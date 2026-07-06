ETV Bharat / entertainment

ఎన్టీఆర్‌తో బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు సెట్ చేసిన నాగ వంశీ- ఆ కాంబినేషన్ కూడా ఫిక్స్ అయినట్లే

యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్‌తో వరుసగా భారీ ప్రాజెక్ట్స్ ప్లాన్ చేస్తున్న నాగ వంశీ- తారక్ త్రివిక్రమ్ పాన్ ఇండియా మైథలాజికల్- లెనిన్ మూవీ ప్రమోషన్స్‌లో నెల్సన్ ప్రాజెక్ట్‌పై క్లారిటీ

NTR- Naga Vamsi Upcoming Movies
Actor NTR, Film producer Naga Vamsi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 6, 2026 at 12:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

NTR Naga Vamsi Upcoming Movies : టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ సూర్యదేవర నాగ వంశీ పేరు ఓ రేంజ్‌లో వినిపిస్తోంది. చేతిలో దాదాపు డజనుకు పైగా ప్రాజెక్ట్స్‌తో ఆయన ఎంతో బిజీగా ఉన్నారు. అయితే తను ఎన్టీఆర్‌కు వీరాభిమానిని అని వంశీ చాలా సందర్భాల్లో ఓపెన్‌గా చెప్పాడు. కేవలం మాటలకే పరిమితం కాకుండా ఇప్పుడు తన అభిమానాన్ని చేతల్లో కూడా చూపిస్తున్నాడు. తన ఫేవరెట్ హీరో ఎన్టీఆర్‌తో ఏకంగా బ్యాక్ టు బ్యాక్ రెండు భారీ ప్రాజెక్ట్స్ సెట్ చేసే పనిలో పడ్డాడు. ప్రస్తుతం ఈ కాంబో ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. తారక్‌తో వరుసగా పాన్ ఇండియా సినిమాలను లైన్‌లో పెడుతూ తన సత్తా ఏంటో చూపిస్తున్నాడు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే

త్రివిక్రమ్‌తో మైథలాజికల్ డ్రామా
రీసెంట్‌గానే ఎన్టీఆర్ అలాగే త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్‌లో ఒక సినిమా రాబోతోందని అఫీషియల్ అనౌన్స్‌మెంట్ వచ్చింది. ఇదొక భారీ బడ్జెట్ పాన్ ఇండియా మైథలాజికల్ డ్రామాగా తెరకెక్కనుంది. గాడ్ ఆఫ్ వార్, కార్తికేయ స్వామి మురుగన్ కాన్సెప్ట్ అంటూ ఇదివరకే హింట్ ఇచ్చారు. న్యూ ఇయర్ స్టార్టింగ్​లోనే ఈ క్రేజీ మూవీ రెగ్యులర్ షూట్​కు సంబంధించిన పనులు మొదలుకానున్నాయి. హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్ రాధాకృష్ణ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నప్పటికీ నాగ వంశీ కూడా ప్రొడక్షన్ బాధ్యతలను దగ్గరుండి చూసుకోనున్నాడు. తారక్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ కావడంతో ఆయన స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటూ ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా అన్నీ సెట్ చేసే పనిలో ఉన్నాడు.

నెల్సన్ ప్రాజెక్ట్‌పై ఫుల్ క్లారిటీ
ఒకవైపు త్రివిక్రమ్ సినిమా పనులు జరుగుతుండగానే మరోవైపు డైరెక్టర్ నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ మూవీని కూడా లైన్‌లో పెట్టాడు వంశీ. అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా వస్తున్న లెనిన్ సినిమా జులై 10న థియేటర్లలోకి రాబోతున్న టైమ్‌లో వంశీ ప్రమోషన్స్ స్పీడ్ పెంచాడు. ఈ ప్రమోషనల్ ఇంటర్వ్యూలలోనే నెల్సన్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఆయన ఫుల్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఎన్టీఆర్ కోసం నెల్సన్‌తో ఒక సినిమా సెట్ చేయడానికి తాను ఎంతో ఆసక్తిగా ఉన్నట్లు వంశీ ఓపెన్‌గా చెప్పాడు. ఈ మాస్ కాంబినేషన్ సెట్ చేయడం కోసం గట్టిగానే ట్రై చేస్తున్నట్లు ఫ్యాన్స్‌కి అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ అందించాడు.

తారక్ కోసమే ఆ కథ
ఈ కాంబినేషన్ విషయంలో చాలా రోజులుగా డిస్కషన్స్ నడుస్తున్నాయని చెబుతూనే వంశీ ఒక క్రేజీ అప్‌డేట్ బయటపెట్టాడు. ఆ డైరెక్టర్‌తో డిస్కస్ చేస్తున్న కథ ప్రత్యేకంగా ఎన్టీఆర్ కోసమేనని వేరే ఏ హీరోతోనూ ఆ ప్రాజెక్ట్ చేయాలనే ఆలోచన లేదని కుండబద్దలు కొట్టాడు. ఈ మాటలు వింటుంటే తారక్ కోసం వంశీ ఏ రేంజ్‌లో ఎదురుచూస్తున్నాడో ఆడియన్స్‌కి ఈజీగా అర్థమవుతోంది. దీంతో త్రివిక్రమ్ సినిమా తర్వాత ఎన్టీఆర్ వెంటనే వంశీ నిర్మాణంలోనే నెల్సన్ మూవీ కూడా చేసే ఛాన్సెస్ వంద శాతం ఉన్నట్లు క్లియర్ కట్ పిక్చర్ కనిపిస్తోంది.

వార్ 2 లాస్ కవర్ చేసేలా
ఇలా బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు సెట్ అవ్వడానికి వెనుక ఇంకొక బలమైన రీజన్ కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో వచ్చిన వార్ 2 తెలుగు థియేట్రికల్ రైట్స్‌ను నాగ వంశీ సొంతం చేసుకున్నాడు. అయితే ఆ సినిమా ఫ్లాప్ కావడంతో నష్టాలు ఎదురయ్యాయి. ఈ విషయం తెలిసిన తారక్ వంశీ ప్రొడక్షన్ హౌస్‌లో పని చేయడానికి బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడట. ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ఈ మంచి బాండింగ్ అలాగే రెస్పెక్ట్ కారణంగానే ఇప్పుడు ఇలా వరుసపెట్టి భారీ సినిమాలు సెట్ అవుతున్నాయి.

లెనిన్ వైపు అందరి ఫోకస్
ప్రస్తుతం వంశీ ఫోకస్ మొత్తం లెనిన్ సినిమా మీదే ఉంది. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ లాంటి బడా బ్యానర్ నుంచి వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌కి మంచి క్రేజ్ వచ్చింది. కమర్షియల్ హిట్ కోసం చూస్తున్న అఖిల్ సైతం ఈ మూవీ పై చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నాడు. ఈ సినిమాను వీలైనంత గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేసి ఒక సాలిడ్ సక్సెస్ కొట్టాలని వంశీ ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. ఈ రాయలసీమ యాక్షన్ డ్రామా జులై 10న థియేటర్లలోకి వచ్చి బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుందో అని అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు. లెనిన్ రిలీజ్ హడావుడి తగ్గిన వెంటనే ఎన్టీఆర్ సినిమాల ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనుల మీద వంశీ పూర్తి స్థాయిలో ఫోకస్ పెట్టే అవకాశం ఉంది.

'మనవాడు ఈసారి కొడుతున్నాడు' '- లెనిన్ ఈవెంట్​లో అక్కినేని నాగార్జున

'మా సినిమాను మహాభారతంతో ఎందుకు పోల్చామంటే?'- ఈటీవీ భారత్​తో అఖిల్ అక్కినేని ఎక్స్​క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ

TAGGED:

NTR NAGA VAMSI MOVIES
NTR PAN INDIA MYTHOLOGICAL DRAMA
NELSON NTR COMBO
NTR TRIVIKRAM MOVIE
NTR NAGA VAMSI UPCOMING MOVIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.