'బాలీవుడ్‌లో 90శాతం పెళ్లిళ్లు ఫేక్‌- చాలా మంది ఒక జోక్‌లా చూస్తున్నారు'- 'హిట్‌3' విలన్‌ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కొంతమందికే అవి తెలుస్తాయని చెప్పిన ప్రతీక్​

Prateik Babbar on Bollywood Marriages
Prateik Babbar on Bollywood Marriages (Source : Pratik Smita Patil Insta)
Published : February 6, 2026 at 4:24 PM IST

Prateik Babbar on Bollywood Marriages : బాలీవుడ్​ వివాహాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు నటుడు ప్రతీక్‌ స్మిత. బాలీవుడ్‌లో 90శాతం పెళ్లిళ్లు ఫేక్‌ అని వ్యాఖ్యనించారు. నటుడు రాజ్‌ బబ్బర్‌ తనయుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టినా కుటుంబంలో నెలకొన్న సమస్యల కారణంగా తండ్రికి దూరంగా ఉంటున్నారు. గతేడాది ప్రియా బెనర్జీతో ప్రతీక్‌ వివాహం జరిగినా తండ్రిని మాత్రం ఆహ్వానించలేదు. తాజాగా సతీమణితో కలిసి ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ప్రతీక్‌, ఈ సందర్భంగా బాలీవుడ్‌లో బంధాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"ప్రజలకు చాలా వరకూ వాస్తవాలు తెలియవు. ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కొంతమందికే అవి తెలుస్తాయి. కానీ, ఏదో ఒక రోజు అందరికీ నిజం తెలిసి తీరుతుంది. అది ఓ కథ, పుస్తకం, ఇంటర్వ్యూ, లేదా సినిమాగా రావచ్చు. బాలీవుడ్‌లో 90శాతం వివాహ బంధాలు ముసుగుతోనే ఉంటాయి. మేము ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం కాబట్టి మాకు తెలుసు. పెళ్లయిన వాళ్లే 'రాత్రి అయిపోతే, విషయం అయిపోయినట్టే' అంటున్నారంటే పరిస్థితి ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఒకరినొకరు మోసగించుకోవడం ఫ్యాషన్‌ అయిపోయింది. అది ఒక్కరితో ఆగడం లేదు. మన సంస్కృతి గొప్పది. కానీ, ఇక్కడ (బాలీవుడ్‌) చాలా మంది పెళ్లిని ఒక జోక్‌లా చూస్తున్నారు.'' అంటూ అటు ప్రతీక్‌, ఇటు ప్రియా బెనర్జీ చెప్పుకొచ్చారు.

అటు తమ పెళ్లికి ముందు జీవితం ఎన్నో పరీక్షలు పెట్టిందని ప్రియా బెనర్జీ చెప్పారు. ఎవరి స్థాయికి తగినట్లు వారికి సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయని తెలిపారు. అలా వచ్చిన ప్రతి సమస్యకు స్పందించాల్సిన అవసరం లేదని, ఆ సమయంలో ఒకరికి ఒకరు తోడుగా ఉన్నామని గుర్తు చేసుకున్నారు. కాగా, ప్రతీక్‌ 'బచన్‌ పాండే,' 'సికిందర్‌' సహా పలు బాలీవుడ్‌ చిత్రాల్లో నటించారు. ఇక తెలుగులో నాని నటించిన 'హిట్3'లో విలన్‌గా చేశారు.

