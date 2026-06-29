తారక్ ఫ్యాన్స్ గెట్ రెడీ- 'గాడ్ ఆఫ్ వార్' అనౌన్స్మెంట్కు టైమ్ ఫిక్స్- ఎప్పుడంటే?
'ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న రోజు- ఇవాళ సాయంత్రం 5.04 గంటలకు' అంటూ వరుస ట్వీట్లు వేసిన నాగవంశీ- దీనికి తారక్ను ట్యాగ్ చేసిన నిర్మాత - సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లోకి గాడ్ ఆఫ్ వార్!
Published : June 29, 2026 at 9:30 AM IST
NTR Trivikram Movie Announcement : 'నేను ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న రోజు రేపే' అంటూ ఆదివారం ప్రముఖ నిర్మాత నాగవంశీ ట్వీట్ వేశారు. దీంతో నందమూరి అభిమానుల్లో కొత్త జోష్ నెలకొంది. ఇది పక్కా ఎన్టీఆర్- త్రివిక్రమ్ కాంబోలో రానున్న సినిమా అనౌన్స్మెంటే అని ఫిక్స్ అయిపోయారు. ఆ జోష్ను రెట్టింపు చేస్తూ నాగవంశీ తాజాగా మరో ట్వీట్ చేశారు. ఇది ఎన్టీఆర్ సినిమా అప్డేట్ అని కన్ఫర్మ్ చేస్తూ 'ఇవాళ సాయంత్రం 5.04 గంటలకు, వేచి ఉండడి' అంటూ ఎన్టీఆర్ను ట్యాగ్ చేశారు. అంతే ట్విట్టర్లో ఇది ఒక్కసారిగా ట్రెండింగ్గా మారింది.
అయితే కొద్ది రోజులుగా త్రివిక్రమ్- ఎన్టీఆర్ కాంబోలో ఓ భారీ మైథలాజికల్ సినిమా రానుందని ప్రచారంలో ఉంది. కుమారస్వామి నేపథ్యంలో కథ ఉంటుందని టాక్. దీనకి 'గాడ్ ఆఫ్ వార్' అనే టైటిల్ ప్రచారంలో ఉంది. అయితే దీనిపై నాగవంశీ హింట్ ఇస్తూనే వచ్చారు, కానీ అధికారికంగా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు. తాజాగా వరుస ట్వీట్లు పెట్టడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ కన్ఫర్మ్ అయ్యిందని తారక్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నారు.
June 28, 2026
Stay tuned to @tarak9999 anna at 5:04PM, today.— Naga Vamsi (@vamsi84) June 29, 2026