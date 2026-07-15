'వారణాసి'లో స్లో మోషన్స్ జంప్స్ చేశాను : ప్రియాంక చోప్రా
రాజమౌళి వారణాసిపై ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ పంచుకున్న ప్రియాంక చోప్రా - 14 నెలలుగా మూవీ కోసం పనిచేస్తున్నట్లు వెల్లడి
Published : July 15, 2026 at 2:59 PM IST
Priyanka Chopra on Varanasi : దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న వారణాసి మూవీ షూటింగ్ ప్రస్తుతం ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా సినిమాపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ కామెంట్స్తో మళ్లీ వారణాసిపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ నడుస్తోంది. ఇంతకీ ఆమె చేసిన కామెంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
'గత 14 నెలలుగా నేను ఈ సినిమా కోసం పనిచేస్తున్నాను. సినిమాను తెరకెక్కించడానికి రాజమౌళి ఎక్కువ సమయాన్ని తీసుకుంటారనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ప్రతి సన్నివేశాన్ని చాలా క్లారిటీగా తీస్తారు. నేను ఇందులో అద్భుతమైన స్లో మోషన్స్ జంప్ చాలా చేశాను. ప్రస్తుతానికి నేను ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్పలేను' అని ప్రియాంక చోప్రా వారణాసిపై అంచనాలను పెంచేశారు.
వారణాసి షూటింగ్ విషయానికొస్తే ఇప్పటికే మూవీలో కీలకమైన సన్నివేశాల పూర్తయినట్లు రాజమౌళి ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని రామోజీఫిల్మ్ సిటీలో, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో నిర్మించిన భారీ సెట్లలో కీలకమైన సన్నివేశాలను వారణాసి టీమ్ తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీలైనంత త్వరగా షూటింగ్ పూర్తి చేసే పనిలో జక్కన బృందం ఉంది. ఆ తర్వాత సినిమాను గ్లోబెల్ లెవల్లో ప్రమోట్ చేసేందుకు ఇప్పటికే రాజమౌళి అండ్ కో యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసుకుంటున్నట్లు ప్రచారం నడుస్తోంది. 2027న ఏప్రిల్ 7న వారణాసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుందని ఇప్పటికే మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు.
Priyanka Chopra about #Varanasi Movie Experience— NTNINE (@Natrollsnine) July 15, 2026
" I have shot more slow-mo shots in the movie " https://t.co/AdS097exd7
విజయాల వెనక కఠోర శ్రమ
రాజమౌళికి ఇండస్ట్రీలో పని రాక్షసుడు అనే పేరు ఉంది. గతంలో ఓ సందర్భంలో సీనియర్ డైరెక్టర్ దర్శకేంద్రుడు కె. రాఘవేంద్రరావు స్వయంగా దీనిపై ఓ ఇంటర్వ్యూలో రాజమౌళిపై ప్రశంసలు కురిపించారు. అద్భుతమైన సినిమాను ప్రేక్షకులకు అందించడానికి చివరి నిమిషం వరకూ ఆయన పనిచేస్తూనే ఉంటారనే విషయం దీని ద్వారా అర్ధమవుతుంది. దీని ప్రకారం రాజమౌళి విజయాల వెనక ఆయన పడే కష్టం ఎంతో ఉందని తెలుస్తోంది. ఇక మహేశ్బాబు కూడా ఈ సినిమా కోసం అంతే కష్టపడుతుండటం విశేషం. వారణాసి కోసం రాజమౌళి ఎంత రీసెర్చ్ చేసినట్లు సమాచారం.
రిలీజ్ డేట్లో జక్కన్న సెంటిమెంట్ను బ్రేక్ చేస్తారా!
రాజమౌళికి సినిమా రిలీజ్ విషయంలో సెంటిమెంట్ ఉంది. అదేంటంటే ముందుగా అనౌన్స్ చేసిన డేట్కు సినిమా కొన్ని అనివార్య కారణాల వలన రాదు. అందుకు ఉదాహరణలు ఎన్నో ఉన్నాయి. నాని, సమంత ప్రధాన పాత్రల్లో జక్కన తెరకెక్కించిన ప్రయోగాత్మక చిత్రం 'ఈగ'. మూవీ టీమ్ ముందుగా ఈగ ఓ రిలీజ్ డేట్ను లాక్ చేసుకుంది. కానీ వీఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ బ్యాలెన్స్ ఉండటం, టాకీ పార్ట్ కంప్లీట్ కాకపోవడంతో పోస్ట్పోన్ చేసుకుని వేరే డేట్లో రిలీజ్ అయింది. బాహుబలి పార్ట్ 2 విషయానికొస్తే బాహుబలి వచ్చిన ఏడాదికి ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటించారు. కానీ రెండు సంవత్సరాల గ్యాప్లో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. అదే విధంగా ఎన్టీఆర్ రామ్చరణ్ కాంబోలో రాజమౌళి గత చిత్రం 'ఆర్ఆర్ఆర్' విషయంలో కూడా అదే జరిగింది. సినిమా ఓపెనింగ్ రోజు అనుకున్న డేట్ వేరు. కానీ సినిమా రిలీజ్ అయిన డేట్ వేరు. అయితే ఇప్పుడు ఆ సెంటిమెంట్ను రాజమౌళి వారణాసితో బ్రేక్ చేసి 2027 ఏప్రిల్ 7నే వస్తారా? లేక తన పాత సెంటిమెంట్నే కంటిన్యూ చేసి అనుకోకుండా డేట్ ఛేంజ్ చేస్తారా అనేది వేచి చూడాల్సి ఉంది.
ఇందులో మహేశ్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా హీరో హీరోయిన్లుగా రుద్ర, మందాకిని పాత్రల్లో నటిస్తుండగా భారీ విజువల్ వండర్గా రాజమౌళి తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఇందులో స్టార్ పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ కుంభ అనే నెగిటివ్ రోల్లో నటిస్తున్నారు. సీనియర్ యాక్టర్ ప్రకాశ్రాజ్ సైతం ఇందులో కీ రోల్ పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఎం. ఎం. కీరవాణి స్వరాలు సమకూరుస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై సీనియర్ నిర్మాత కె. ఎల్. నారాయణ అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.
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