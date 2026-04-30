'నువ్వు మిస్ వరల్డ్ కావచ్చు- కానీ హీరోయిన్ అవ్వాలంటే డ్యాన్స్ నేర్చుకో'- ప్రియాంకపై కొరియోగ్రాఫర్ ఫైర్
ఎక్కడైనా కష్టపడి పని చేస్తేనే గుర్తింపు వస్తుందన్న చోప్రా - బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ రెండింటిలో తన టాలెంట్తో ప్రేక్షకులను సంపాందిచుకున్న గ్లోబల్ స్టార్
Published : April 30, 2026 at 12:45 PM IST
Priyanka Chopra Latest News : భారత్లో హీరోయిన్గా ప్రియాంక చోప్రా సూపర్ సక్సెస్ అయ్యారు. 2000 సంవత్సరంలో మిస్ వరల్డ్ కిరీటం దక్కించుకున్న తర్వాత ఆమె ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. తమిళ సినిమాతో కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆమె సుదీర్ఘ కెరీర్లో బాలీవుడ్ నుంచి హాలీవుడ్ దాకా ఎదిగారు. తన టాలెంట్తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. అయితే ఈ ప్రయాణంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు, కష్టాల గురించి ప్రియాంక మాట్లాడారు. రీసెంట్గా ఓ మ్యాగజైన్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన సినీ కెరీర్కు సంబంధించి ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు.
బాలీవుడ్లో తనకు బంధువులు లేకపోవడంతో, ఎవరి సహాయం లేకుండానే నేర్చుకుని, సర్దుకు పోవాల్సి వచ్చిందని ప్రియాంక చోప్రా చెప్పుకొచ్చారు. ఇక్కడ సక్సెస్ అయినప్పటికీ హాలీవుడ్లో విజయం వరిస్తుందని చెప్పలేమన్నారు. ఎక్కడైనా కష్టపడి పని చేస్తేనే గుర్తింపు వస్తుందని పేర్కొన్నారు. 'హాలీవుడ్లో మిమ్మిల్ని ఒక సూపర్స్టార్గా పరిగణిస్తారని ఊహించారా?' అని అడిగిన ఓ ప్రశ్నకు ఈ మేరకు ప్రియాంక తన అభిప్రాయాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు.
అందాల పోటీలో విజేతగా కెరీర్ మొదలు
అందాల పోటీలో విజేత నిలిచిన తర్వాత ప్రియాంక తన కెరీర్ను మొదలు పెట్టారు. 2002లో 'తమిళన్' చిత్రంతో సినీ రంగంలోకి ప్రవేశించారు. తర్వాతి ఏడాది 2003లో ఆమె 'ది హీరో: లవ్ స్టోరీ ఆఫ్ ఎస్పై అందాజ్' చిత్రంతో బాలీవుడ్లో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అయితే తనకు ఒక సవాలు ఎదురైతే ఎదుర్కొని నిలబడతానని ప్రియాంక చోప్రా అన్నారు. తను మొదట్లో చాలా దారుణంగా డ్యాన్స్ చేసేదాన్ననని ఆమె అన్నారు.
"నాకు ఒక సవాలు ఎదురైతే, దానిని ఎదుర్కొని నిలబడి విజయం సాధించాలని నిర్ణయించుకునే రకం నేను. నాకు ఎప్పుడూ పోటీతత్వం ఉంటుంది. అందాల పోటీల్లో గానీ, సినిమా రంగంలో గానీ, నాకు ఎవరితోనూ పోటీ లేదు. నాతో నేనే పోటీపడతాను. ఆ రంగాల్లో నాకు సహాయం చేసేవారు ఎవరూ లేరు. అందుకే నేను చాలా త్వరగా నేర్చుకోవలసి వచ్చింది. నేను నటిస్తూ ఒకేసారి డ్యాన్స్ చేయడం, దానికి తోడు నా సహనటుడితో సమన్వయం చేసుకోవడం అప్పట్లో నాకు సాధ్యమయ్యేది కాదు. నా 19, 20 ఏళ్ల మెదడుకు ఇవన్నీ ఒకేసారి చేయడం అప్పట్లో నాకు చాలా కష్టంగా ఉండేది" అని ప్రియాంక చోప్రా అన్నారు.
కొరియోగ్రఫర్ అరిచేశారు!
ఓ సినిమా సందర్భంగా డ్యాన్స్ సరిగా చేయనందుకు కొరియోగ్రఫర్ అరిచేశాడని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. దక్షిణాఫ్రికాలో కొరియోగ్రాఫర్ రాజు ఖాన్తో సినిమా చిత్రీకరణలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చేసిన స్టెప్పులను సరిగ్గా వేయలేకపోయానని అన్నారు. "నేను దక్షిణాఫ్రికాలో కొరియోగ్రాఫర్ రాజు ఖాన్తో సినిమా చిత్రీకరణలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చేసిన స్టెప్పులను నేను సరిగ్గా వేయలేకపోయాను. అందుకు రాజు నాపై చాలా కోపగించుకుని మైక్ను కింద పడేసి, 'నువ్వు అందాల పోటీల నుంచి వచ్చి ఉండవచ్చు, కానీ నటి అయ్యే ముందు డ్యాన్స్ నేర్చుకో' అన్నారు. ఆయన నా మీద కోపంతో వెళ్లిపోయారు. అప్పుడు నాకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది. కానీ ఇప్పుడు మేమిద్దరం మంచి స్నేహితులం" అని ప్రియాంక చెప్పుకొచ్చారు.
కష్టపడి పని చేస్తేనే!
ప్రియాంక చోప్రా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకుని బాలీవుడ్లో అత్యంత విజయవంతమైన హీరోయిన్లలో ఒకరిగా ఎదిగారు. బాలీవుడ్ అయినా, హాలీవుడ్ అయినా కష్టపడి పని చేస్తేనే ప్రేక్షకుల ప్రేమ పొందగలమని అన్నారు. "ఒక దేశంలో మీకు పేరు ప్రఖ్యాతలు ఉన్నంత మాత్రాన, మరో దేశంలో కూడా అదే విధంగా మీకు గౌరవం రావాలని మీరు ఆశించకూడదు. ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడికి వెళ్లినా ప్రేక్షకులను సంపాదించుకోవాలంటే కష్టపడి పనిచేయాలి. ఇది ఏ రంగంలోని కళాకారుడికైనా వర్తిస్తుంది. మీ సినిమాలను చూసే ప్రజల నుంచి ఆ విధమైన గౌరవాన్ని, ప్రేమను పొందాలంటే మీరు నిజంగా కష్టపడాలి" అని ఆమె అన్నారు.
