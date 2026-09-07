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బిగ్ బాస్‌లో మేరీ కోమ్ - ప్రియాంక చోప్రా నుంచి 'నాకౌట్' వార్నింగ్!

బిగ్ బాస్ 20లో కంటెస్టెంట్‌గా మేరీ కోమ్ - గ్రాండ్ ప్రీమియర్‌లో ప్రియాంక చోప్రా వీడియో మెసేజ్ - 2014లో మేరీ కోమ్ పాత్రలో నటించిన ప్రియాంక

Priyanka Comments On Mary Kom
మేరీకోమ్ - ప్రియాంక చోప్రా (Source: Getty Images, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2026 at 12:20 PM IST

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Priyanka On Mary Kom Bigg Boss 20 : బిగ్ బాస్ 20 గ్రాండ్ ప్రీమియర్‌లో బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ మేరీ కోమ్ ఎంట్రీకి ఒక స్పెషల్ టచ్ వచ్చింది. ఇన్నేళ్లుగా బాక్సింగ్ రింగ్‌లో కనిపించిన ఆమె ఇప్పుడు కంటెస్టెంట్‌గా హౌస్‌లోకి అడుగుపెట్టారు. మేరీ స్టేజ్‌పై ఉన్న సమయంలో ప్రియాంక చోప్రా నుంచి వీడియో మెసేజ్ ప్లే చేశారు. 2014లో వచ్చిన 'మేరీ కోమ్' బయోపిక్‌లో ఆమె పాత్రను పోషించిన ప్రియాంక, ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ జర్నీ కోసం విషెస్ చెప్పారు. హౌస్‌లో ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా తనలా తానే ఉండాలని, ఓపెన్‌గా గేమ్ ఆడాలని ఆమెకు చెప్పారు. అదే వీడియోలో మిగతా కంటెస్టెంట్లకు కూడా సరదాగా ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

ప్రియాంక వార్నింగ్ ఏంటంటే!
ప్రియాంక తన మెసేజ్‌లో మేరీకి ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతూ, 'మీరు ఎలా ఉంటారో అలాగే ఉండండి. ఓపెన్ హార్ట్‌తో ఆడండి. మీ జర్నీ కోసం నేను ఎదురుచూస్తున్నాను' అని ప్రేమతో చెప్పారు. తర్వాత మిగతా కంటెస్టెంట్లను ఉద్దేశించి మేరీ బాక్సింగ్ స్టైల్‌ను గుర్తు చేశారు. 'ఇంకా నాకౌట్ చాలా భారీగా పడుతుంది' అంటూ నవ్వుతూ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. బాక్సింగ్‌లో ప్రత్యర్థులను నాకౌట్ చేసిన మేరీ ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో ఉండబోతుండటంతో ప్రియాంక అదే విషయాన్ని సరదాగా ఉపయోగించారు. మేరీ కూడా ఆ వీడియో చూస్తూ నవ్వుతూ స్పందించారు.

2014లో తెరపై మేరీగా
ప్రియాంకకు మేరీ కోమ్‌తో ఉన్న కనెక్షన్ 2014 సినిమా నుంచే. ఒమంగ్ కుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'మేరీ కోమ్లో' ప్రియాంక ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. బాక్సర్‌గా మేరీ ఎదిగిన విధానం, కెరీర్‌లో ఎదురైన ఇబ్బందులు, కుటుంబ జీవితంతో పాటు ఆమె తిరిగి రింగ్‌లోకి వచ్చిన ప్రయాణాన్ని ఆ సినిమాలో చూపించారు. మేరీ పాత్ర కోసం ప్రియాంక బాక్సింగ్ ట్రైనింగ్ తీసుకుని షూటింగ్‌లో పాల్గొన్నారు. ఈ సినిమా ద్వారా మేరీ జీవితంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన దశలు తెరపైకి వచ్చాయి. ఇప్పుడు అదే మేరీ ఒక రియాలిటీ షోలో తన పేరుతో, తన వ్యక్తిత్వంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు.

రింగ్ కాదు - ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ హౌస్
బిగ్ బాస్ హౌస్ మాత్రం మేరీకి పూర్తిగా కొత్త సెటప్. ఇక్కడ ముందే ఫిక్స్ అయిన ప్రత్యర్థి ఉండరు. టాస్కులు, నామినేషన్స్, రోజువారీ పనులు, కంటెస్టెంట్ల మధ్య స్నేహాలు, గొడవలు అన్నీ గేమ్‌లో భాగం. కెమెరాలు రోజంతా హౌస్‌లో జరిగేదంతా రికార్డ్ చేస్తాయి. బయట ప్రపంచంతో సాధారణంగా ఉండే కనెక్షన్ కూడా ఉండదు. ఫోన్ ఉపయోగించలేరు, కుటుంబ సభ్యులతో ఎప్పుడంటే అప్పుడు మాట్లాడే అవకాశం ఉండదు. స్పోర్ట్స్ కెరీర్‌లో క్రమశిక్షణ, ట్రైనింగ్, పోటీకి అలవాటైన మేరీ ఇప్పుడు పూర్తిగా వేరే రూల్స్ మధ్య ఉండాల్సి వస్తుంది.

ఈసారి హౌస్‌లో వీళ్లు కూడా!
ఈ సీజన్‌లో మేరీతో పాటు వేర్వేరు రంగాలకు చెందిన చాలామంది కంటెస్టెంట్లు ఉన్నారు. ఆసిఫ్ ఖాన్, కనికా మాన్, స్కౌట్ ఓపీగా గుర్తింపు పొందిన తన్మయ్ సింగ్, ఆమ్రపాలి దుబే, మహి విజ్, యంగ్ డీఎస్ఏ, ఖాజీ తౌకీర్, అరిష్ఫా ఖాన్, రోహెడ్ ఖాన్, ఇషా రిఖీ, గుల్లు పేరుతో గుర్తింపు పొందిన కుశాల్ తన్వర్ కూడా హౌస్‌లోకి వచ్చారు. నటులు, సోషల్ మీడియా ఫేసులు, గేమింగ్ రంగానికి చెందినవాళ్లు, ఇతర బ్యాక్‌గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చినవాళ్లు ఒకే ఇంట్లో ఉండనున్నారు. మేరీ కూడా వీళ్లతో కలిసి అన్ని టాస్కులు, నామినేషన్స్‌లో పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది.

ప్రస్తుతం ప్రియాంక ఏం చేస్తోందంటే!
ఇక ప్రియాంక ప్రస్తుతం ఎస్ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'వారణాసి'తో బిజీగా ఉన్నారు. మహేశ్ బాబు, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్‌తో కలిసి నటిస్తున్న ఈ సినిమా 2027 ఏప్రిల్ 7న విడుదల కానుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం తాను దాదాపు 14 నెలలుగా పని చేస్తున్నట్లు ప్రియాంక ఇదివరకే చెప్పారు. సినిమాలో తనకు యాక్షన్ సీన్స్ కూడా ఉన్నాయని వెల్లడించారు. 'వారణాసి'లో ఆమె మందాకిని పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఆమె నటించిన 'ది బ్లఫ్' విడుదలైంది. 'సిటాడెల్' రెండో సీజన్ మే 6 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చింది. అందులో ప్రియాంక మళ్లీ నాదియా సిన్హ్ పాత్రలో కనిపించారు. మరో హాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్ 'రిసెట్' లో కూడా ఆమె ప్రధాన పాత్రలో ఉండనున్నారు. అలాగే బాలీవుడ్ ఆఫర్స్ వస్తున్నా కూడా ఆమె చాలా జాగ్రత్తగా మంచి కంటెంట్ ఉన్న కథలను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు.

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