బన్నీ ఫ్యాన్స్కు కిక్కిచ్చే న్యూస్- సందీప్రెడ్డి వంగాతో సినిమా ఫిక్స్!- హింట్ ఇచ్చిన నిర్మాత
Published : January 25, 2026 at 5:25 PM IST
Sandeep Reddy Vanga Allu Arjun Movie : టాలీవుడ్ డైరెక్టర్లలో ప్రస్తుతం మార్మోగిపోతున్న పేర్లలో సందీప్రెడ్డి వంగా ఒకటి. ఆయన ట్రాక్ రికార్డే దీనికి ముఖ్య కారణం. అర్జున్ రెడ్డి, యానిమల్ సినిమాలతో భారీ బ్లాక్బస్టర్ హిట్లు అందుకోవడంతో సందీప్ క్రేజ్ అమాంతం పెరిగింది. యూత్లో ఆయన సినిమాలకు సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. ప్రస్తుతం సందీప్, పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్తో స్పిరిట్ సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా తర్వాత ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్తో ఓ చిత్రం చేయనున్నారని ఎప్పట్నుంచో ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే దీనిపై ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ హింట్ బయటకు వచ్చింది. అదేంటంటే?
హింట్ ఇచ్చిన నిర్మాత
బాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత భూషణ్ కుమార్ తాజాగా బోర్డర్ 2 సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఈ ఇంటర్వ్యూలో తమ నిర్మాణ సంస్థ టీ సిరీస్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ల వివరాలు షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన అల్లు అర్జున్ సినిమా గురించి ప్రస్తావించారు. 'మేం సందీప్రెడ్డి వంగాతో లాంగ్ జర్నీ చేస్తున్నాం. ప్రస్తుతం స్పిరిట్ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తర్వాత రణ్బీర్ కపూర్తో యానిమల్ పార్క్ నిర్మిస్తాం. ఆ తర్వాత అల్లు అర్జున్ సినిమా ఉంది. ఇలా సందీప్తో లాంగ్టర్మ్ మేం అసోసియేట్ అవుతున్నాం' అని నిర్మాత భూషణ్ కుమార్ అన్నారు. దీంతో సందీప్- బన్నీ ప్రాజెక్ట్ కన్ఫార్మ్ అయినట్లే అని ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు.
#Confirmed :#SandeepReddyVanga to direct #AlluArjun after #Spirit— Taraq(Tarak Ram) (@tarakviews) January 25, 2026
Confirmed by T-Series Bhushan Kumar...If things fall in place it would be #AA25
pic.twitter.com/2d9ETtBvRI
కబీర్ సింగ్ నుంచి జర్నీ!
సందీప్ తన తొలి చిత్రం అర్జున్ రెడ్డిని, బాలీవుడ్లో కబీర్ సింగ్గా తెరకెక్కించారు. అలా కబీర్ సింగ్ నుంచి సందీప్ సొంత ప్రొడక్షన్ హౌజ్ భద్రకాళీ పిక్చర్స్- భూషణ్ కుమార్ టీ సిరీస్ కలిసి సంయుక్తంగా సినిమాలు నిర్మిస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత యానిమల్ సినిమాను పాన్ఇండియా లెవెల్లో తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు ప్రభాస్ స్పిరిట్ కూడా ఈ రెండు సంస్థలు సంయుక్తంగా రూపొందిస్తున్నాయి. అలాగే యానిమల్ పార్క్, అల్లు అర్జున్ సినిమాలు కూడా ఈ బ్యానర్ల నుంచే రానున్నాయి!
#AA22 - Atlee#AA23 - Lokesh #AA25 - Sandeep #AA24 - Yet To Be Confirmed Officially In Few Months This Year. pic.twitter.com/BLh8QQdFsZ— C/o.AlluArjun (@CareOfAlluArjun) January 25, 2026
అయితే అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం అట్లీతో సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ భారీ బడ్జెట్తో శరవేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకుంటుంది. AA22xA6 వర్కింగ్ టైటిల్తో అట్లీ ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో బన్నీకి జోడీగా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. సన్ పిక్చర్స్ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తోంది. ఈ సినిమా కోసం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ వీఎఫ్ఎక్స్ కంపెనీలు పనిచేస్తున్నాయి. ఇందులో అల్లు అర్జున్ పాత్ర యానిమేటెడ్ వెర్షన్లో డిఫరెంట్ పాత్రల్లో కనిపించనున్నారని టాక్. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది థియేటర్లలోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
A Collaboration that will be Eternal in Indian Cinema 🤘🏻🔥💥— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) January 14, 2026
Icon Star @alluarjun X @Dir_Lokesh X @MythriOfficial X @anirudhofficial
STRIVE FOR GREATNESS🔥
▶️ https://t.co/AGCi8q89x2
Shoot begins in 2026 💥#AALoki #AA23 #LK7 pic.twitter.com/op2vnureqp
లాంగ్ గ్యాప్
ఇదిలా ఉండగానే కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్తో బన్నీ ఇంకో ప్రాజెక్ట్ను లైన్లో పెట్టారు. దీనికి సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన ఇప్పటికే వచ్చేసింది. ఈ సినిమా '#AA23' వర్కింగ్ టైటిల్తో ప్రారంభం కానుంది. ఈ ఏడాదే ఈ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కనుంది. అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించనున్నారు. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సినిమాను నిర్మిస్తోంది. దీని తర్వాత సుకుమార్తో పుష్ప 3 ఉండే అవకాశం ఉంది. అది బన్నీకి 24వ సినిమా. ఆ తర్వాత సందీప్ రెడ్డితో జతకట్టనున్నారు. అదే 'AA25' ప్రాజెక్ట్. అంటే ఈ గ్యాప్లో బన్నీ లోకేశ్ సినిమాతోపాటు పుష్ప 3 కంప్లీట్ చేస్తారు. మరోవైపు సందీప్ స్పిరిట్తోపాటు యానిమల్ పార్క్ పూర్తి చేసి, బన్నీ ప్రాజెక్ట్పై ఫోకస్ చేయనున్నారని తెలుస్తోంది.
