'సిరీస్ను సినిమాగా తీసుకురావడానికి కారణం అదే'- 'మీర్జాపూర్'పై నిర్మాత కామెంట్స్
మీర్జాపూర్ సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్- ఈవెంట్లో నిర్మాత ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్- ఆ కారణం వల్లే సిరీస్ నుంచి సినిమాగా!
Published : August 12, 2026 at 9:41 AM IST
Farhan Akhtar On Mirzapur : దేశవ్యాప్తంగా ఆకట్టుకున్న సిరీస్లో 'మీర్జాపూర్' ఒకటిగా నిలుస్తుంది. అయితే దీనికి వచ్చిన ఆదరణ దృష్యా మీర్జాపూర్ సిరీస్ను సినిమాగా రూపొందించాలని ఆలోచన వచ్చినట్లు నిర్మాత ఫర్హాన్ అక్తర్ అన్నారు. ఇప్పటికే దీని నుంచి టీజర్ విడుదల కాగా, మంగళవారం మేకర్స్ ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఫర్హాన్ అక్తార్ ప్రేక్షకులు సిరీస్పై ప్రేక్షకులు చూపించిన ప్రేమ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
'2018లో మీర్జాపూర్ ఫస్ట్ సీజన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచీ నేను ఎక్కడికి వెళ్లినా ఈ సిరీస్ గురించి ప్రేక్షకులు అడిగేవారు. ఈ సీజన్కు ఇంత ఆదరణ దక్కడానికి అభిమానుల ప్రేమే కారణం. మొదట్నుంచీ ఈ సిరీస్ను ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తూనే ఉన్నారు. అందుకే ఈ సిరీస్ను సినిమాగా తీయాలనే ఆలోచన మాకు వచ్చింది. ఇక సినిమా అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి రిలీజ్ ఎప్పుడని ఆడియెన్స్ అడుగుతూనే ఉన్నారు. నిజంగా ఈ సిరీస్ సినిమాగా రావాలని కోరుకుంది ప్రేక్షకులే. అందుకే దీన్ని అందరికీ నచ్చే విధంగా రూపొందించాం' అని ఫర్హాన్ అక్తర్ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు.
'మీర్జాపూర్ ది మూవీ' పేరుతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్లోకి రానుంది. ప్రస్తుతం రిలీజైన ట్రైలర్కు మంచి ఆదరణ దక్కుతున్న నేపథ్యంలో నిర్మాత ఫర్హాన్ మూవీపై చేసిన కామెంట్స్ మరింత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.