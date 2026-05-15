'ఎగ్జిబిటర్లు- నిర్మాతల సమస్యకు కమిటీ వేస్తాం- పెద్ది రిలీజ్కు ప్రాబ్లమ్ లేదు'- దిల్రాజు
తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ సమావేశం- ఎగ్జిబిటర్లు - నిర్మాతల వివాదంపై పరిష్కారం కోసం కమిటీ- రెండు నెలల్లో నివేదిక!
Published : May 15, 2026 at 5:25 PM IST
Tollywood Exhibitors vs Producers : టాలీవుడ్లో ఎగ్జిబిటర్లు - నిర్మాతల మధ్య నెలకొన్న వివాదాన్ని పరిష్కరించేందుకు తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ (TFCC) ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం ఓ సమావేశం జరిగింది. టీఎఫ్సీసీ ప్రెసిడెంట్ దగ్గుబాటి సురేశ్ బాబు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ మీటింగ్లో టాలీవుడ్ ఎగ్జిబిటర్, డిస్ట్రిబ్యూటర్, నిర్మాత మూడు సెక్టార్లకు చెందిన వ్యక్తులు పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశంలో ఛాంబర్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. మీటింగ్ అనంతరం ఆ అంశాలను అధ్యక్షుడు సురేశ్ బాబు, నిర్మాత దిల్రాజు వేర్వేరుగా మీడియాకు వెల్లడించారు.
15 మందితో కమిటీ
రెంటల్ విధానంలో కాకుండా పర్సంటేజీ విధానంలో తమకు రెవెన్యూ ఇవ్వాలన్న ఎగ్జిబిటర్ల డిమాండ్పై చర్చించి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే ఎగ్జిబిటర్లు కోరుతున్న పర్సంటేజీ విధానంపై ఛాంబర్ ఓ కమిటీని వేసింది. 15 మందితో కమిటీ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. 'ఈ పర్సంటేజీ విధానం గురించి ఎగ్జిబిటర్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, నిర్మాతల మధ్య ఇవాళ చర్చ జరిగింది. దీని కోసం మేం ఓ కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించాం. సమస్యల్ని తొంగరగానే పరిష్కరించుకుంటాం. అంతా పాజిటివ్గానే ఉంది' అని సురేశ్ బాబు అన్నారు. అయితే ఈ కమిటీలో ఐదుగురు ఎగ్జిబిటర్లు, ఐదుగురు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ఐదుగురు నిర్మాతలు సభ్యులుగా ఉంటారని నిర్మాత సీ కల్యాణ్ తెలిపారు. ఈ కమిటీ రెండు నెలల్లో నివేదిక సమర్పిస్తుందని అన్నారు.
పెద్ది రిలీజ్కు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు!
ఎగ్జిబిటర్ల నిర్ణయం పెద్ది సినిమాకు ఇబ్బందిగా మారనుందా? అన్న ఆందోళనపై నిర్మాత దిల్రాజు స్పష్టతనిచ్చారు. ఈ సినిమా విడుదలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని, ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలోనే మూవీ రిలీజ్ అవుతుందని అన్నారు. 'ఎగ్జిబిటర్లు కోరుతున్న పర్సంటేజీ విధానంపై నిర్మాతలు సానుకూలంగా స్పందించారు. ఇందు కోసం ఓ కమిటీ వేయనున్నాం. ఈ పర్సంటేజీ విధానం A, B, C ఏ సెంటర్లలో ఎలా ఉండాలనేది కమిటీ ఫైనల్ చేస్తుంది. ఎగ్జిబిటర్- నిర్మాత సమస్యలు ఛాంబర్లో మాట్లాడి పరిష్కరించుకున్నాం. మరిన్ని విషయాలు ఛాంబర్ ద్వారానే అనౌన్స్ చేస్తాం. త్వరలో విడుదల కానున్న పెద్ది సినిమా జూన్ 04న ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలోనే రిలీజ్ అవుతుంది. ఇందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు' అని దిల్ రాజు పేర్కొన్నారు.