, కామెడీ కోసమే థియేటర్కు రండి. మూవీ తప్పకుండా మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది. ఈ విషయంలో అనుదీప్ నిరాశపర్చడు. పోయినసారి మిస్ఫైర్ అయ్యిందని అనుదీప్ ఫీల్ అవుతుంటాడు. కానీ, గతంలో జాతిరత్నాలులో నవీన్ పొలిశెట్టిలో అనుదీప్ను ఎలా చూశారో, ఇప్పుడు విశ్వక్ కూడా అనుదీప్లాగానే ప్రవర్తిస్తాడు. అనుదీప్ ఇంటర్వ్యూలో ఎంత కామెడీ ఉంటుందో సినిమాలో విశ్వక్ కూడా అదే స్టైల్లో కామెడీ చేస్తాడు. థియేటర్లలో నవ్వించి ఇంటికి పంపిస్తాం ఇది' అని అన్నారు.
'జాతి రత్నాలు' ఫేమ్ దర్శకుడు అనుదీప్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఫల్ లెంగ్త్ కామెడీ జాన్రాగా ఈ సినిమా రూపొందింది. ఇందులో కయాదు లోహల్ హీరోయిన్గా నటించింది. భీమ్స్ సిసిరొలియో సంగీతం అందించారు. సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై నాగవంశీ నిర్మించారు. ఈనెల 13న థియేటర్లలో సినిమా విడుదల కానుంది.