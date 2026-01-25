ETV Bharat / entertainment

బన్నీ ఫ్యాన్స్​కు కిక్కిచ్చే న్యూస్- సందీప్​రెడ్డి వంగాతో సినిమా ఫిక్స్​!- హింట్ ఇచ్చిన నిర్మాత

ప్రచారాలకు తెర!- భారీ ప్రాజెక్ట్​లు లైన్​లో పెట్టిన అల్లు అర్జున్- సందీప్​ రెడ్డితోనూ ఓ సినిమా- క్లారిటీ ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్

Allu Arjun Sandeep Reddy
Allu Arjun Sandeep Reddy (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 25, 2026 at 5:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sandeep Reddy Vanga Allu Arjun Movie : టాలీవుడ్​ డైరెక్టర్లలో ప్రస్తుతం మార్మోగిపోతున్న పేర్లలో సందీప్​రెడ్డి వంగా ఒకటి. ఆయన ట్రాక్ రికార్డే దీనికి ముఖ్య కారణం. అర్జున్ రెడ్డి, యానిమల్ సినిమాలతో భారీ బ్లాక్​బస్టర్ హిట్లు అందుకోవడంతో సందీప్ క్రేజ్ అమాంతం పెరిగింది. యూత్​లో ఆయన సినిమాలకు సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. ప్రస్తుతం సందీప్, పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్​తో స్పిరిట్ సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా తర్వాత ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్​తో ఓ చిత్రం చేయనున్నారని ఎప్పట్నుంచో ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే దీనిపై ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ హింట్ బయటకు వచ్చింది. అదేంటంటే?

హింట్ ఇచ్చిన నిర్మాత
బాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత భూషణ్ కుమార్ తాజాగా బోర్డర్ 2 సినిమా ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఈ ఇంటర్వ్యూలో తమ నిర్మాణ సంస్థ టీ సిరీస్​ అప్​కమింగ్ ప్రాజెక్ట్​ల వివరాలు షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన అల్లు అర్జున్​ సినిమా గురించి ప్రస్తావించారు. 'మేం సందీప్​రెడ్డి వంగాతో లాంగ్ జర్నీ చేస్తున్నాం. ప్రస్తుతం స్పిరిట్ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తర్వాత రణ్​బీర్ కపూర్​​తో యానిమల్ పార్క్ నిర్మిస్తాం. ఆ తర్వాత అల్లు అర్జున్ సినిమా ఉంది. ఇలా సందీప్​తో లాంగ్​టర్మ్ మేం అసోసియేట్ అవుతున్నాం' అని నిర్మాత భూషణ్ కుమార్ అన్నారు. దీంతో సందీప్- బన్నీ ప్రాజెక్ట్ కన్ఫార్మ్ అయినట్లే అని ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు.

కబీర్ సింగ్ నుంచి జర్నీ!
సందీప్ తన తొలి చిత్రం అర్జున్ రెడ్డిని, బాలీవుడ్​లో కబీర్ సింగ్​గా తెరకెక్కించారు. అలా కబీర్ సింగ్ నుంచి సందీప్ సొంత ప్రొడక్షన్ హౌజ్ భద్రకాళీ పిక్చర్స్- భూషణ్ కుమార్ టీ సిరీస్​ కలిసి సంయుక్తంగా సినిమాలు నిర్మిస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత యానిమల్ సినిమాను పాన్ఇండియా లెవెల్​లో తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు ప్రభాస్ స్పిరిట్​ కూడా ఈ రెండు సంస్థలు సంయుక్తంగా రూపొందిస్తున్నాయి. అలాగే యానిమల్ పార్క్, అల్లు అర్జున్ సినిమాలు కూడా ఈ బ్యానర్ల నుంచే రానున్నాయి!

అయితే అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం అట్లీతో సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్​ భారీ బడ్జెట్​తో శరవేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకుంటుంది. AA22xA6 వర్కింగ్ టైటిల్​తో అట్లీ ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో బన్నీకి జోడీగా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. సన్​ పిక్చర్స్ భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మిస్తోంది. ఈ సినిమా కోసం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ వీఎఫ్ఎక్స్ కంపెనీలు పనిచేస్తున్నాయి. ఇందులో అల్లు అర్జున్​ పాత్ర యానిమేటెడ్​ వెర్షన్​లో డిఫరెంట్​ పాత్రల్లో కనిపించనున్నారని టాక్. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది థియేటర్లలోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.

లాంగ్​ గ్యాప్​
ఇదిలా ఉండగానే కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్​తో బన్నీ ఇంకో ప్రాజెక్ట్​ను లైన్​లో పెట్టారు. దీనికి సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన ఇప్పటికే వచ్చేసింది. ఈ సినిమా '#AA23' వర్కింగ్ టైటిల్​తో ప్రారంభం కానుంది. ఈ ఏడాదే ఈ ప్రాజెక్ట్​ పట్టాలెక్కనుంది. అనిరుధ్‌ రవిచంద్రన్‌ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించనున్నారు. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సినిమాను నిర్మిస్తోంది. దీని తర్వాత సుకుమార్​తో పుష్ప 3 ఉండే అవకాశం ఉంది. అది బన్నీకి 24వ సినిమా. ఆ తర్వాత సందీప్ రెడ్డితో జతకట్టనున్నారు. అదే 'AA25' ప్రాజెక్ట్. అంటే ఈ గ్యాప్​లో బన్నీ లోకేశ్​ సినిమాతోపాటు పుష్ప 3 కంప్లీట్ చేస్తారు. మరోవైపు సందీప్ స్పిరిట్​తోపాటు యానిమల్ పార్క్ పూర్తి చేసి, బన్నీ ప్రాజెక్ట్​పై ఫోకస్ చేయనున్నారని తెలుస్తోంది.

ఇట్స్ అఫీషియల్- అల్లు అర్జున్ లోకేశ్ కనగరాజ్ సినిమా ఫిక్స్- స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్

బన్నీ, అట్లీ మూవీలో మరో స్టార్ హీరో? ఆల్మోస్ట్ ఫిక్స్ అయినట్లే!

TAGGED:

SANDEEP VANGA ALLU ARJUN
SANDEEPREDDY VANGA UPCOMING MOVIES
ALLU ARJUN UPCOMING MOVIES
ALLU ARJUN PUSHPA 3 UPDATE
SANDEEPREDDY VANGA ALLU ARJUN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.