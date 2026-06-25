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వంట చేయడం ఆడవాళ్ల పని కాదు - ప్రియాంక చోప్రా షాకింగ్ కామెంట్స్

జెండర్ రోల్స్‌పై ప్రియాంక చోప్రా హాట్ కామెంట్స్ - వంట చేయడం, ఇల్లు ఊడ్చడం కేవలం ఆడవాళ్ల పనేం కాదని వెల్లడి

Priyanka Chopra on Gender Roles
Priyanka Chopra on Gender Roles (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 25, 2026 at 4:42 PM IST

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Priyanka Chopra on Gender Roles: గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా సినిమాలతోనే కాకుండా అప్పుడప్పుడు తన డేరింగ్ కామెంట్స్‌తో కూడా హైలెట్ అవుతుంటారు. సమాజంలో జరిగే విషయాలపై ఆమె తనదైన స్టైల్‌లో చాలా ఓపెన్‌గా మాట్లాడుతుంటారు.

తాజాగా 'క్యాన్స్ లయన్స్' అనే ఈవెంట్‌లో పాల్గొన్న ఈ బ్యూటీ ఆడవాళ్లు ఇంట్లో చేసే పనుల గురించి, జెండర్ రోల్స్ గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ముఖ్యంగా వంట చేయడం, ఇంటిని శుభ్రం చేయడం లాంటి పనుల మీద ఆమె చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

ఆ పనులు ఆడవాళ్లవే కాదు: మన దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ఇళ్లలో వంట చేయడం, ఇల్లు శుభ్రం చేయడం లాంటి పనులన్నీ కేవలం ఆడవాళ్ల బాధ్యతగానే చూస్తుంటారు. ఆ పనులన్నీ వాళ్లే చేయాలనే ఒక తప్పుడు అభిప్రాయం చాలా మందిలో నాటుకుపోయింది. సరిగ్గా ఈ పాయింట్ మీదే ప్రియాంక చోప్రా గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. వంట చేయడం, గిన్నెలు తోమడం, ఇంటిని క్లీన్ చేయడం అనేవి కేవలం ఆడవాళ్ల పనులు ఏమాత్రం కాదని ఆమె చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. రెగ్యులర్ జీవన విధానంలో ఇలాంటి బాధ్యతలను జెండర్ ఆధారంగా అప్పగించడం ఏమాత్రం కరెక్ట్ కాదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.

బద్ధకంతో జెండర్‌ను ముడిపెట్టొద్దు: ఆడ, మగ అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు చేయాల్సిన కనీస పనులు ఇవని ఈ సందర్భంగా ప్రియాంక గుర్తు చేశారు. ఒక పరిణితి చెందిన మనిషిగా సొంత పనులు చేసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని ఆమె అన్నారు. అలా కాకుండా ఆ పనులన్నీ ఆడవాళ్లకే వదిలేసి తాము చేయకుండా ఉండటం బద్ధకమని దాన్ని జెండర్‌తో ముడిపెట్టి సరిపెట్టుకోవద్దని ఆమె చురకలంటించారు. సమానత్వం అనేది కేవలం బయట పనుల్లోనే కాకుండా ఇంట్లో చేసే పనుల్లో కూడా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాన్ని గుర్తించాలని ఆమె కోరారు.

యూట్యూబ్‌తో అపార అవకాశాలు: ఇదే ఈవెంట్‌లో సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి కూడా ప్రియాంక చోప్రా ఆసక్తికరమైన విషయాలు పంచుకున్నారు. గతంలొ సినిమాల్లోకి రావాలంటే ఏ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో చేరాలో తెలియక ఎంతోమంది ఇబ్బంది పడేవారని, ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం చాలా కష్టంగా ఉండేదని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరగడంతో కంటెంట్ క్రియేషన్ చాలా ఈజీ అయిపోయిందని చెప్పారు. మనకు ఏదైనా ఆలోచన వస్తే దాన్ని వెంటనే షూట్ చేసి యూట్యూబ్‌లో అప్‌లోడ్ చేయొచ్చన్నారు. అది క్లిక్ అయితే రీసెంట్‌గా వచ్చిన 'అబ్సెషన్' సినిమా రేంజ్‌లో సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని ఆమె వివరించారు.

రాజమౌళి వారణాసి సినిమాతో రీఎంట్రీ: ప్రస్తుతం ప్రియాంక చోప్రా చేతిలో క్రేజీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ఇటు బాలీవుడ్ అటు హాలీవుడ్ అని తేడా లేకుండా వరుస సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఇండియన్ స్క్రీన్‌పై ఆమె రీఎంట్రీ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. రాజమౌళి-మహేశ్ బాబు కాంబినేషన్​లో రాబోతున్న భారీ పాన్ వరల్డ్ సినిమా 'వారణాసి' తో ఆమె మళ్లీ ఇండియన్ సినిమాలో సందడి చేయబోతున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 7న గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది.

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వారణాసి సినిమాతో పాటుగా హాలీవుడ్‌లో కూడా పలు క్రేజీ ఆఫర్స్ ప్రియాంక చేతిలో ఉన్నాయి. హాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఓర్లాండో బ్లూమ్‌తో కలిసి ఒక భారీ ప్రాజెక్ట్‌లో ఆమె నటించబోతున్నారు. దీనితో పాటు మీరా నాయర్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న 'అమ్రి' అనే బయోపిక్ సినిమాలో కూడా ప్రియాంక ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు.

అంతేకాకుండా ఫార్చ్యూన్ ఇండియాతో మాట్లాడిన ప్రియాంక మరొక సెన్సేషనల్ న్యూస్ రివీల్ చేశారు. హాలీవుడ్ స్టార్ ఏంజెలీనా జోలీతో కలిసి త్వరలో ఒక ప్రాజెక్ట్‌లో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోబోతున్నట్లు ఆమె కన్ఫర్మ్ చేశారు. కానీ ఆ సినిమాకు సంబంధించిన ఇతర వివరాలను మాత్రం ఇంకా బయటపెట్టలేదు.

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