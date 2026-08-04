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'ఇంతకుముందెన్నడూ చూడని విధంగా ఉంటుంది'- స్పిరిట్​పై నిర్మాత కామెంట్స్

ప్రభాస్ 'స్పిరిట్' పై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన భూషణ్ కుమార్ - పోలీస్ స్టోరీని సందీప్ రెడ్డి వంగా చాలా కొత్తగా ఆవిష్కరిస్తున్నట్లు వెల్లడి

Prabhas Spirit
Prabhas Spirit (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 4, 2026 at 2:50 PM IST

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Spirit Latest Update : పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ 'స్పిరిట్' ​పై టీ సిరీస్ సంస్థ అధినేత, చిత్ర నిర్మాత భూషణ్ కుమార్ రీసెంట్​గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. 'అర్జున్​రెడ్డి', 'యానిమల్' వంటి వరుస ఘన విజయాలతో ఫుల్​స్వింగ్​లో ఉన్న సందీప్​రెడ్డి వంగా డైరెక్షన్​లో రానున్న మూవీ కావడంతో ఇప్పటికే దీనిపై అంచనాలు తారాస్థాయిలో ఉన్నాయి. అయితే భూషణ్ కుమార్ చేసిన కామెంట్స్ దీనికి మరింత బలం చేకూర్చే విధంగా ఉన్నాయి.

స్పిరిట్ పై భూషణ్ కుమార్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
స్పిరిట్ స్టోరీ బ్యాక్​డ్రాప్ రొటీన్ పోలీస్ కాప్ డ్రామా అయినప్పటికీ సందీప్ తెరకెక్కిస్తున్న విధానం చాలా డిఫరెంట్​గా ఉందని భూషణ్ అన్నారు. ఇందులో ఎమోషన్స్, పోలీసు ఫ్యామిలీలాంటి కామన్ అంశాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రేక్షకులు ఇదివరకు చూడని విధంగా తీస్తున్నారని హైప్ పెంచారు. 'సందీప్​ ఇంకా అతని బ్రదర్ ప్రణయ్ ఎల్లప్పుడూ పని గురించే మాట్లాడతారు. వాళ్లకు అస్సలు ఈగో ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఇది ఒక గొప్ప చిత్రంగా నిలిచిపోనుందన్న నమ్మకం నాకు ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే షూటింగ్​ జరుగుతుండగా స్పిరిట్​లో కొన్ని సీన్స్​ను నేను చూశాను. ఆడియెన్స్​కు మునుపెన్నడూ చూడని ఓ కొత్త ఎక్స్​పీరియన్స్​ను సందీప్ స్పిరిట్​తో అందించనున్నారు. ఇదొక పోలీస్ బ్యాక్​డ్రాప్​లో స్టోరీ అయినప్పటికీ ఇందులో ఉండే ఎమోషన్స్, యాక్షన్ సీన్స్ అన్నీ కూడా సందీప్ రెడ్డి వంగా తనదైన స్టైల్​లో చాలా కొత్తగా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు' అని భూషణ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. దీంతో ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ జోష్​లో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం భూషణ్ కుమార్ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్​గా మరాయి.

ఇక స్పిరిట్ విషయానికొస్తే ఇందులో ప్రభాస్​కు జోడీగా యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి దిమ్రి నటిస్తున్నారు. అదే విధంగా విలక్షణ నటుడు ప్రకాశ్​రాజ్ ఓ కీలక పాత్రలోనూ, వివేక్ ఒబెరాయ్ నెగిటివ్ రోల్​లో యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టును భద్రకాళి, టీ సిరీస్ బ్యానర్లపై ప్రణవ్ రెడ్డి, భూషణ్​కుమార్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

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