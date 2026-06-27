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'ఆంధ్ర, తెలంగాణ ఎవరైనా సరే, సినిమా బాగుంటేనే చూస్తారు'- 'ఇడుపు కాయితం' టైటిల్​పై కాంట్రవర్సీపై బన్నీ వాసు!

ఇడుపు కాగితం టైటిల్​పై సోషల్ మీడియాలో భిన్నాభిప్రాయాలు - ఇదేదో ఒక ప్రాంతానికి పరిమితమయ్యే సినిమా కాదన్న ప్రొడ్యూసర్ బన్నీ వాసు

Bunny Vasu on Idupu Kayitham Controversy
Bunny Vasu on Idupu Kayitham Controversy (Source : Movie Poster, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 27, 2026 at 4:18 PM IST

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Bunny Vasu on Idupu Kayitham Controversy: 'ఇడుపుకాయితం' సినిమా టైటిల్​పై ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన చర్చ నడుస్తోంది. అసలు ఈ టైటిల్​కు అర్థం ఏమిటి? ఈ టైటిల్ పెట్టడానికి గల కారణమేంటని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా చర్చించుకుంటున్నారు. అయితే దీనిపై ఈ చిత్ర నిర్మాత బన్నీవాసు తాజాగా దీనిపై స్పందించారు. ఓ సినిమా ఈవెంట్లో హాజరైన బన్ని వాసు ఈ కాంట్రవర్సీపై స్పందించారు.

అత్తా - కోడళ్లు కలిసి బయటకు వస్తారు
'కథ ప్రకారమే సినిమా టైటిల్ అనేది ఉంటుంది. మేం కథకు అవసరమని నమ్మే ఈ చిత్రానికి ఇడుపు కాగితం అనే టైటిల్​ను ఫిక్స్ చేశాం. ఈ స్టోరీ ఎక్కడ పుట్టిందో దాని ప్రకారమే ఆ టైటిల్​ అనేది ఉంటుంది. దీని కోసం ఇంతమంది చర్చించుకోవడం అనేది సరైంది కాదు. మేం వీటన్నింటి కంటే కూడా ఈ సినిమాను బాగా తెరకెక్కించాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నాం. వీటిని పక్కన పెడితే రేపు పొద్దున సినిమానే మాట్లాడుతుంది. ఆంధ్రా, తెలంగాణ ప్రాంతం వారెవరైనా సినిమా బాగుంటేనే చూస్తారు, లేకపోతే చూడరు. దానిపై మా టీమ్​కు చాలా క్లారిటీ ఉంది. మేం చేయాల్సిందలా సినిమాను బాగా తెరకెక్కించాలి'

'ఈ కాంట్రవర్సీ ప్రభావం మాపై ఉంటుందనేది వాస్తవం. అయితే వీటన్నింటి కంటే కూడా ఈ సినిమా బాగుండి ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తే ఆ ఇబ్బందులన్నీ సర్దుకుంటాయి. ఇదేదో ఒక ప్రాంతానికి పరిమితమయ్యే సినిమా కాదు. నేను ఈ సినిమాపై చాలా నమ్మకంతో ఉన్నాను. ప్రతి ఇంట్లో ఉండే కథనే మా సినిమా స్టోరీ. సినిమా క్లైమాక్స్​కు వచ్చే సరికి థియేటర్ల దగ్గర నుంచి అత్తాకోడళ్లు ఒకరి చేయి ఒకరు పట్టుకుని ఆనందంగా బయటకు వస్తారు' అని నిర్మాత బన్నీ వాసు అన్నారు. 'ఇడుపు కాయితం' అంటే విడాకుల పత్రం అని అర్ధం!

తాజాగా ఫస్ట్​లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్​
ఇక ఇడుపు కాయితం సినిమా విషయానికొస్తే ప్రియదర్శి హీరోగా, తెలుగు అమ్మాయి నాగదుర్గ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీని సుకుమార్ రైటింగ్స్, బన్నీవాస్ వర్క్స బ్యానర్​పై రూపొందుతోంది. వంశీరెడ్డి దొండపాటి దీనికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. గురువారం పూజా కార్యక్రమాలతో ఇడుపు కాయితం సినిమా ప్రారంభమైంది. ప్రముఖ తమిళ దర్శకుడు లోకేశ్ కనగరాజ్ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ఫస్ట్​లుక్ పోస్టర్​ని విడుదల చేశారు. అదే విధంగా నిర్మాత అల్లు అరవింద్‌ ముహూర్తపు సన్నివేశానికి క్లాప్‌నిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమానికి సినీ ప్రముఖులు సుకుమార్, దిల్‌రాజు, నవీన్‌ ఎర్నేని, మెహర్‌ రమేశ్, చందు మొండేటి, సాయిరాజేశ్, వేణు ఊడుగుల, సాయిమార్తాండ్‌ తదితరులు ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా ఫస్ట్​లుక్ పోస్టర్ విడుదల అనంతరం హీరో ప్రియదర్శి మాట్లాడుతూ, ప్రేక్షకులు నాపైన చూపించిన ప్రేమని ఈ సినిమాతో తిరిగి అందించబోతున్నానని అన్నారు. ఇందులో శ్రీనివాస్‌ అనే పాత్రలో కనిపిస్తానని వివరించారు. ఇది ప్రతి ఇంట్లోనూ, నా ఇంట్లోనూ ఉన్న కథేనని పేర్కొన్నారు. ఇక మాటల్లేవని, ఏం మాట్లాడినా సినిమా చూపించే మాట్లాడతామని స్పష్ం చేశారు. మా సుకుమార్ రైటింగ్ సంస్థలో ఇదొక మైలురాయిలాంటి సినిమా అవుతుందని సుకుమార్ భార్య తబిత సుకుమార్‌ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

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