'ప్రమోషన్స్ వేస్ట్ ఖర్చు- పబ్లిసిటీతో పైసా ఉపయోగం లేదు!'- నిర్మాత నాగవంశీ కామెంట్స్
సినిమా ప్రమోషన్స్పై నాగవంశీ షాకింగ్ కామెంట్స్ - పబ్లిసిటీ వల్ల టికెట్లు తెగవని వెల్లడి- ఉదాహరణతో చెప్పిన నిర్మాత
Published : August 8, 2026 at 4:09 PM IST
Producer Nagavamsi Interview : సినిమాలోని కంటెంట్ను జనాల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు మేకర్స్ రిలీజ్ అయ్యేంత వరకూ విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ప్రమోషన్స్, హోర్డింగ్స్, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్, స్పెషల్ చిట్చాట్, ట్రైలర్ లాంట్ కార్యక్రమాలు, సోషల్ మీడియాలో పోస్టింగులు ఇలా సినిమాకు డిఫరెంట్గా ప్రచారాన్ని కల్పిస్తున్నారు. కానీ వీటివల్ల ఏ మాత్రం ఉపయోగం లేదని యువ చిత్ర నిర్మాత నాగవంశీ ఓ ఇంటర్వ్యూలో షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
కంటెంట్తోనే ఆ సినిమాలకు వసూళ్లు
'నేను సంవత్సరానికి 4 సినిమాలు రిలీజ్ చేస్తున్నాను. ఆ అనుభవంతో చెబుతున్నా, ప్రమోషన్స్కు ఖర్చుపెట్టే ప్రతి రూపాయి కూడా వృథానే. డబ్బులు పెట్టి చేసే పబ్లిసిటీ వల్ల ఒక్క టికెట్ కూడా తెగదు. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్తో కూడా టికెట్స్ అమ్ముడుపోవు. ప్రేక్షకులకు నేచురల్గా టీజర్, ట్రైలర్ నచ్చి థియేటర్కు రావాలి. కానీ, ఇలాంటి ప్రమోషన్స్ వల్ల ప్రయోజనం లేదు. 'వీరభద్రుడు', 'బ్లాస్ట్', 'లెనిన్', 'చెన్నై లవ్స్టోరీ' ఈ సినిమాల మార్నింగ్ షో కలెక్షన్, సెకండ్ షో కలెక్షన్స్కు అసలు సంబంధం లేదు. మార్నింగ్, మ్యాట్నీ, ఫస్ట్ షో కలిపితే ఎన్ని వసూళ్లు వచ్చాయో దానికి మించి సెకండ్ షో కలెక్ట్ చేసింది. ఈ వసూళ్లు పబ్లిసిటీతో కాదు, కంటెంట్ వల్ల వచ్చాయి. సినిమాకు మంచి టాక్ బయటకు వెళ్లడంతో కలెక్షన్స్ పెరిగాయి' అని నాగవంశీ పేర్కొన్నారు.
కలెక్షన్స్ పోస్టర్పై షాకింగ్ కామెంట్స్
సినిమా పోస్టర్లపై వేసే కలెక్షన్స్ నంబర్ల గురించి నాగవంశీ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. అవన్నీ ఒరిజినల్ నెంబర్లు కాదని మరోసారి చెప్పారు. కానీ, ఒరిజినల్ కలెక్షన్లకు, పోస్టర్ నంబర్లకు పెద్దగా తేడా ఉందని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ విషయం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అధికారులకు కూడా తెలుసని అన్నారు.
నా సినిమాల్లో 90 శాతం అలా జరగలేదు- వంశీ
సినిమా ఇండస్ట్రీలో ముందుగా రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుని ఆ తర్వాత వాయిదా పడటంపైనా నాగవంశీ మాట్లాడారు. తన సినిమాలు 90 శాతం చెప్పిన తేదీకి రాలేదని ఆయన అన్నారు. కాకపోతే ఇందులో కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఉంటాయని చెప్పారు. అనుకున్న డేట్కు సినిమా రాకపోతే ఓటీటీ డీల్పై ఎఫెక్ట్ పడుతుందని తెలిపారు. మూవీ డిలే అయితే డీల్ క్యాన్సిల్ కావడం లేదా ముందుగా అనుకున్న రేట్ తగ్గిస్తారని పేర్కొన్నారు.
విజయవంతమైన సినిమాలకు సీక్వెల్స్ తెరకెక్కించడంపైనా నాగవంశీ వివరించారు. 'మేం ఒక రెండు ఫ్రాంచైజీలను డెవలప్ చేశాం. అవి డీజే స్కేర్, టిల్లు స్క్వేర్. ఫ్రెష్గా స్టోరీ అంటే దాని ప్రాసెస్ వేరే ఉంటుంది. కానీ సీక్వెల్ విషయానికి వచ్చే సరికి ఉదాహరణకు టిల్లు క్యారెక్టరైజేషన్ బేస్ చేసుకునే మొత్తం సినిమాను తీస్తాం. పార్ట్1లో ఒక అమ్మాయి మోసం చేసింది. ఇక పార్ట్2లో మరో అమ్మాయి వల్ల టిల్లు మోసపోతాడు. ఇలా హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ ఆధారంగానే సినిమా అంతా జర్నీ అవుతుంది' అని నిర్మాత నాగవంశీ అన్నారు.
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ పక్కా హిట్ బొమ్మ - నాగవంశీ
సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ సినిమా ఆగస్టు 14న రిలీజ్ కానుంది. కోలీవుడ్ స్టార్ సూర్య నటించిన ఈ ఫ్యామిలీ డ్రామా మంచి విజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకం ఉందని అన్నారు. కానీ ఇది రేంజ్కు వెళ్తుందనేది మాత్రం నిర్ణయించలేనన్నారు. ఈ సినిమా అందరినీ ఆకట్టుకునే ఓ మంచి చిత్రంగా నిలుస్తుందని నాగవంశీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
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