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'సిరీస్​ను సినిమాగా తీసుకురావడానికి కారణం అదే'- 'మీర్జాపూర్'పై నిర్మాత కామెంట్స్

మీర్జాపూర్ సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్- ఈవెంట్​లో నిర్మాత ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్- ఆ కారణం వల్లే సిరీస్​ నుంచి సినిమాగా!

Mirzapur The Movie
మీర్జాపూర్ సినిమా ట్రైలర్ (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2026 at 9:41 AM IST

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Farhan Akhtar On Mirzapur : దేశవ్యాప్తంగా ఆకట్టుకున్న సిరీస్​లో 'మీర్జాపూర్' ఒకటిగా నిలుస్తుంది. అయితే దీనికి వచ్చిన ఆదరణ దృష్యా మీర్జాపూర్​ సిరీస్​ను సినిమాగా రూపొందించాలని ఆలోచన వచ్చినట్లు నిర్మాత ఫర్హాన్ అక్తర్ అన్నారు. ఇప్పటికే దీని నుంచి టీజర్ విడుదల కాగా, మంగళవారం మేకర్స్ ట్రైలర్​ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఫర్హాన్ అక్తార్ ప్రేక్షకులు సిరీస్​పై ప్రేక్షకులు చూపించిన ప్రేమ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.

'2018లో మీర్జాపూర్ ఫస్ట్ సీజన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచీ నేను ఎక్కడికి వెళ్లినా ఈ సిరీస్ గురించి ప్రేక్షకులు అడిగేవారు. ఈ సీజన్​కు ఇంత ఆదరణ దక్కడానికి అభిమానుల ప్రేమే కారణం. మొదట్నుంచీ ఈ సిరీస్​ను ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తూనే ఉన్నారు. అందుకే ఈ సిరీస్​ను సినిమాగా తీయాలనే ఆలోచన మాకు వచ్చింది. ఇక సినిమా అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి రిలీజ్ ఎప్పుడని ఆడియెన్స్ అడుగుతూనే ఉన్నారు. నిజంగా ఈ సిరీస్ సినిమాగా రావాలని కోరుకుంది ప్రేక్షకులే. అందుకే దీన్ని అందరికీ నచ్చే విధంగా రూపొందించాం' అని ఫర్హాన్ అక్తర్ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు.

'మీర్జాపూర్ ది మూవీ' పేరుతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్​లోకి రానుంది. ప్రస్తుతం రిలీజైన ట్రైలర్​కు మంచి ఆదరణ దక్కుతున్న నేపథ్యంలో నిర్మాత ఫర్హాన్ మూవీపై చేసిన కామెంట్స్ మరింత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.

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