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'నువ్వు మంచి నటుడివి కావొచ్చు, కానీ మంచి వ్యక్తివి కాదు'- ప్రకాశ్​ రాజ్​పై బండ్ల గణేశ్ ఫైర్!

ప్రకాశ్​ రాజ్​, బండ్ల గణేశ్ ట్వీట్ల వార్- మీరు గొప్ప నటుడైనా, గొప్ప వ్యక్తి కాదంటూ ఫైర్- సోషల్ మీడియాలో గణేశ్ ట్వీట్ వైరల్

Bandla Ganesh- Prakash Raj
Bandla Ganesh- Prakash Raj (Source : ETV Bharat, ANI (File))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 4, 2026 at 1:10 PM IST

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Bandla Ganesh Fire On Prakash Raj : సీనియర్ సినీ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్​పై టాలీవుడ్ నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. జనసేన అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్​ కల్యాణ్ అంశంలో ప్రకాశ్ రాజ్ పరోక్షంగా చేసిన ట్వీట్​కు బండ్ల గణేశ్ స్పందించారు. 'ప్రతి అంశంలో జోక్యం చేసుకోవడం ఎందుకు?' అంటూ ప్రకాశ్​ రాజ్​పై ఎక్స్ వేదికగా గణేశ్ మండిపడ్డారు. వరుస ట్వీట్​లతో గణేశ్​ ఆయనపై ఫైర్ అయ్యారు.

జనసేన తెలంగాణలో కూడా పోటీ చేస్తుందని పవన్ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలకు సెటైర్​గా ప్రకాశ్ రాజ్ ఓ ట్వీట్ చేశారు. అందులో పవన్ పేరు ప్రస్తావించకుండా 'మీరొస్తానంటె మేమొద్దంటామా? రండి దొర. కానీ వచ్చే ముందు ఉత్తుత్తినే వస్తున్నారా? పొత్తుతో వస్తున్నారా? లేదా సింగిల్​గా వస్తున్నారా? అది చెప్పి రండి. జస్ట్ ఆస్కింగ్' అంటూ ప్రకాశ్ రాజ్ గురువారం ఉదయం ట్వీట్ వేశారు. దీనికి గణేశ్​ ట్విట్టర్​లోనే స్ట్రాంగ్​ కౌంటర్ ఇచ్చారు.

అసలు మీరెవరు?
ప్రతి అంశంలో జోక్యం చేసుకోవం ఎందుకని ప్రశ్నించారు. అసలు తాను ఎవరని అడిగారు. తన ఊరు ఏది, కథేంటి? అని ఫైర్ అయ్యారు. ప్రతి ఊర్లో, ప్రతి ఇష్యూలో దూరి జడ్జిమెంట్‌లు ఇవ్వడానికి మీరైమైనా కలెక్టరా? లేక దేశ ప్రధానినా? అంటూ ఘాటుగా బదులిచ్చారు. మీ పని మీరు చూసుకోవాలని, అందరి విషయాల్లో దూరి హీరోలా ఫీలవ్వకూడని అన్నారు. ముందు తన అడ్రస్ ఎంటో తెలుసుకొని, ఆ తర్వాత ప్రపంచాన్ని మార్చే ప్రయత్నం చేయాలంటూ ఎక్స్​లో రాసుకొచ్చారు. అంతటితో ఆగకుండా వరుస ట్వీట్లు చేస్తూ ప్రకాశ్ రాజ్​పై మండిపడ్డారు.

గొప్ప నటులు కావొచ్చు- కానీ గొప్ప వ్యక్తి కాదు!
'నువ్వు నీ గురించి చాలా ఎక్కువగా ఊహించుకుంటున్నావ్. నీ స్థాయికి మించి ఆలోచిస్తున్నావ్. నీకంటే పెద్ద వాళ్లను విమర్శించి నీ స్థాయిని పెంచుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నావ్, కానీ నిజం ఏంటంటే? నీకు అంత సీన్ లేదు, అంత స్థాయి లేదు. నువ్వు ఒక మంచి నటుడివి కావచ్చు, కానీ మంచి వ్యక్తివి మాత్రం కాదు. నీ క్యారెక్టర్ ఏంటో, నీ గతం ఏంటో, నీ వ్యవహార శైలి ఏంటో చాలామందికి తెలుసు'

'ఇతరుల గురించి మాట్లాడే ముందు ఒక్కసారి అద్దం ముందు నిలబడి నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకో. నీ బతుకు ఏంటి, నీ చరిత్ర ఏంటి, నీ ఆత్మసాక్షి నీ గురించి ఏమంటుందో తెలుసుకో. ఆ తర్వాత ఇతరుల మీద తీర్పులు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించు. విమర్శించడం చాలా సులువు, కానీ విమర్శించే స్థాయి, నైతిక అర్హత ఉండటం చాలా ముఖ్యం' అని మరో పోస్టులో ఫైర్​ అయ్యారు.

పర్వతాలను చూసి రాళ్లు విసిరితే స్థాయి పెరగదు!
'ప్రకాశ్ రాజ్ నువ్వు నీ గురించి చాలా ఎక్కువగా ఊహించుకుంటున్నావ్. నీకు నువ్వే గొప్ప మేధావిని, గొప్ప వీరుడిని అని సర్టిఫికేట్ ఇచ్చుకోవచ్చు. కానీ ప్రజలు ఇచ్చే తీర్పే అసలైన సర్టిఫికేట్. నీ సొంత రాష్ట్రంలో, నీ సొంత ప్రజల మధ్య నిలబడి ప్రజల మద్దతు సంపాదించలేని నువ్వు, రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులను, దేశ స్థాయి నాయకులను, దేశ ప్రధానులు సైతం గౌరవించే నాయకులను విమర్శించే స్థాయిలో ఉన్నానని అనుకోవడం హాస్యాస్పదంగా ఉంది. ప్రతి విషయానికీ 'జస్ట్ ఆస్కింగ్' అని చెప్పడం చాలా సులువు. కానీ ప్రశ్నించే ముందు నీకు నువ్వు కొన్ని ప్రశ్నలు వేసుకో'

'నీ ప్రయాణం ఏంటి? నీవు సాధించినది ఏంటి? సమాజం కోసం నువ్వు చేసినది ఏంటి? ప్రజలు నీ వెనుక ఎందుకు నిలబడాలి? అనే ప్రశ్నలకు ముందుగా సమాధానం చెప్పుకో. ఇతరుల గురించి తీర్పులు ఇవ్వడం కంటే ముందు అద్దం ముందు నిలబడి నీ ఆత్మసాక్షిని అడుగు. నీ చరిత్ర ఏంటి ?, నీ క్యారెక్టర్ ఏంటి?, నీ నైతిక హక్కు ఏంటని అని ప్రశ్నించుకో?. ఎందుకంటే ప్రజలు మాటలు కాదు, వ్యక్తిత్వాన్ని నమ్ముతారు. విమర్శలు కాదు, విశ్వసనీయతను గౌరవిస్తారు. ఆ రోజు నీకు అర్థమవుతుంది. ఎత్తైన పర్వతాలను చూసి రాళ్లు విసరడం వల్ల ఎవరి స్థాయి పెరగదు' అని సుదీర్ఘ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.

ఇదీ విషయం!
ఇటీవల పవన్​ కల్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ ఎన్నికల్లో జనసేన పోటీ చేస్తుందని ఆయన ప్రకటించారు. దీనిపై పరోక్షంగా ప్రకాశ్ రాజ్ సెటైరికల్ ట్వీట్ వేశారు. దానికి తాజాగా బండ్ల గణేశ్ స్ట్రాంగ్​గా రిప్లై ఇచ్చారు.

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