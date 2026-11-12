'ఇడుపు కాయితం' టీజర్ వచ్చేసింది- మీరు చూశారా?
Idupu Kayitham : ఇడుపు కాయితం టీజర్ను మేకర్స్ తాజాగా విడుదల చేశారు. మీరు ఈ గ్లింప్స్ చూశారా?
ఇడుపు కాయితం (Source : Movie Poster)
Published : November 12, 2026 at 11:10 AM IST
టాలీవుడ్లో టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్తోనే చర్చనీయాంశమైన సినిమా 'ఇడుపు కాయితం'. ఈ సినిమా వచ్చేనెల 11న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈక్రమంలో మేకర్స్ గురువారం టీజర్ విడుదల చేశారు. తమ టైటిల్ 'ఇడుపు కాయితం' అర్థాన్ని ఇందులో వివరించారు. గ్రామీణ నేపథ్యం, పల్లెటూరి సంప్రదాయాలు, కుటుంబ విలువలు, భావోద్వేగాలతో సాగిన టీజర్ గ్లింప్స్ ఆకట్టుకుంటోంది మరి మీరు ఈ టీజర్ చూశారా?
ప్రియదర్శి - నాగదుర్గ ఈ మూవీలో లీడ్ రోల్స్లో నటిస్తున్నారు. వంశీరెడ్డి దొండపాటి తెరకెక్కిస్తున్నారు. సుకుమార్ రైటింగ్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ బ్యానర్లపై సుకుమార్, బన్నీ వాస్, తబితా సుకుమార్ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.