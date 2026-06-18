ETV Bharat / entertainment

నాని ప్యారడైజ్ మళ్లీ వాయిదా!- ఈసారి OTT డీల్​పై ఎఫెక్ట్!- సినీ వర్గాల్లో కొత్త ప్రచారం

నాని- శ్రీకాంత్ ఓదెల ప్యారడైజ్ మళ్లీ వాయిదా పడనుందా?- ఇండస్ట్రీలో కొత్త ప్రచారం ఏంటంటే?

Paradise Movie Netflix Deal
Paradise Movie Netflix Deal ((Movie Poster))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 18, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Paradise Movie Netflix Deal : నేచురల్ స్టార్ నాని నటిస్తున్న ప్యారడైజ్​ నుంచి తాగాగా ఓ విషయం బయటకు వచ్చింది. ఈ సినిమా ఆగస్టు 21న రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించినా, చిత్రీకరణ ఇంకా పూర్తి కాలేదని తెలుస్తోంది. మేజర్ సన్నివేశాలు తీయాల్సి ఉందని దీనికి కాస్త సమయం పట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది. దీంతో చెప్పిన టైమ్​కు సినిమా వస్తుందా? అని అభిమానులు ఆందోళనలో ఉన్నారు. దీంతోపాటు షూటింగ్​ డిలే అవ్వడం ఓటీటీ డీల్​పైనా ప్రభావం పడే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఓటీటీ రైట్స్​- నెట్​ఫ్లిక్స్
ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్​ఫ్లిక్స్ సొంతం చేసుకుంది. ఈ డీల్ ఎప్పుడో కుదిరింది. అయితే ఇప్పటికే సినిమా ఓసారి వాయిదా పడింది. ఈ ఏడాది మార్చిలో రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. కానీ పలు కారణాల వల్ల మేకర్లు వాయిదా వేశారు. ఇప్పుడు ఆగస్టు 21న రిలీజ్ టార్గెట్​గా పనులు కొనసాగుతున్నాయి. కానీ రెండోసారి కూడా పోస్ట్​పోన్ అయితే మాత్రం నెట్​ఫ్లిక్స్​ ఈ అగ్రిమెంట్​ను సవరించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈమేరకు అగ్రిమెంట్​లోనే షరతులు ఉన్నట్లు సమాచారం. తద్వారా ఓటీటీ డీల్​ నుంచి వచ్చే రెవెన్యూలో మార్పులు ఉండవచ్చు.

ఒత్తిడి ఉంటుందా?
అందుకే అనౌన్స్ చేసిన ప్రకారం, ఆగస్టు 21న రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ పక్కాగా ప్లాన్ చేస్తున్నారట. ఈ మేరకు అప్పటిలోగా మూవీ కంప్లీట్ చేయాలని డైరెక్టర్​ కూడా భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకోసం దర్శకుడు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ పరిణామాలతో మూవీటీమ్ ఏమైనా ఒత్తిడిలో పడిందని సినీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది. మరి చెప్పిన తేదీన సినిమా రిలీజ్ అవుతుందా? లేదంటే మరోసారి వాయిదా పడుతుందా? అనేది వేచి చూడాలి.

అందుకే ఆలస్యం?
ఈ సినిమా ఔట్​పుట్ విషయంలో డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ అస్సలు కాంప్రమైజ్ అవ్వడం లేదు. కాస్త ఆలస్యం అయినా ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతి అందించాలన్న టార్గెట్​తోనే పని చేస్తున్నారు. చిన్న సన్నివేశమైనా రాజీ పడకుండా తెరకెక్కిస్తున్నారట. ముఖ్యంగా నాని సంబంధించిన సీన్స్​. ఆయనను మునుపెన్నడూ చూడని లుక్​లో ఇందులో చూపిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా పాన్ఇండియా రేంజ్​లో తెరకెక్కిస్తున్నందున నార్త్ ఆడియెన్స్​ను కూడా మెప్పించేలా కంటెంట్​ను తీర్చిదిద్దుతున్నారు. యాక్షన్ సీన్స్, నాని లుక్స్, ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్ ఇలా అన్నీ పక్కాగా కుదరాలి. అందుకే ఆలస్యం అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కానీ ప్రస్తుతానికైతే మూవీటీమ్ సినిమాను వీలైనంత త్వరగానే కంప్లీట్ చేసేలా టార్గెట్ పెట్టుకుంది. మరి చెప్పిన తేదీన సినిమా రిలీజ్ అవుతుందా? లేదంటే మరోసారి వాయిదా పడుతుందా? అనేది వేచి చూడాలి.

'పెద్ది' ఐటెం​ సాంగ్,​ 'ప్యారడైజ్' ఫైట్​ సీన్ లీక్​- ఆందోళనలో నిర్మాతలు!

నాని 'ప్యారడైజ్'​పై 'ధురంధర్' నిర్మాత ఫోకస్!- పాన్ఇండియా లెవల్ ప్లాన్ వర్క్​ అవుతుందా?

TAGGED:

NANI PARADISE MOVIE RELEASE DATE
PARADISE MOVIE OTT PLATFORM
PARADISE MOVIE DIRECTOR
PARADISE MOVIE ON NETFLIX
PARADISE MOVIE NETFLIX DEAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.