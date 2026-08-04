'ఇంతకుముందెన్నడూ చూడని విధంగా ఉంటుంది'- స్పిరిట్పై నిర్మాత కామెంట్స్
ప్రభాస్ 'స్పిరిట్' పై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన భూషణ్ కుమార్ - పోలీస్ స్టోరీని సందీప్ రెడ్డి వంగా చాలా కొత్తగా ఆవిష్కరిస్తున్నట్లు వెల్లడి
Published : August 4, 2026 at 2:50 PM IST
Spirit Latest Update : పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ 'స్పిరిట్' పై టీ సిరీస్ సంస్థ అధినేత, చిత్ర నిర్మాత భూషణ్ కుమార్ రీసెంట్గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. 'అర్జున్రెడ్డి', 'యానిమల్' వంటి వరుస ఘన విజయాలతో ఫుల్స్వింగ్లో ఉన్న సందీప్రెడ్డి వంగా డైరెక్షన్లో రానున్న మూవీ కావడంతో ఇప్పటికే దీనిపై అంచనాలు తారాస్థాయిలో ఉన్నాయి. అయితే భూషణ్ కుమార్ చేసిన కామెంట్స్ దీనికి మరింత బలం చేకూర్చే విధంగా ఉన్నాయి.
స్పిరిట్ పై భూషణ్ కుమార్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
స్పిరిట్ స్టోరీ బ్యాక్డ్రాప్ రొటీన్ పోలీస్ కాప్ డ్రామా అయినప్పటికీ సందీప్ తెరకెక్కిస్తున్న విధానం చాలా డిఫరెంట్గా ఉందని భూషణ్ అన్నారు. ఇందులో ఎమోషన్స్, పోలీసు ఫ్యామిలీలాంటి కామన్ అంశాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రేక్షకులు ఇదివరకు చూడని విధంగా తీస్తున్నారని హైప్ పెంచారు. 'సందీప్ ఇంకా అతని బ్రదర్ ప్రణయ్ ఎల్లప్పుడూ పని గురించే మాట్లాడతారు. వాళ్లకు అస్సలు ఈగో ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఇది ఒక గొప్ప చిత్రంగా నిలిచిపోనుందన్న నమ్మకం నాకు ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే షూటింగ్ జరుగుతుండగా స్పిరిట్లో కొన్ని సీన్స్ను నేను చూశాను. ఆడియెన్స్కు మునుపెన్నడూ చూడని ఓ కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ను సందీప్ స్పిరిట్తో అందించనున్నారు. ఇదొక పోలీస్ బ్యాక్డ్రాప్లో స్టోరీ అయినప్పటికీ ఇందులో ఉండే ఎమోషన్స్, యాక్షన్ సీన్స్ అన్నీ కూడా సందీప్ రెడ్డి వంగా తనదైన స్టైల్లో చాలా కొత్తగా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు' అని భూషణ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. దీంతో ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం భూషణ్ కుమార్ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మరాయి.
Bhushan Kumar on #Spirit— CɪɴᴇHᴜɴɢᴀᴍᴀ (@Cinehungamaa) August 4, 2026
I've watched a few scenes from the shoot, and they look absolutely fabulous. Once again, @imvangasandeep is creating something truly special something audiences haven't seen before It's a simple cop story but the way it's presented feels completely fresh pic.twitter.com/7oZKdQgBzS
ఇక స్పిరిట్ విషయానికొస్తే ఇందులో ప్రభాస్కు జోడీగా యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి దిమ్రి నటిస్తున్నారు. అదే విధంగా విలక్షణ నటుడు ప్రకాశ్రాజ్ ఓ కీలక పాత్రలోనూ, వివేక్ ఒబెరాయ్ నెగిటివ్ రోల్లో యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టును భద్రకాళి, టీ సిరీస్ బ్యానర్లపై ప్రణవ్ రెడ్డి, భూషణ్కుమార్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.