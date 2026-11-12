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'ఇడుపు కాయితం' టీజర్ వచ్చేసింది- మీరు చూశారా?

Idupu Kayitham : ఇడుపు కాయితం టీజర్​ను మేకర్స్ తాజాగా విడుదల చేశారు. మీరు ఈ గ్లింప్స్ చూశారా?

Idupu Kayitham
ఇడుపు కాయితం (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 12, 2026 at 11:10 AM IST

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టాలీవుడ్​లో టైటిల్ అనౌన్స్​మెంట్​తోనే చర్చనీయాంశమైన సినిమా 'ఇడుపు కాయితం'. ఈ సినిమా వచ్చేనెల 11న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈక్రమంలో మేకర్స్ గురువారం టీజర్ విడుదల చేశారు. తమ టైటిల్​ 'ఇడుపు కాయితం' అర్థాన్ని ఇందులో వివరించారు. గ్రామీణ నేపథ్యం, పల్లెటూరి సంప్రదాయాలు, కుటుంబ విలువలు, భావోద్వేగాలతో సాగిన టీజర్ గ్లింప్స్ ఆకట్టుకుంటోంది మరి మీరు ఈ టీజర్ చూశారా?

ప్రియదర్శి - నాగదుర్గ ఈ మూవీలో లీడ్ రోల్స్​లో నటిస్తున్నారు. వంశీరెడ్డి దొండపాటి తెరకెక్కిస్తున్నారు. సుకుమార్ రైటింగ్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ బ్యానర్లపై సుకుమార్, బన్నీ వాస్, తబితా సుకుమార్ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.

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IDUPU KAYITHAM TEASER

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