'2025లో ఆ మూడు సినిమాలే మేజర్ హిట్' - టాలీవుడ్ మూవీస్పై నాగవంశీ కామెంట్స్
ఈ ఏడాది సినిమాలపై నిర్మాత నాగవంశీ - చాలా సినిమాలు వచ్చినా ఆ మూడే సూపర్ హింట్ అంటూ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
Published : December 27, 2025 at 5:34 PM IST
Nagavamsi On 2025 Movies : 2025లో చిన్నాపెద్దా అనే తేడాలేకుండా అనేక సినిమాలు ప్రేక్షకులను పలకరించి వెళ్లాయి. వాటిలో కొన్ని ఆడియెన్స్ను అలరించలేకపోయాయి. ఇంకొన్ని మిక్స్డ్ టాక్ను తెచ్చుకుంటే మరికొన్ని సినిమాలు మాత్రం ఈ ఏడాది పొడవున చెప్పుకునేలా ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోయాయి. అయితే ఈ సంవత్సరం థియేటర్లోకి వచ్చిన టాలీవుడ్ సినిమాలపై ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్లు వెల్లడిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రముఖ నిర్మాత నాగవంశీ కూడా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఈ ఏడాది వచ్చిన సినిమాలపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
ఆ మూడే మేజర్ హిట్: 2025లో బాక్సాఫీస్ వద్దకు చాలా చిత్రాలు వచ్చాయి. కానీ అందులో కొన్ని మాత్రమే హిట్ట్ కొట్టాయి. మిగతా సినిమాలు ఆశించినంత సక్సెస్ కాలేకపోయాయి. దీంతో ఈ సంవత్సరం టాలీవుడ్కి అంతగా కలిసి రాలేదని నాగవంశీ నిరాశను వ్యక్తం చేశారు. అయితే 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం', 'కోర్ట్', 'లిటిల్ హర్ట్స్' సినిమాలు ఈ ఏడాది హిట్టు కొట్టి భారీ వసూళ్లు సాధించాయని అందుకే ఈ మూడే బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ అని అన్నారు. అలాగే 'డాకు మహారాజ్', 'తండేల్', 'హిట్3', 'సింగిల్', 'కుబేర' వంటి సినిమాలు ప్రేక్షకులను మెప్పించినా ఆ మూడు సినిమాలే భారీ విజయాలు అని తెలిపారు. ఈసారి అనేక సినిమా సినిమాలు పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదని చెప్పారు.
'మ్యాడ్, టిల్లు ఫ్రాంచైజీలతో చిన్న సినిమాలు కూడా బాగా రాణిస్తాయని మేం ఇండస్ట్రీలో ఓ నమ్మకం కలిగించాం. అందువల్లే 'లిటిల్ హార్ట్స్' సినిమా సాధ్యమైంది. ఇలాంటి సినిమాలు క్లిక్ అయ్యాంటే, అందులోని ఎంటర్టైన్మెంట్ అంశాల కారణంగానే' అని నాగవంశీ అన్నారు.
సంక్రాంతికి వస్తున్నాం : ఈ ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న థియేటర్లోకి వచ్చిన సినిమా 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం'. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో హీరో వెంకటేశ్ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన ఈ సినిమా, యాక్షన్ కామెడీగా ఆడియెన్స్ను ఎంతగానో అలరించింది. మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్య రాజేశ్ హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఈ మూవీని దిల్రాజు, శిరీష్ నిర్మించారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించారు.
కోర్ట్: రామ్ జగదీశ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా కోర్ట్. ఇది మార్చి 14న రిలీజ్ అయ్యింది. ఇందులో యువ నటీనటులు రోషన్, శ్రీదేవి కీలక పాత్రలు పోషించారు. ప్రియదర్శి, శివాజీ, సాయికుమార్, హర్ష వర్ధన్, రోహిణీ తదితరులు ఆయా పాత్రల్లో నటించారు. ప్రశాంత్ తిపిర్నేని, నాని ఈ సినిమాను నిర్మించారు. విజయ్ బుల్గనిన్ సంగీతం అందించారు. టీనేజర్ లవ్ థీమ్తో థియేటర్లోకి వచ్చిన ఈ మూవీ భారీ రెస్పాన్స్ అందుకుంది.
లిటిల్ హార్ట్స్ : దర్శకుడు సాయి మార్తాండ్, నిర్మాత ఆదిత్య హాసన్ కాంబోలో వచ్చిన సినిమా 'లిటిల్ హార్ట్స్'. దీనిని ఈటీవీ విన్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్పై నిర్మించారు. దీంట్లో మౌళి తనూజ్ హీరోగా, శివాణి నాగారం హీరోయిన్గా నటించారు. ఇది రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. ఈ సినిమాలో రాజీవ్ కనకాల, కాంచీ, అనిత చౌదరి తదితరులు నటించారు. సింజిత్ ఎర్రమల్లి సంగీతం అందించారు.
