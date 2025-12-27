ETV Bharat / entertainment

Choose ETV Bharat

Nagavamsi On 2025 Movies : 2025లో చిన్నాపెద్దా అనే తేడాలేకుండా అనేక సినిమాలు ప్రేక్షకులను పలకరించి వెళ్లాయి. వాటిలో కొన్ని ఆడియెన్స్​ను అలరించలేకపోయాయి. ఇంకొన్ని మిక్స్​డ్​ టాక్​ను తెచ్చుకుంటే మరికొన్ని సినిమాలు మాత్రం ఈ ఏడాది పొడవున చెప్పుకునేలా ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోయాయి. అయితే ఈ సంవత్సరం థియేటర్లోకి వచ్చిన టాలీవుడ్​ సినిమాలపై ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్లు వెల్లడిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రముఖ నిర్మాత నాగవంశీ కూడా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఈ ఏడాది వచ్చిన సినిమాలపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్​ చేశారు.

ఆ మూడే మేజర్​ హిట్:​ 2025లో బాక్సాఫీస్​ వద్దకు చాలా చిత్రాలు వచ్చాయి. కానీ అందులో కొన్ని మాత్రమే హిట్ట్​ కొట్టాయి. మిగతా సినిమాలు ఆశించినంత సక్సెస్​ కాలేకపోయాయి. దీంతో ఈ సంవత్సరం టాలీవుడ్​కి అంతగా కలిసి రాలేదని నాగవంశీ నిరాశను వ్యక్తం చేశారు. అయితే 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం', 'కోర్ట్'​, 'లిటిల్​ హర్ట్స్'​ సినిమాలు ఈ ఏడాది హిట్టు కొట్టి భారీ వసూళ్లు సాధించాయని అందుకే ఈ మూడే బిగ్గెస్ట్​ హిట్స్ అని అన్నారు. అలాగే 'డాకు మహారాజ్'​, 'తండేల్'​, 'హిట్​3', 'సింగిల్'​, 'కుబేర' వంటి సినిమాలు ప్రేక్షకులను మెప్పించినా ఆ మూడు సినిమాలే భారీ విజయాలు అని తెలిపారు. ఈసారి అనేక సినిమా సినిమాలు పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదని చెప్పారు.

'మ్యాడ్, టిల్లు ఫ్రాంచైజీలతో చిన్న సినిమాలు కూడా బాగా రాణిస్తాయని మేం ఇండస్ట్రీలో ఓ నమ్మకం కలిగించాం. అందువల్లే 'లిటిల్ హార్ట్స్' సినిమా సాధ్యమైంది. ఇలాంటి సినిమాలు క్లిక్ అయ్యాంటే, అందులోని ఎంటర్టైన్మెంట్​ అంశాల కారణంగానే' అని నాగవంశీ అన్నారు.

సంక్రాంతికి వస్తున్నాం : ఈ ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న థియేటర్లోకి వచ్చిన సినిమా 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం'. అనిల్​ రావిపూడి దర్శకత్వంలో హీరో వెంకటేశ్​ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన ఈ సినిమా, యాక్షన్​ కామెడీగా ఆడియెన్స్​ను ఎంతగానో అలరించింది. మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్య రాజేశ్​ హీరోయిన్లు​గా నటించారు. ఈ మూవీని దిల్​రాజు, శిరీష్ నిర్మించారు. భీమ్స్​ సిసిరోలియో సంగీతం అందించారు.

కోర్ట్: రామ్​ జగదీశ్​ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా కోర్ట్​. ఇది మార్చి 14న రిలీజ్​ అయ్యింది. ఇందులో యువ నటీనటులు​ రోషన్​, శ్రీదేవి కీలక పాత్రలు పోషించారు. ప్రియదర్శి, శివాజీ, సాయికుమార్​, హర్ష వర్ధన్​, రోహిణీ తదితరులు ఆయా పాత్రల్లో నటించారు. ప్రశాంత్​ తిపిర్నేని, నాని ఈ సినిమాను నిర్మించారు. విజయ్​ బుల్​గనిన్​ సంగీతం అందించారు. టీనేజర్​ లవ్​ థీమ్​తో థియేటర్లోకి వచ్చిన ఈ మూవీ భారీ రెస్పాన్స్​ అందుకుంది.

లిటిల్​ హార్ట్స్ : దర్శకుడు సాయి మార్తాండ్​, నిర్మాత ఆదిత్య హాసన్​ కాంబోలో వచ్చిన సినిమా 'లిటిల్​ హార్ట్స్'. దీనిని ఈటీవీ విన్​ ప్రొడక్షన్​ బ్యానర్​పై నిర్మించారు. దీంట్లో మౌళి తనూజ్​ హీరోగా, శివాణి నాగారం హీరోయిన్​గా నటించారు. ఇది రొమాంటిక్​ కామెడీ మూవీగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. ఈ సినిమాలో రాజీవ్​ కనకాల, కాంచీ, అనిత చౌదరి తదితరులు నటించారు. సింజిత్​ ఎర్రమల్లి సంగీతం అందించారు.

