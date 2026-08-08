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'ప్రమోషన్స్​ వేస్ట్ ఖర్చు- పబ్లిసిటీతో పైసా ఉపయోగం లేదు!'- నిర్మాత నాగవంశీ కామెంట్స్​

సినిమా ప్రమోషన్స్​పై నాగవంశీ షాకింగ్ కామెంట్స్​ - పబ్లిసిటీ వల్ల టికెట్లు తెగవని వెల్లడి- ఉదాహరణతో చెప్పిన నిర్మాత

Fim Producer Naga vamsi
Fim Producer Naga vamsi (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2026 at 4:09 PM IST

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Producer Nagavamsi Interview : సినిమాలోని కంటెంట్​ను జనాల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు మేకర్స్ రిలీజ్ అయ్యేంత వరకూ విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ప్రమోషన్స్, హోర్డింగ్స్, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్, స్పెషల్ చిట్​చాట్, ట్రైలర్ లాంట్ కార్యక్రమాలు, సోషల్ మీడియాలో పోస్టింగులు ఇలా సినిమాకు డిఫరెంట్​గా ప్రచారాన్ని కల్పిస్తున్నారు. కానీ వీటివల్ల ఏ మాత్రం ఉపయోగం లేదని యువ చిత్ర నిర్మాత నాగవంశీ ఓ ఇంటర్వ్యూలో షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.

కంటెంట్​తోనే ఆ సినిమాలకు వసూళ్లు
'నేను సంవత్సరానికి 4 సినిమాలు రిలీజ్ చేస్తున్నాను. ఆ అనుభవంతో చెబుతున్నా, ప్రమోషన్స్​కు ఖర్చుపెట్టే ప్రతి రూపాయి కూడా వృథానే. డబ్బులు పెట్టి చేసే పబ్లిసిటీ వల్ల ఒక్క టికెట్ కూడా తెగదు. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్​తో కూడా టికెట్స్​ అమ్ముడుపోవు. ప్రేక్షకులకు నేచురల్​గా టీజర్, ట్రైలర్ నచ్చి థియేటర్​కు రావాలి. కానీ, ఇలాంటి ప్రమోషన్స్​ వల్ల ప్రయోజనం లేదు. 'వీరభద్రుడు', 'బ్లాస్ట్', 'లెనిన్', 'చెన్నై లవ్​స్టోరీ' ఈ సినిమాల మార్నింగ్ షో కలెక్షన్, సెకండ్ షో కలెక్షన్స్​కు అసలు సంబంధం లేదు. మార్నింగ్, మ్యాట్నీ, ఫస్ట్ షో కలిపితే ఎన్ని వసూళ్లు వచ్చాయో దానికి మించి సెకండ్ షో కలెక్ట్ చేసింది. ఈ వసూళ్లు పబ్లిసిటీతో కాదు, కంటెంట్ వల్ల వచ్చాయి. సినిమాకు మంచి టాక్ బయటకు వెళ్లడంతో కలెక్షన్స్ పెరిగాయి' అని నాగవంశీ పేర్కొన్నారు.

కలెక్షన్స్ పోస్టర్​పై షాకింగ్ కామెంట్స్
సినిమా పోస్టర్ల​పై వేసే కలెక్షన్స్​ నంబర్ల గురించి నాగవంశీ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. అవన్నీ ఒరిజినల్ నెంబర్లు కాదని మరోసారి చెప్పారు. కానీ, ఒరిజినల్ కలెక్షన్లకు, పోస్టర్ నంబర్లకు పెద్దగా తేడా ఉందని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ విషయం ఇన్​కమ్ ట్యాక్స్​ అధికారులకు కూడా తెలుసని అన్నారు.

నా సినిమాల్లో 90 శాతం అలా జరగలేదు- వంశీ
సినిమా ఇండస్ట్రీలో ముందుగా రిలీజ్ డేట్​ ఫిక్స్ చేసుకుని ఆ తర్వాత వాయిదా పడటంపైనా నాగవంశీ మాట్లాడారు. తన సినిమాలు 90 శాతం చెప్పిన తేదీకి రాలేదని ఆయన అన్నారు. కాకపోతే ఇందులో కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఉంటాయని చెప్పారు. అనుకున్న డేట్​కు సినిమా రాకపోతే ఓటీటీ డీల్​పై ఎఫెక్ట్ పడుతుందని తెలిపారు. మూవీ డిలే అయితే డీల్ క్యాన్సిల్ కావడం లేదా ముందుగా అనుకున్న రేట్​ తగ్గిస్తారని పేర్కొన్నారు.

విజయవంతమైన సినిమాలకు సీక్వెల్స్ తెరకెక్కించడంపైనా నాగవంశీ వివరించారు. 'మేం ఒక రెండు ఫ్రాంచైజీలను డెవలప్ చేశాం. అవి డీజే స్కేర్, టిల్లు స్క్వేర్. ఫ్రెష్​గా స్టోరీ అంటే దాని ప్రాసెస్ వేరే ఉంటుంది. కానీ సీక్వెల్ విషయానికి వచ్చే సరికి ఉదాహరణకు టిల్లు క్యారెక్టరైజేషన్ బేస్​ చేసుకునే మొత్తం సినిమాను తీస్తాం. పార్ట్1లో ఒక అమ్మాయి మోసం చేసింది. ఇక పార్ట్​2లో మరో అమ్మాయి వల్ల టిల్లు మోసపోతాడు. ఇలా హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ ఆధారంగానే సినిమా అంతా జర్నీ అవుతుంది' అని నిర్మాత నాగవంశీ అన్నారు.

విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్​ పక్కా హిట్​ బొమ్మ - నాగవంశీ
సితార ఎంటర్​టైన్​మెంట్స్ బ్యానర్​పై ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ సినిమా ఆగస్టు 14న రిలీజ్​ కానుంది. కోలీవుడ్ స్టార్ సూర్య నటించిన ఈ ఫ్యామిలీ డ్రామా మంచి విజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకం ఉందని అన్నారు. కానీ ఇది రేంజ్​కు వెళ్తుందనేది మాత్రం నిర్ణయించలేనన్నారు. ఈ సినిమా అందరినీ ఆకట్టుకునే ఓ మంచి చిత్రంగా నిలుస్తుందని నాగవంశీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

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